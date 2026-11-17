Una microsfera grande appena 60 micrometri, sospesa in aria grazie alla levitazione magnetica e capace di raggiungere una velocità di 138 milioni di giri al minuto. È il risultato ottenuto dai ricercatori dell’Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del Consiglio nazionale delle ricerche di Trento (CNR-IFN), che hanno sviluppato un microrotore in grado di raggiungere una frequenza di rotazione di 2,3 MHz e di conservare la propria energia per oltre un mese. Il dispositivo, realizzato nei laboratori trentini del CNR, sfrutta la levitazione magnetica per eliminare il contatto meccanico e ridurre drasticamente l’attrito. La microsfera ferromagnetica ruota sopra un superconduttore, in condizioni di temperatura criogenica, raggiungendo livelli di dissipazione energetica estremamente contenuti. I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Science Advances.

“La velocità massima di rotazione raggiunge 2.3 MHz (pari a 138 milioni di giri al minuto) avvicinandosi molto al limite di disintegrazione del materiale dovuto alla forza centrifuga. La combinazione di elevata velocità di rotazione, temperature criogeniche, inferiori a -150 °C, e dissipazione estremamente ridotta consente al dispositivo di raggiungere livelli di sensibilità di grande interesse per la sensoristica avanzata e per la fisica fondamentale, rendendolo particolarmente adatto alla misura di forze ed effetti molto deboli”, spiega Andrea Vinante, corresponding author dello studio. “Il dispositivo realizzato è composto da una microsfera ferromagnetica con un diametro di 60 micrometri, levitata sopra un superconduttore grazie al cosiddetto effetto Meissner, rilevata da circuiti superconduttori e messa in rotazione da un campo magnetico sincrono”.

Le caratteristiche del microrotore ne fanno uno strumento promettente per applicazioni nella sensoristica di precisione. Gli esperimenti hanno dimostrato, in particolare, la possibilità di utilizzarlo come sensore di pressione in ambiente criogenico, sfruttando la relazione lineare tra la densità del gas e l’attrito, e come sensore di campo magnetico. In quest’ultimo caso, la sensibilità è limitata esclusivamente dalle fluttuazioni del moto rotazionale provocate dall’agitazione termica del gas circostante.

Le potenzialità della tecnologia, tuttavia, non si fermano alle applicazioni strumentali. Il dispositivo ha infatti consentito ai ricercatori di avviare un’indagine preliminare sugli assioni, particelle ipotetiche considerate tra i possibili componenti della materia oscura, una delle principali questioni ancora aperte nella fisica contemporanea.

“Questo ci ha permesso di condurre una ricerca preliminare degli assioni, ipotetiche particelle candidate a costituire la materia oscura dell’Universo, in un intervallo di parametri finora inesplorato”, aggiunge il ricercatore. “I risultati ottenuti mostrano come il microrotore possa essere impiegato tanto nella sensoristica avanzata di precisione (giroscopi, magnetometri e vacuometri) quanto nella ricerca fondamentale, offrendo uno strumento versatile per lo studio di fenomeni fisici di difficile rilevazione”. La ricerca è stata sviluppata nell’ambito di 2 collaborazioni internazionali. La prima ha ricevuto finanziamenti dal programma europeo QuantERA, mentre la seconda è stata sostenuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca attraverso il programma di cooperazione bilaterale Italia-Singapore.