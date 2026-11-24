Un’improvvisa eruzione vulcanica nelle acque poco profonde vicino a Iwo Jima ha esteso le celebri spiagge di sabbia nera dell’isola giapponese, almeno temporaneamente. I primi segnali di irrequietezza geologica sono iniziati alla fine di ottobre 2026, quando il 27 ottobre i sensori sismici hanno registrato un netto aumento dell’attività e l’Agenzia Meteorologica del Giappone ha segnalato l’acquisizione delle prime fotografie dell’evento. Subito dopo, i sensori a bordo di diversi satelliti hanno iniziato a raccogliere una vasta serie di osservazioni dall’orbita. Lo strumento OLI (Operational Land Imager) sul satellite Landsat 9 ha immortalato la costa ancora tranquilla il 26 ottobre, per poi ottenere l’11 novembre la sua prima visuale nitida della nuova terra emersa costruita dal vulcano sottomarino, evidenziando il calore dell’eruzione nell’infrarosso a onde corte, un debole pennacchio vulcanico grigio diretto verso Sud-Est e una scia di pietra pomice galleggiante che si estende sull’acqua nella stessa direzione.

L’occhio dei satelliti attraverso le nuvole e i nuovi confini dell’isola

Ancora prima delle immagini ottiche, un’immagine radar a falsi colori ottenuta dal satellite NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar) aveva offerto uno sguardo precoce sull’eruzione. Il 28 ottobre, nonostante una fitta copertura nuvolosa, il radar ha rilevato un’ampia perturbazione nell’acqua esattamente nella stessa area già interessata da un’eruzione nel dicembre 2023. Quando le nuvole si sono diradate all’inizio di novembre, anche i sensori MODIS e VIIRS a bordo dei satelliti di NASA e NOAA hanno catturato i pennacchi vulcanici e la firma termica dell’attività in corso.

Il 16 novembre la Guardia Costiera del Giappone ha diffuso un rapporto ufficiale confermando la formazione di nuova terra collegata alla spiaggia preesistente. L’eruzione sembra aver aggiunto circa 50 ettari di nuovo litorale, un’estensione equivalente all’area di circa 90 campi da football americano, aumentando così la superficie complessiva dell’isola di circa l’1,7%. Questo nuovo territorio confina direttamente con la spiaggia a Sud-Est dove le truppe americane sbarcarono il 19 febbraio 1945, dando inizio a una delle battaglie più sanguinose nella storia dei Marines degli Stati Uniti.

Quanto durerà la nuova terra emersa secondo gli esperti della NASA

La posizione dell’evento non ha colto di sorpresa i ricercatori. Oltre all’eruzione del 2023 al largo della costa Sud-Est, Iwo Jima aveva già registrato un’eruzione al largo della sua costa Ovest nell’agosto 2025, come spiegato da Daniel Slayback, scienziato presso il Goddard Space Flight Center della NASA. Resta invece aperta la questione sulla durata di questa nuova formazione. La terra creata dall’eruzione del 2023 aveva ceduto all’azione delle onde dopo appena poche settimane e, in tempi recenti, i territori emersi sulle isole vulcaniche hanno resistito per più di un decennio solo in pochissimi casi, tra cui Capelinhos, Surtsey, l’isola McDonald e Home Reef. “Immagino che vedremo questa nuova terra spazzata via nel giro di pochi mesi“, ha dichiarato Slayback. “Ma dovremo aspettare e vedere“.

Tra gli studiosi che osservano con maggiore attenzione il fenomeno c’è James Garvin, capo scienziato al Goddard e geologo con un interesse di lunga data per il modo in cui le eruzioni vulcaniche sottomarine creano nuove isole e morfologie terrestri. Di norma, le eruzioni dominate dalla tefra come questa generano terreni che vengono rapidamente “attaccati” dalle onde oceaniche e da altre forze idrologiche, salvo quando l’attività vulcanica inietta determinati tipi di lava capaci di “cementare” la cenere in un materiale più resistente. “Se dovessimo osservare un’iniezione di lava basaltico-andesitica all’interno dei nuovi materiali, allora è possibile che la nuova terra possa seguire uno schema diverso da quello che abbiamo monitorato nel 2023“, ha affermato Garvin.

Il monitoraggio ad alta precisione dal cielo

Per seguire l’evoluzione del sito il satellite NISAR si rivelerà particolarmente prezioso, poiché effettua osservazioni interferometriche frequenti e ad alta risoluzione anche attraverso le nuvole, mostrando se la nuova superficie si erode, sprofonda o cresce, dopo aver già registrato importanti cambiamenti tra il 28 ottobre e l’11 novembre. Gli scienziati della NASA analizzeranno inoltre immagini con risoluzione sub-metrica provenienti da satelliti commerciali tramite il programma Commercial Satellite Data Acquisition della NASA, utili a rivelare sottili caratteristiche di deformazione come solchi, fratture e crepe che offrono indizi cruciali sulla stabilità del terreno. Sia Slayback che Garvin avevano già studiato in passato fenomeni simili, facendo parte del team che ha monitorato la nuova terra emersa nel Regno di Tonga nel Pacifico Sud-Occidentale prima che venisse quasi completamente distrutta dalla violenta eruzione e dal collasso della caldera di Hunga Tonga-Hunga Ha‘apai nel gennaio 2022.