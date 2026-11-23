Un pianeta ancora sconosciuto potrebbe nascondersi nelle regioni più remote e oscure del nostro Sistema Solare, ben oltre l’orbita di Nettuno. Secondo una nuova ricerca pubblicata oggi sulla rivista scientifica Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, gli astronomi hanno tracciato con precisione l’identikit di questo ipotetico corpo celeste, soprannominato Pianeta X2 (o PX2), definendone la probabile massa, la traiettoria e l’influenza gravitazionale. Attraverso sofisticate simulazioni al computer che ripercorrono 4,5 miliardi di anni di evoluzione cosmica, il team di scienziati ha dimostrato come la presenza di questo mondo invisibile spiegherebbe finalmente le misteriose e irregolari orbite di numerosi oggetti ghiacciati osservati ai margini del nostro vicinato spaziale, aprendo un nuovo capitolo nella caccia ai pianeti nascosti che prosegue fin dai tempi della scoperta di Plutone.

L’identikit di PX2 e le differenze con il Pianeta 9

A guidare lo studio è stato il professore associato Patryk Sofia Lykawka, affiliato alla University of Southern Queensland (UniSQ) in Australia e attivo presso la Kindai University in Giappone. A differenza della celebre ipotesi del Pianeta 9, che teorizza l’esistenza di un gigante molto più grande e massiccio, il modello di PX2 delinea un mondo decisamente più contenuto, con una massa stimata tra 1,5 e 2 volte quella della Terra. Questo ipotetico pianeta si muoverebbe lungo un’orbita fortemente ellittica, con un semiasse maggiore compreso tra 350 e 500 unità astronomiche (dove 1 unità astronomica corrisponde alla distanza media tra la Terra e il Sole). Anche nel punto di massimo avvicinamento alla nostra stella, PX2 resterebbe ad almeno 200 unità astronomiche di distanza, rendendo la sua osservazione diretta una sfida tecnologica estremamente complessa. “Immaginate di scoprire, dopo decenni passati a mappare il nostro Sistema Solare, che un altro pianeta si è nascosto da noi per tutto questo tempo“, ha dichiarato Lykawka, sottolineando l’impatto rivoluzionario di un simile ritrovamento. “Se questo pianeta esiste, potrebbe cambiare il modo in cui comprendiamo la storia del nostro Sistema Solare e come i suoi oggetti più distanti siano arrivati a seguire orbite così insolite“.

Il mistero degli oggetti transnettuniani oltre la fascia di Kuiper

Oltre l’orbita di Nettuno si estende una vasta regione popolata da corpi ghiacciati noti come oggetti transnettuniani. La maggior parte di essi risiede nella fascia di Kuiper, un ampio disco situato tra 38 e 50 volte la distanza tra la Terra e il Sole. Tuttavia, negli ultimi 20 anni gli astronomi hanno individuato una popolazione crescente di corpi celesti ancora più lontani, caratterizzati da traiettorie estremamente allungate o inclinate che la sola attrazione gravitazionale degli 8 pianeti conosciuti non riesce a giustificare.

L’esempio più emblematico è Sedna, un remoto oggetto la cui orbita eccentrica lo porta ben lontano dall’influenza dei giganti gassosi. Le simulazioni elaborate dal team di ricerca mostrano che la gravità di PX2 sarebbe perfettamente in grado di perturbare il moto di questi corpi ghiacciati, strappandoli all’influenza di Nettuno e inclinando le loro traiettorie fino ad angoli inaspettatamente elevati. “Il nostro modello riproduce diversi degli insoliti schemi orbitali osservati tra i lontani oggetti ghiacciati, sebbene vi siano ancora differenze tra il modello e le osservazioni che dobbiamo indagare ulteriormente“, ha precisato con cautela Lykawka.

La caccia nel cielo con l’osservatorio Vera C. Rubin

La ricerca di un corpo celeste oltre Nettuno affonda le radici nel secolo scorso, quando gli studi di Percival Lowell sul teorico Pianeta X portarono alla scoperta di Plutone nel 1930, rivelatosi poi troppo piccolo per giustificare le anomalie orbitali allora osservate. Oggi, il modello PX2 offre una chiave di lettura aggiornata per comprendere le dinamiche della regione transnettuniana, ma la prova definitiva dovrà arrivare dai telescopi di nuova generazione.

A giocare un ruolo decisivo sarà la Legacy Survey of Space and Time, la grande mappatura del cielo condotta dall’osservatorio Vera C. Rubin, strumento ideale per scandagliare le profondità dello Spazio alla ricerca di corpi deboli e lontani. Jonti Horner, professore della UniSQ e coautore dello studio, guarda con grande fiducia alle prossime campagne osservative: “La cosa entusiasmante è che ora abbiamo l’opportunità di mettere alla prova questa idea“, ha affermato Horner. “Man mano che l’osservatorio Rubin esaminerà il cielo, troveremo nuovi indizi che ci aiuteranno a comprendere le regioni più remote del Sistema Solare e a capire se un altro pianeta stia ancora aspettando di essere scoperto“.