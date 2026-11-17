Sotto l’Oceano Atlantico settentrionale si estende una serie di catene montuose vulcaniche sottomarine che vanno dalla costa del Nord America verso le Azzorre. Tra queste figurano i monti sottomarini del New England e quelli del Great Meteor. Sebbene tali catene vulcaniche forniscano indizi preziosi sul movimento delle placche tettoniche terrestri nel corso di milioni di anni, il dibattito sulle loro origini e su un’eventuale connessione tra esse rimane ancora aperto. Una nuova ricerca, pubblicata sulla rivista Science Advances, offre ora una possibile spiegazione per entrambi gli aspetti: tutto potrebbe ricondursi a un’unica fonte situata nelle profondità del mantello terrestre.

Ricostruire il passato vulcanico

Per trovare delle risposte, Mengxue Liu, dell’Amministrazione Sismologica Cinese di Pechino, insieme ai suoi colleghi, ha sviluppato simulazioni informatiche 3D per ricostruire le modalità di formazione di queste catene vulcaniche nel corso di milioni di anni. I ricercatori hanno utilizzato ricostruzioni dei movimenti passati delle placche tettoniche per modellare il flusso di materiale caldo al di sotto della superficie terrestre, confrontando poi le previsioni ottenute con le età e le posizioni note dei vulcani sottomarini. I risultati indicano l’esistenza di un’unica fonte all’origine di queste catene vulcaniche: un “pennacchio“, ovvero una colonna di materiale insolitamente caldo che risale attraverso il mantello terrestre in corrispondenza delle Azzorre.

Il modello che meglio si adatta ai dati suggerisce che, inizialmente, il pennacchio si sia spostato verso nord-est, per poi cambiare direzione circa 70 milioni di anni fa e dirigersi verso nord-ovest. Durante lo spostamento del pennacchio e il contemporaneo movimento delle placche tettoniche sovrastanti, il materiale caldo è risalito verso la superficie, innescando eruzioni vulcaniche che, nel corso di milioni di anni, hanno dato vita a vulcani sottomarini in diverse località. Secondo gli autori dello studio, questo processo ha portato alla formazione dei monti sottomarini del New England e dei monti sottomarini Corner sulla placca nordamericana, seguiti dai monti sottomarini del Great Meteor sulla placca africana e, infine, dalle Azzorre sulla placca eurasiatica. “I nostri modelli verificano se possa esistere una connessione dinamicamente plausibile tra i monti sottomarini del New England e Corner, quelli del Great Meteor e quelli delle Azzorre”, scrivono gli scienziati nel loro studio.

La placca tettonica in subduzione

Il team ha inoltre analizzato i fattori che hanno influenzato la forma del pennacchio in risalita. I modelli suggeriscono un ruolo determinante della placca di Farallon, un’antica placca tettonica che stava sprofondando (subducendo) al di sotto del Nord America. Mentre la placca sprofondava sempre più nel mantello terrestre, si sono create differenze di pressione che hanno spinto il materiale circostante a spostarsi lateralmente. Ciò ha deviato il pennacchio in risalita, influenzando i punti in cui si sono formati i vulcani. “Questi risultati offrono una reinterpretazione della formazione delle scie di “punti caldi” (hotspot) e forniscono nuovi vincoli su come il flusso del mantello si riorganizzi in corrispondenza di più placche”, affermano gli autori dello studio.

Sebbene lo studio offra un solido sostegno all’ipotesi di un’origine comune, i risultati si basano su simulazioni al computer. Non dimostrano in modo definitivo che le catene vulcaniche siano state generate dallo stesso pennacchio.