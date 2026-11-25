Negli istanti immediatamente successivi al Big Bang, in una minuscola frazione di secondo, l’universo primordiale potrebbe aver forgiato minuscoli buchi neri all’interno di sacche di materia estremamente dense collassate sotto il peso della propria stessa gravità. Se mai venissero individuati, questi buchi neri primordiali potrebbero rappresentare una componente fondamentale della materia oscura, l’enigmatica sostanza invisibile che costituisce gran parte della massa del cosmo. Fino a oggi, tuttavia, osservare direttamente questi oggetti sfuggenti si è rivelato un’impresa quasi impossibile per gli astronomi, lasciando la loro esistenza nel campo delle ipotesi teoriche. Ora un team di fisici guidato dal Massachusetts Institute of Technology, in collaborazione con ricercatori del Flatiron Institute, della New York University e della Stanford University, ha individuato un meccanismo spettacolare che permetterebbe finalmente di scovarli. Attraverso complessi calcoli teorici e simulazioni tridimensionali pubblicate sull’Astrophysical Journal, gli scienziati hanno ricostruito l’evoluzione drammatica di una stella moderna simile al Sole che cattura al suo interno uno di questi antichi relitti cosmici.

La trappola gravitazionale delle reliquie del Big Bang

Secondo le teorie elaborate dal fisico Stephen Hawking, i buchi neri primordiali più piccoli e leggeri sarebbero già evaporati completamente nel corso delle ere cosmiche a causa della radiazione di Hawking, un effetto quantistico che li porta a irradiare energia e a restringersi lentissimamente. Quelli più grandi e massicci, al contrario, dovrebbero essere ancora presenti nello Spazio attuale, non avendo avuto tempo a sufficienza per dissolversi. Questi superstiti avrebbero dimensioni paragonabili a quelle di un singolo atomo, ma concentrerebbero al loro interno una massa equivalente a quella di un asteroide, ovvero circa 1 milionesimo della massa della Terra.

Per capire come intercettare simili oggetti, il gruppo di ricerca guidato da Ore Gottlieb, professore associato di fisica al MIT, ha combinato equazioni di relatività generale, idrodinamica, evoluzione stellare e fisica delle particelle. I calcoli hanno mostrato che l’attrazione gravitazionale di una singola stella isolata non basterebbe a intrappolare un buco nero primordiale di passaggio. La cattura diventa però estremamente efficiente in un sistema a 3 corpi, ovvero quando la stella possiede un compagno gravitazionale, come una 2ª stella o un pianeta. In questa configurazione, l’attrito generato dai ripetuti passaggi del buco nero attraverso il materiale stellare ne riduce gradualmente l’orbita fino a farlo precipitare esattamente nel nucleo dell’astro nell’arco di un periodo compreso tra poche migliaia e alcuni milioni di anni, un battito di ciglia su scala cosmica.

Un parassita cosmico che divora la stella dal cuore

Una volta raggiunto il centro della stella, il buco nero inizia a nutrirsi del gas circostante, ma la velocità con cui cresce dipende da quanta energia rilascia all’esterno riscaldando la materia e frenando la caduta di nuovo gas. Le simulazioni del MIT hanno rivelato che la maggior parte dell’energia viene in realtà inghiottita dal buco nero stesso, permettendogli di accrescersi molto più rapidamente di quanto ipotizzato in passato. Nel giro di diversi milioni di anni, l’intruso arriva a divorare circa l’1% della massa totale della stella, raggiungendo a quel punto le dimensioni di pochi metri.

Se in questa fase critica l’astro ruota su se stesso a una velocità sufficiente, il gas stellare non riesce più a precipitare direttamente nel buco nero e inizia ad accumularsi formando un disco di accrescimento rotante attorno al nucleo oscuro. Come sottolineato da Gottlieb, la formazione di questo disco equivale a una vera e propria condanna a morte per la stella. Mentre il buco nero continua a consumare la materia che gli turbina intorno, la sua rotazione distorce lo spazio-tempo e attorciglia il campo magnetico del disco, generando potenti getti elettromagnetici che scaturiscono dai poli del buco nero e perforano l’intera stella, facendola esplodere nell’arco di poche decine di secondi.

Un lampo visibile a milioni di anni luce di distanza

Questa violenta distruzione dall’interno produce un segnale luminoso straordinario, perfettamente rilevabile dagli attuali telescopi terrestri e spaziali. I modelli sviluppati dal team hanno permesso di tracciare l’intera firma elettromagnetica dell’evento, che esordisce con un intenso lampo di luce blu e ultravioletta accompagnato da raggi X e raggi gamma. Con il passare del tempo, l’emissione si sposta verso le lunghezze d’onda ottiche e infrarosse, per poi concludersi con segnali nelle onde radio, risultando abbastanza brillante da poter essere osservata anche se l’esplosione avvenisse a molte galassie di distanza dalla nostra.

Poiché anche altri fenomeni astrofisici possono generare lampi simili, gli astronomi dovranno incrociare questi segnali luminosi con altri indizi osservativi per avere la certezza di trovarsi di fronte a un buco nero primordiale. L’elemento decisivo consisterebbe nell’osservare l’esplosione di una stella con una massa tale da non poter esplodere naturalmente al termine del proprio ciclo vitale, un’anomalia spiegabile proprio con la presenza di un parassita invisibile che l’ha consumata dall’interno. Questa nuova pista osservativa offre finalmente alla comunità scientifica uno strumento concreto per testare l’esistenza dei buchi neri primordiali e stabilire con precisione quanto contribuiscano al bilancio complessivo della materia oscura nell’universo.