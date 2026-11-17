Un frammento di Marte, la memoria di un albero vissuto sulla Terra oltre 200 milioni di anni fa e la luce di un diamante naturale. Tre materiali con origini e storie profondamente diverse, riuniti in un’unica opera di alta gioielleria. È la creazione presentata a Roma da UNICO, maison italiana fondata da Patrizio Vallena, che ha scelto la prestigiosa cornice di Palazzo Valentini per svelare ufficialmente in Italia un progetto che mette insieme artigianato, ricerca scientifica e materiali rarissimi. L’opera è stata protagonista dell’incontro “L’artigianato italiano tra tradizione e futuro”, ospitato dalla Città metropolitana di Roma Capitale e patrocinato da Confartigianato Roma. L’appuntamento del 16 novembre, arrivato dopo le tappe internazionali di Monaco e Parigi, ha rappresentato la prima presentazione ufficiale della creazione sul territorio italiano. La particolarità del gioiello non risiede soltanto nella preziosità dei suoi componenti, ma soprattutto nel loro significato: il legno fossile del Triassico e la roccia marziana risalgono a un periodo geologico sorprendentemente vicino, mentre il diamante completa un’opera concepita per esistere in un solo esemplare.

Un gioiello con un meteorite di Marte e un legno fossile di oltre 200 milioni di anni

Il cuore della creazione di UNICO è costituito da tre elementi eccezionali per provenienza, caratteristiche e storia. Il primo è un legno fossile proveniente dal Madagascar, risalente al periodo Triassico, che conserva ancora le venature originali di un albero vissuto oltre 200 milioni di anni fa. Un materiale che racchiude una testimonianza concreta della vita vegetale sulla Terra in un’epoca remotissima. Il secondo elemento proviene addirittura da un altro pianeta. Si tratta della polvere del meteorite marziano NWA 13227, una roccia classificata come shergottite, ritrovata nel 2019 nell’Africa nordoccidentale. Il materiale extraterrestre è accompagnato da un certificato di autenticità rilasciato da Outerspacer Meteorites. A completare l’opera è un diamante naturale da un carato, caratterizzato da taglio smeraldo, colore D e purezza IF, con certificazione del Gemological Institute of America (GIA).

L’accostamento tra i materiali assume un significato ancora più particolare alla luce delle loro origini geologiche. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Geochimica et Cosmochimica Acta, la roccia marziana si sarebbe formata circa 225 milioni di anni fa, approssimativamente nello stesso periodo in cui cresceva sulla Terra l’albero dal quale proviene il legno fossile utilizzato nella creazione. Due materiali che hanno attraversato percorsi completamente differenti, uno sulla Terra e l’altro su Marte, si ritrovano così riuniti in un oggetto contemporaneo grazie al lavoro dell’artigianato italiano. A spiegare il significato dell’opera è stato lo stesso fondatore della maison, Patrizio Vallena, durante la presentazione romana. “Il tempo, lo spazio, la luce non si sarebbero mai incontrati. Farli incontrare in un’opera sola, da indossare, era la vera sfida. L’abbiamo creata per dimostrare che il nostro artigianato non si ferma all’oro e alle pietre, e che l’unicità può arrivare fino alla materia”, ha dichiarato Vallena.

Come nasce il gioiello: lavorazione artigianale, oro 18 carati e diamante certificato

La realizzazione dell’opera ha richiesto un processo artigianale che combina materiali non convenzionali e lavorazioni di alta precisione, con particolare attenzione all’integrazione dei diversi elementi. Il legno fossile viene inciso per accogliere il diamante, che viene incastonato a filo nella struttura. L’incisione circostante viene successivamente riempita con la polvere del meteorite marziano, creando un collegamento materiale tra la testimonianza della Terra preistorica e quella proveniente dallo spazio. Anche i meccanismi dell’opera sono realizzati in oro 18 carati, mentre il diamante presenta caratteristiche gemmologiche precisamente documentate. La pietra, con taglio smeraldo, colore D e purezza IF, è certificata dal GIA e reca inciso al laser il numero identificativo 5234174275. Il peso complessivo della creazione è di 120 grammi. L’opera è stata progettata per essere indossata al centro del collo, in abbinamento a cravatta, cravattino oppure foulard. Sono previste versioni femminili e maschili, secondo una concezione dell’alta gioielleria che supera le forme più tradizionali degli accessori preziosi.

La filosofia di UNICO: ogni gioiello viene realizzato per una sola persona

L’elemento distintivo della maison fondata da Patrizio Vallena non riguarda esclusivamente la scelta di materiali rari. Alla base del progetto esiste infatti un modello di produzione che mette al centro l’unicità assoluta di ogni creazione. UNICO non realizza collezioni né prevede produzioni in serie. Ogni opera viene concepita in un solo esemplare, destinato a una sola persona, con l’impegno a non riprodurre mai la medesima configurazione. Il processo creativo prende avvio da un incontro privato della durata di circa quaranta minuti, denominato Experience. Durante questo momento vengono esplorati forme, pietre e simboli nei quali il destinatario possa riconoscersi. Dall’incontro nascono due progetti, successivamente sviluppati per arrivare alla definizione di un’opera disegnata e realizzata esclusivamente per la persona alla quale sarà destinata. La scelta di lavorare su singole creazioni rappresenta una precisa impostazione imprenditoriale, sintetizzata da Vallena durante l’evento di Palazzo Valentini. “Tutti cercano di arrivare a più persone. Io ho voluto arrivare a una sola. Ogni volta”, ha spiegato il fondatore. La maison affianca inoltre alla lavorazione artigianale un sistema tecnologico per documentare e verificare l’identità delle proprie opere. Ogni creazione dispone infatti di un’identità digitale verificabile mediante due chip NFC, collegati alla documentazione relativa alla sua realizzazione. Un sistema che introduce strumenti di tracciabilità digitale nel mondo dell’alta gioielleria artigianale.

