Un nuovo farmaco sperimentale ripara i danni al DNA e contrasta l’infiammazione nell’Alzheimer

La ricerca scientifica internazionale sta tracciando nuove rotte per affrontare la malattia di Alzheimer, spostando l’attenzione dai soli accumuli proteici verso i meccanismi cellulari profondi che innescano il decadimento cognitivo. Come riportato dalla testata scientifica ScienceDaily, un gruppo di scienziati del King’s College London ha ottenuto risultati promettenti testando un composto sperimentale, denominato KCL-286, su modelli murini affetti da una patologia analoga all’Alzheimer. Questa molecola si distingue nettamente dalla maggior parte dei trattamenti sviluppati negli ultimi decenni perché non mira unicamente a dissolvere i depositi tossici cerebrali, ma agisce direttamente su alterazioni biologiche fondamentali che si manifestano molto prima che la patologia raggiunga stadi clinici avanzati.

Per lungo tempo, lo sviluppo farmacologico si è focalizzato in modo quasi esclusivo su due bersagli patologici: la beta-amiloide, che si aggrega formando placche insolubili nello spazio intercellulare tra i neuroni, e la proteina tau, che genera grovigli fibrillari all’interno delle cellule nervose. Sebbene i farmaci biologici capaci di rimuovere la proteina amiloide abbiano dimostrato benefici clinici misurabili, il loro impatto resta modesto e non risolve la complessità dell’intero quadro neurodegenerativo. I ricercatori hanno quindi iniziato a esaminare con crescente attenzione altri processi deleteri precoci, in particolare le rotture della catena genetica e la neuroinfiammazione, due fenomeni che corrodono la salute dei neuroni fin dalle primissime fasi della malattia.

Il meccanismo d’azione e la via metabolica dell’acido retinoico

La molecola KCL-286 non è nata specificamente per le patologie neurodegenerative cerebrali: era stata originariamente sintetizzata e studiata per favorire la rigenerazione tissutale in seguito a lesioni del midollo spinale. Il suo principio di funzionamento si basa sull’attivazione selettiva di una proteina chiave appartenente alla via di segnalazione dell’acido retinoico, un sistema biologico strettamente connesso al modo in cui l’organismo metabolizza e utilizza la vitamina A.

Sebbene la vitamina A sia comunemente nota per il suo apporto essenziale alla funzione visiva, i suoi derivati svolgono ruoli determinanti nello sviluppo cellulare, nella regolazione genica e nel mantenimento dell’integrità del sistema nervoso centrale. L’acido retinoico opera infatti modulando l’attività di numerosi geni coinvolti in processi di protezione e sopravvivenza neuronale. Precedenti indagini sperimentali avevano già documentato che un malfunzionamento in questa specifica via metabolica favorisce la formazione di depositi di beta-amiloide nel cervello di modelli animali, confermando l’esistenza di un legame biologico diretto tra i percorsi legati alla vitamina A e le caratteristiche patologiche tipiche dell’Alzheimer.

Riparazione del genoma e contrasto alla neuroinfiammazione precoce

Nei test condotti in laboratorio, la somministrazione di KCL-286 ha favorito in maniera tangibile la riparazione del DNA danneggiato e ha ridotto drasticamente i livelli di infiammazione cerebrale nei topi trattati. Come spiegato dalla dottoressa Maria Goncalves, responsabile della gestione del progetto di sviluppo farmacologico presso il King’s College London, la particolarità della molecola risiede nella sua doppia azione simultanea: intervenire sull’integrità del genoma neuronale e contemporaneamente mitigare la risposta infiammatoria cronica, due criticità che emergono precocemente nella progressione dell’Alzheimer.

I risultati evidenziano come colpire simultaneamente diversi processi degenerativi possa rivelarsi una strategia terapeutica molto più efficace rispetto al monomandato di aggredire esclusivamente i grovigli di proteina tau o le placche amiloidi. Questa visione terapeutica qualifica il composto non come un semplice modulatore dei sintomi transitori, ma come una potenziale terapia modificante la malattia, in grado di rallentare o arrestare la distruzione del tessuto cerebrale agendo alla radice del danno cellulare.

I vantaggi clinici e la somministrazione orale di KCL-286

Oltre all’efficacia biologica osservata in vivo, il farmaco presenta un vantaggio competitivo rilevante che potrebbe accelerare sensibilmente il suo percorso verso l’applicazione terapeutica. Essendo stato inizialmente sviluppato per traumi spinali, il farmaco sperimentale ha già completato e superato gli studi clinici di fase 1, che ne hanno attestato la sicurezza e la tollerabilità nell’organismo umano. Il professor Jonathan Corcoran, docente di neuroscienze presso l’Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience del King’s College London, ha rimarcato come KCL-286 sia una piccola molecola biodisponibile per via orale, caratteristica fondamentale che ne consente l’assunzione sotto forma di compresse. Rispetto ai più recenti anticorpi monoclonali contro l’Alzheimer, che richiedono frequenti e complesse infusioni endovenose in ambiente ospedaliero con costi elevati e possibili reazioni avverse, una terapia orale assicura una gestione clinica enormemente più accessibile e sostenibile. Il fatto di aver già convalidato il profilo tossicologico nell’uomo consente inoltre di ridurre notevolmente le tempistiche pluriennali solitamente richieste per traslare una nuova molecola dal banco di laboratorio ai trial clinici.

Le prospettive della sperimentazione clinica e i limiti attuali

Nonostante l’entusiasmo della comunità accademica per questi riscontri, la prudenza resta d’obbligo. L’efficacia di KCL-286 nel contrastare la demenza degenerativa e preservare le funzioni cognitive è stata dimostrata finora esclusivamente in modelli animali. Il passaggio successivo consisterà nella progettazione di trial clinici mirati su pazienti affetti da declino cognitivo lieve o forme precoci di Alzheimer, con l’obiettivo di verificare se la stimolazione della via dell’acido retinoico produca nell’uomo la medesima rigenerazione genomica e lo stesso spegnimento delle risposte neuroinfiammatorie riscontrati nei test preclinici. Se tali evidenze troveranno conferma, la medicina potrebbe disporre di uno strumento terapeutico di nuova generazione capace di proteggere i neuroni prima che la degenerazione diventi irreversibile.