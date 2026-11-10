Una manovra mai vista prima: 2 sonde della NASA hanno usato la Terra come trampolino verso Marte

Le 2 sonde gemelle ESCAPADE della NASA hanno appena completato con successo un audace volo ravvicinato della Terra, sfruttando l’attrazione gravitazionale del nostro pianeta combinata con l’accensione prolungata dei motori per lanciarsi a tutta velocità verso Marte. Questa fionda gravitazionale rappresenta un traguardo formidabile per l’esplorazione dello Spazio, permettendo alle sonde di impostare la rotta definitiva per raggiungere il Pianeta Rosso nel settembre del 2027. La missione, il cui acronimo sta per Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers, promette di svelare i segreti più intimi dell’atmosfera marziana, studiando nel dettaglio come i potenti flussi di materiale provenienti dal Sole interagiscono con l’ambiente del pianeta, causando così la progressiva dispersione della sua atmosfera nell’oscurità del cosmo.

Una traiettoria inedita nel Sistema Solare

“Questa è la 1ª volta che la NASA utilizza un volo ravvicinato a propulsione della Terra per spingere un veicolo spaziale verso Marte, e ora abbiamo eseguito questa manovra 2 volte, in modo impeccabile, in soli 2 giorni”, ha dichiarato Asal Naseri, direttore di volo associato facente funzione per la divisione di eliofisica presso la sede centrale della NASA a Washington. Le 2 sonde sono state lanciate dalla stazione spaziale di Cape Canaveral in Florida il 13 novembre 2025, quando la Terra e Marte si trovavano sui lati opposti rispetto al Sole. Invece di dirigersi direttamente verso la destinazione, entrambe le sonde sono entrate in un’orbita di attesa a circa 1.600.000 km dalla Terra, in corrispondenza del punto di Lagrange 2. Successivamente sono tornate verso il nostro pianeta per eseguire la complessa manovra.

“Con questa orbita di attesa e il sorvolo della Terra, ESCAPADE sta sperimentando una nuova strategia per arrivare su Marte”, ha affermato Jeff Parker, capo progettista della missione. “Questo metodo offre la flessibilità di lanciare quasi in ogni momento per poi usare la gravità della Terra per ottenere una spinta verso Marte, invece di aspettare ogni 2 anni per lanciare direttamente lì quando i pianeti sono allineati”.

Le tappe del viaggio verso Marte

La 1ª sonda ha completato il suo avvicinamento alla Terra, con un’accensione dei motori di 9 minuti per impostare la rotta interplanetaria, il 7 novembre, passando a circa 1.600 km sopra la superficie. La 2ª ha seguito l’esempio 2 giorni dopo, concludendo la manovra il 9 novembre a circa 1.046 km di altezza. Questi sorvoli hanno posizionato i veicoli per un viaggio di 10 mesi nello Spazio, che culminerà con l’inserimento nell’orbita marziana previsto tra il 7 e il 9 settembre 2027. Lì studieranno i venti solari, che viaggiano a circa 1.600.000 km/h, e il loro impatto. Durante la fase di attesa, i veicoli hanno già effettuato preziose osservazioni attraversando la coda magnetica della Terra, spinta in direzione opposta rispetto al Sole. “Comprendendo meglio come il vento solare influenza l’ambiente marziano, le scoperte di ESCAPADE potrebbero aiutarci a pianificare e prepararci per la futura esplorazione umana del Pianeta Rosso”, ha dichiarato Michele Cash, scienziata del programma presso la NASA.

Il futuro della ricerca

Una volta arrivate a destinazione a 2 giorni di distanza l’una dall’altra, le sonde accenderanno i motori per circa 11 minuti per rallentare ed entrare nell’orbita di Marte. Le operazioni scientifiche in formazione inizieranno nel giugno del 2028. Dopo 6 mesi, le sonde si sposteranno su orbite differenti per una campagna di 5 mesi, con un veicolo più lontano per osservare il vento in arrivo dal Sole e l’altro più vicino alla superficie per studiarne la risposta in tempo reale. “Questa sarà la 1ª missione scientifica a coreografare 2 orbiter attorno a Marte, e la 1ª volta che saremo in grado di effettuare osservazioni coordinate dell’ambiente marziano da 2 posizioni diverse contemporaneamente”, ha affermato Rob Lillis, ricercatore principale dell’Università della California a Berkeley.

Il progetto, parte del programma SIMPLEx e finanziato dalla divisione di eliofisica della NASA, include collaborazioni di alto livello con Rocket Lab, Blue Origin e altri importanti istituti di ricerca. “La missione ESCAPADE continua l’eredità scientifica delle storiche missioni su Marte con un team dedicato che guida nuove innovazioni per il suo viaggio verso e presso il Pianeta Rosso”, ha concluso Skyler Kleinschmidt, dirigente del programma per la NASA.