Brevetti e innovazione: il sistema di UNICO tra Europa, Stati Uniti e Cina

Accanto alla ricerca estetica e alla sperimentazione sui materiali, il progetto di UNICO comprende un percorso dedicato alla tutela della proprietà intellettuale. Il lavoro in questo ambito è iniziato dieci anni fa, con il primo brevetto del fondatore, e si è progressivamente sviluppato fino a comprendere un sistema più ampio di protezione dell’innovazione. Attualmente il progetto è oggetto di domande di brevetto in Europa, Regno Unito, Stati Uniti e Cina, dopo aver ricevuto pareri favorevoli sui requisiti di novità, attività inventiva e applicabilità industriale. A curare le domande di brevetto è stato l’ingegnere Angelo Zizzari, consulente per l’innovazione, intervenuto durante l’incontro romano per illustrare la dimensione tecnologica e progettuale dell’iniziativa. “Non abbiamo protetto soltanto un singolo oggetto ornamentale, ma un intero sistema”, ha sottolineato Zizzari. L’ingegnere ha inoltre descritto il progetto come un’iniziativa capace di “tracciare una via italiana alla modernità”. L’obiettivo è dunque quello di affiancare alla capacità creativa e manifatturiera un impianto di tutela dell’innovazione, valorizzando non soltanto il prodotto finale, ma anche il metodo attraverso il quale viene concepito e realizzato.

A Palazzo Valentini il confronto sul futuro dell’artigianato italiano

La presentazione della creazione di UNICO si è inserita in un appuntamento istituzionale dedicato al rapporto tra tradizione artigianale, innovazione e sviluppo imprenditoriale. L’incontro “L’artigianato italiano tra tradizione e futuro” si è svolto nell’Aula consiliare “Giorgio Fregosi” di Palazzo Valentini, con UNICO protagonista e caso di studio di un modello produttivo fondato sulla valorizzazione delle competenze artigiane e sulla ricerca di nuove soluzioni tecnologiche. Ad aprire i lavori sono stati i saluti della consigliera capitolina Francesca Leoncini, promotrice dell’iniziativa, e del consigliere regionale Luciano Nobili. Sono quindi intervenuti Andrea Rotondo, presidente di Confartigianato Roma, Patrizio Vallena e Angelo Zizzari, mentre le conclusioni sono state affidate a Valerio Casini, vicepresidente della Commissione capitolina Attività produttive e Commercio. A moderare il confronto è stato il giornalista Gerardo De Vivo. Nel corso dell’iniziativa è stato approfondito il ruolo dell’artigianato come settore capace di coniugare conoscenze tradizionali, capacità manifatturiere, innovazione e tutela delle idee. Su questo aspetto si è soffermato il presidente di Confartigianato Roma, Andrea Rotondo, evidenziando il valore imprenditoriale del progetto presentato. “Non parliamo solo di gioielleria o di un singolo marchio”, ha dichiarato Rotondo. “Parliamo di un modello d’impresa che nasce in bottega, si affida alla mano dell’artigiano, investe in innovazione e tutela della proprietà intellettuale”. Una visione condivisa dal fondatore di UNICO, che ha individuato proprio nella capacità di innovare una delle prospettive più importanti per l’evoluzione della manifattura italiana.

UNICO, l’alta gioielleria italiana tra creazioni su misura e materiali esclusivi

Fondata da Patrizio Vallena, UNICO è una maison italiana di alta gioielleria specializzata nella realizzazione di opere concepite individualmente, secondo un percorso che unisce progettazione personalizzata, lavorazione artigianale e selezione dei materiali. Le creazioni sono realizzate in oro 18 carati e possono comprendere pietre preziose, materiali non convenzionali e componenti tessili in duchesse di seta italiana, impreziositi da cuciture ricamate in filo d’oro 24 carati. Il modello commerciale è altrettanto particolare. La maison non dispone di negozi e non presenta collezioni. L’accesso avviene esclusivamente su invito, attraverso gallerie, art dealer e aziende partner. Ogni progetto viene sviluppato attraverso un rapporto personale con il destinatario e un processo di ideazione che conduce alla realizzazione di una configurazione irripetibile. La creazione che unisce legno fossile del Triassico, meteorite marziano e diamante naturale rappresenta un’espressione di questa impostazione: un’opera nella quale l’alta gioielleria italiana incontra materiali provenienti da epoche e luoghi lontanissimi, trasformandoli attraverso la lavorazione artigianale in un unico oggetto da indossare.