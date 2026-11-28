La corsa all’Intelligenza Artificiale sta per spostarsi definitivamente oltre l’atmosfera terrestre, portando con sé una trasformazione senza precedenti per lo Spazio attorno alla Terra. La Federal Communications Commission (FCC) degli Stati Uniti ha concesso a SpaceX, l’azienda aerospaziale guidata da Elon Musk, l’autorizzazione ufficiale per dispiegare Starmind, una mega-costellazione composta da fino a 1 milione di satelliti progettati per fungere da veri e propri data center orbitanti. L’obiettivo dichiarato dell’operazione è aggirare i limiti energetici, territoriali e di raffreddamento dei server terrestri, sfruttando la radiazione costante del Sole per alimentare l’enorme potenza di calcolo richiesta dai moderni sistemi di AI. Secondo la tabella di marcia annunciata dallo stesso Musk, i primi lanci prenderanno il via già a partire dalla fine di giugno 2027 in modo graduale, per poi raggiungere volumi significativi nel 2028 e ritmi molto elevati nel 2029, con una scadenza regolatoria fissata dalla FCC al 2040 per il completamento dell’intera rete. L’annuncio ha immediatamente scatenato un acceso dibattito nella comunità scientifica e tra gli operatori aerospaziali internazionali, preoccupati per l’impatto irreversibile sull’astronomia osservativa, sull’alta atmosfera e sulla sicurezza delle orbite basse.

Come funziona la rete di data center orbitali Starmind

I satelliti che comporranno la costellazione Starmind rappresentano un salto di scala drastico rispetto ai tradizionali dispositivi per le telecomunicazioni come quelli della rete Starlink. Ogni singola unità avrà dimensioni imponenti, con un’apertura complessiva di 75 metri e un’altezza di 30 metri, necessarie per ospitare ampi pannelli fotovoltaici e sistemi di dissipazione termica. Sviluppati in stretta collaborazione con Nvidia, i satelliti integreranno hardware ad altissime prestazioni e ciascuno opererà come un centro di elaborazione autonomo dotato di una potenza di 250 kilowatt. Per portare in quota una simile mole di materiale sarà indispensabile il nuovo vettore pesante riutilizzabile Starship.

Una volta raggiunta l’orbita terrestre bassa, i dispositivi verranno distribuiti in specifici gusci orbitali situati esattamente tra i 500 e i 1.002 km di altitudine, incluse orbite eliosincrone ideali per catturare la luce del Sole senza interruzioni. I satelliti non viaggeranno isolati, ma opereranno in formazioni coordinate composte da circa 10 unità ciascuna. Per gestire il flusso dei dati elaborati tra i nodi della rete, il sistema utilizzerà collegamenti ottici tramite impulsi laser con una larghezza di banda intorno ai 10 terabit; nella maggior parte dei casi, tuttavia, le informazioni non verranno inviate direttamente ai ricevitori terrestri, ma sfrutteranno i satelliti della costellazione Starlink come ponte relè per trasmettere i risultati al suolo. L’autorizzazione della FCC consente inoltre l’impiego di alcune frequenze radio in banda Ka esclusivamente come canale di emergenza e telemetria in caso di guasti ai sistemi ottici. Un dettaglio tecnico rilevante riguarda il fine vita dei satelliti: mentre l’agenzia americana ha approvato i piani di rientro atmosferico per le unità sotto i 600 km di quota, ha per ora sospeso il via libera per i satelliti destinati alle fasce superiori, richiedendo a SpaceX garanzie più stringenti sulla gestione dei detriti prima del dispiegamento.

Come cambierà il cielo notturno e il futuro dell’astronomia

L’immissione di 1 milione di strutture riflettenti lunghe 75 metri in orbita bassa rischia di alterare in modo permanente la volta celeste osservabile dalla Terra. L’American Astronomical Society (AAS) ha espresso forte preoccupazione per il futuro della ricerca scientifica, sottolineando come un numero così elevato di oggetti artificiali possa compromettere gravemente le osservazioni astronomiche. A differenza dei piccoli satelliti attuali, le vaste superfici dei pannelli solari di Starmind rifletteranno una quantità molto maggiore di luce solare verso il suolo, rendendo decine di migliaia di scie luminose visibili a occhio nudo soprattutto nelle ore successive al tramonto e precedenti all’alba.

Per i grandi osservatori astronomici terrestri, come il Vera C. Rubin Observatory progettato per mappare l’intero cielo con esposizioni profonde e a largo campo, l’impatto potrebbe tradursi nella perdita di una percentuale rilevante delle immagini raccolte. Le scie luminose lasciate dal passaggio dei satelliti saturano i sensori digitali dei telescopi, cancellando i deboli segnali provenienti da galassie lontane, supernove o asteroidi potenzialmente pericolosi in avvicinamento alla Terra. A questo inquinamento luminoso si aggiunge un problema ambientale ancora poco compreso: al termine del loro ciclo operativo, migliaia di satelliti rientreranno ogni anno nell’atmosfera terrestre disintegrandosi. Questo processo rilascia negli strati superiori dell’atmosfera grandi quantità di ossidi di alluminio e altri composti metallici, sostanze che potrebbero alterare la chimica dello strato di ozono e modificare il bilancio termico del pianeta.

Il traffico spaziale e il rischio della sindrome di Kessler

Oltre alle ripercussioni scientifiche e ambientali, il progetto Starmind solleva un allarme critico sulla sostenibilità fisica dell’ambiente orbitale. Concorrenti diretti nel settore spaziale come Amazon e Viasat hanno già manifestato timori per la saturazione delle orbite e per le possibili interferenze alle comunicazioni. Attualmente attorno alla Terra orbitano quasi 17mila satelliti attivi (circa 16.928), di cui oltre 11.190 appartengono già alla rete Starlink. Portare questa flotta a oltre 1 milione di unità significa moltiplicare di circa 60 volte la densità del traffico nello Spazio circumterrestre, aumentando esponenzialmente la probabilità di incontri ravvicinati e la necessità di continue manovre automatiche per evitare impatti.

È esattamente in questo scenario di estremo sovraffollamento che prende forma il pericolo teorizzato nel 1978 dall’astrofisico della NASA Donald J. Kessler, noto come sindrome di Kessler. Questo fenomeno descrive una reazione a catena incontrollabile in cui la densità di oggetti in orbita terrestre bassa diventa così elevata che la collisione tra 2 satelliti o detriti genera una nube di migliaia di nuovi frammenti. Poiché a quote comprese tra 500 e 1.002 km gli oggetti viaggiano a velocità intorno ai 27mila km/h, anche un frammento grande pochi centimetri possiede l’energia cinetica necessaria per distruggere completamente un altro satellite, generando a sua volta ulteriori rottami.

Se si innescasse una simile cascata collisionale, le fasce orbitali più preziose attorno alla Terra verrebbero avvolte da una fascia impenetrabile di spazzatura spaziale ad altissima velocità. Le conseguenze per la civiltà moderna sarebbero drammatiche, perché renderebbero inutilizzabili per decenni o secoli i data center orbitali insieme ai satelliti essenziali per le previsioni meteorologiche, il monitoraggio climatico, le telecomunicazioni globali e i sistemi di navigazione GPS, bloccando di fatto qualsiasi futura missione umana o robotica verso lo Spazio profondo.