La produzione di chip per computer e l’esplorazione lunare sembrano mondi completamente distanti. Eppure, una recente ricerca suggerisce che i due ambiti potrebbero essere più strettamente collegati di quanto si pensi. Utilizzando una tecnologia ampiamente impiegata nella fabbricazione di semiconduttori, i ricercatori hanno dimostrato che è possibile estrarre ossigeno e composti che lo contengono a partire da materiale progettato per simulare il suolo lunare. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Scientific Reports. Si tratta di un aspetto cruciale, poiché l’ossigeno rappresenta una delle risorse più preziose per la futura esplorazione spaziale: è indispensabile per la respirazione degli astronauti e costituisce un componente fondamentale del propellente per i razzi.

Tuttavia, trasportare grandi quantità di ossigeno dalla Terra risulterebbe estremamente costoso; per questo motivo, le agenzie spaziali stanno studiando soluzioni per ottenerlo direttamente sulla Luna. La sfida risiede nel fatto che, sulla Luna, l’ossigeno non si trova sotto forma di gas prontamente disponibile, bensì è legato chimicamente ai minerali che compongono lo strato superficiale del satellite. Sebbene tale strato contenga, in termini di peso, una notevole quantità di ossigeno, la sua estrazione richiede la rottura di forti legami chimici all’interno dei minerali lunari. Molte delle tecniche complesse che potrebbero consentire tale estrazione richiederebbero un dispendio energetico elevatissimo.

Lo studio

Un team di ricercatori ha quindi deciso di esplorare un approccio alternativo, che opera a temperature più basse e trae ispirazione da una tecnologia industriale ben consolidata, nota come “trattamento al plasma“. Il plasma viene spesso definito il quarto stato della materia (dopo solido, liquido e gassoso). Si forma quando a un gas viene fornita una quantità sufficiente di energia, dando origine a una miscela di particelle cariche, elettroni e specie chimiche altamente reattive. Nella produzione di semiconduttori, il plasma interagisce con il biossido di silicio, un processo che sta alla base della fabbricazione di miliardi di dispositivi elettronici ogni anno.

I ricercatori si sono posti una domanda semplice: se il plasma si rivela estremamente efficace nel reagire con composti contenenti ossigeno nell’industria dei semiconduttori, sarebbe possibile applicare un metodo analogo ai composti a base di ossigeno presenti nel suolo lunare? Per verificarlo, hanno esposto del suolo lunare artificiale (noto come simulante di regolite lunare) a plasmi generati mediante gas comunemente utilizzati nella produzione di semiconduttori.

Estrarre ossigeno dalla polvere lunare

I risultati sono stati incoraggianti: durante il trattamento al plasma dei simulanti di regolite lunare, i ricercatori hanno rilevato il rilascio di ossigeno e di prodotti gassosi contenenti ossigeno. Ulteriori analisi hanno confermato che il plasma modifica chimicamente i minerali contenenti ossigeno presenti nel materiale, con alcuni minerali lunari che reagiscono più facilmente di altri. Comprendere questi meccanismi di base è fondamentale per aumentare l’efficienza del processo e individuare soluzioni per migliorare i sistemi futuri. Tuttavia, affinché un sistema di estrazione lunare diventi concretamente realizzabile, la resa in ossigeno dovrebbe aumentare in modo sostanziale.

L’importanza delle tecnologie consolidate

Un aspetto che rende interessante questo approccio è il fatto che esso si basa su decenni di esperienza maturata nell’industria dei semiconduttori. Sebbene l’ingegneria spaziale richieda spesso tecnologie del tutto inedite, esistono notevoli vantaggi nell’adattare sistemi già esistenti, ben noti e perfezionati nel corso di anni sulla Terra. L’industria dei semiconduttori ha dedicato decenni allo studio dell’interazione tra plasmi al fluoro e materiali contenenti ossigeno. Invece di ripartire da zero, i ricercatori del futuro potranno attingere a questo vasto bagaglio di conoscenze. Vi sono anche vantaggi pratici: il trattamento al plasma è un processo “a secco”, che evita le difficoltà legate al trasporto e alla manipolazione di reagenti liquidi (sostanze chimiche aggiunte per innescare una reazione) nello spazio. Inoltre, le temperature operative dei processi al plasma possono essere significativamente inferiori a quelle richieste da alcuni metodi convenzionali di estrazione dell’ossigeno.

Le implicazioni

Le implicazioni potrebbero andare ben oltre il semplice utilizzo dell’ossigeno per il supporto vitale nelle basi lunari. Il suolo lunare contiene elementi preziosi, tra cui silicio, alluminio e ferro. Sebbene questo studio si sia concentrato sulle reazioni che coinvolgono l’ossigeno, studi futuri potrebbero esplorare se i processi basati sul plasma possano contribuire, in senso più ampio, allo sfruttamento di altre risorse lunari. Sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere a fondo la chimica coinvolta, migliorare le rese e stabilire se il processo possa essere scalato in modo economicamente sostenibile. Eppure, la tecnologia al plasma – che oggi permette la produzione di miliardi di transistor – potrebbe anche aiutare l’umanità ad affrontare una delle sfide più grandi dell’esplorazione spaziale: imparare a vivere sfruttando le risorse offerte da un altro mondo.