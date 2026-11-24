La corsa al ritorno sul nostro satellite naturale compie un passo decisivo verso la costruzione di infrastrutture stabili e durature nel tempo. La NASA ha ufficialmente avviato la ricerca di partner industriali per sviluppare e testare il primo reattore nucleare progettato per fornire energia elettrica direttamente sulla Luna, un traguardo fondamentale per garantire una presenza umana continuativa sulla superficie lunare. Il sistema, battezzato Lunar Reactor-1 (LR-1), sarà un piccolo impianto a fissione in grado di generare 20 kilowatt di elettricità, una quantità di energia sufficiente ad alimentare circa 16 abitazioni medie statunitensi per un anno intero sulla Terra. Nei piani dell’agenzia per la futura base lunare, questa potenza servirà a sostenere gli habitat degli astronauti, i sistemi di comunicazione, i rover, gli strumenti scientifici e tutte le altre infrastrutture essenziali per la sopravvivenza e la ricerca. L’obiettivo fissato dagli ingegneri americani è ambizioso e prevede di avere un sistema pronto per il lancio entro il 2030, progettato per restare operativo sulla Luna per almeno 5 anni dopo il suo dispiegamento.

Perché l’energia nucleare è indispensabile sulla Luna

A differenza dei tradizionali pannelli solari, che dipendono interamente dall’esposizione alla luce del Sole, un reattore nucleare è in grado di produrre elettricità in modo continuo e ininterrotto. Questa caratteristica risulta cruciale per affrontare le lunghe notti lunari, che durano circa 14 giorni terrestri consecutivi, ovvero quasi 2 settimane di buio totale e temperature proibitive. Disporre di una fonte energetica costante permetterà di condurre operazioni scientifiche e logistiche anche nelle regioni del satellite dove la luce solare è scarsa o del tutto assente, come i crateri permanentemente in ombra vicino ai poli.

Sul valore strategico di questa iniziativa è intervenuto direttamente Brian Giblin, responsabile del programma Lunar Reactor-1 della NASA, che ha dichiarato: “Questa richiesta di proposte rappresenta un importante passo avanti mentre la NASA collabora con l’industria per stabilire una presenza umana duratura sulla superficie lunare”. Il manager dell’agenzia ha poi aggiunto: “Una fonte affidabile di energia sicura e abbondante sarà vitale per la futura esplorazione della superficie lunare e marziana. I sistemi nucleari spaziali forniranno energia continua alle risorse della NASA in qualsiasi ambiente senza dipendere dalla luce solare”.

I tempi del bando e gli standard di sicurezza

La richiesta di proposte denominata Space Power and Reactor Capabilities integra i suggerimenti raccolti dall’industria dopo che l’agenzia aveva pubblicato una bozza preliminare ad agosto e ospitato una giornata dedicata alle aziende del settore a settembre presso l’Ohio Aerospace Institute di Cleveland. Il bando stabilisce requisiti molto rigorosi e impone che il reattore soddisfi pienamente gli standard di sicurezza del Department of Energy (DOE) per le operazioni nucleari.

Sebbene lo scopo principale della selezione sia far progredire la tecnologia, i test e la progettazione di volo di LR-1, la NASA si riserva la possibilità di emettere ulteriori ordini di lavoro per supportare lo sviluppo di altri sistemi nucleari destinati allo Spazio. Le aziende interessate avranno tempo fino al 21 dicembre per presentare le proprie proposte progettuali.

Dalla Luna a Marte verso lo Spazio profondo

L’energia atomica assumerà un ruolo sempre più centrale nelle ambizioni esplorative dell’agenzia statunitense. Se sulla Luna il problema principale è rappresentato dalle 2 settimane di oscurità, su Marte le violente tempeste di polvere possono oscurare il Sole per interi mesi, rendendo i pannelli fotovoltaici inaffidabili. Spingendosi ancora più lontano nel Sistema Solare, la radiazione solare diventa progressivamente troppo debole per alimentare le sonde, mentre i sistemi nucleari offrono una fonte di elettricità sicura anche negli ambienti più ostili.

Il programma LR-1 è gestito dalla Space Reactors Division della NASA in stretta collaborazione con il DOE. La stessa divisione sta portando avanti anche lo sviluppo dello Space Reactor-1 (SR-1) Freedom, il cui lancio è programmato per il 2028. Questa missione trasporterà 3 elicotteri SkyFall su Marte e dimostrerà il funzionamento della propulsione elettrica nucleare, una tecnologia che utilizza l’elettricità generata da un reattore per alimentare i motori dei veicoli spaziali, consentendo alle future navicelle di viaggiare più lontano e affrontare missioni nello Spazio profondo finora impossibili con i propulsori convenzionali. Attraverso gli investimenti congiunti su LR-1 e SR-1 Freedom, la NASA e il DOE puntano a consolidare la leadership americana nell’esplorazione spaziale per i decenni a venire.