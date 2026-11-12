Una stella esplode a 50 milioni di anni luce dalla Terra: scoperta la supernova SN 2026ahvu, sta diventando sempre più luminosa

Una gigantesca esplosione stellare a circa 50 milioni di anni luce dalla Terra sta illuminando una galassia lontana, offrendo agli astronomi una straordinaria opportunità scientifica. Si chiama SN 2026ahvu ed è una supernova scoperta il 2 novembre 2026 nella galassia a spirale barrata NGC 1433, nella costellazione australe dell’Orologio. La sua luminosità sta aumentando rapidamente e, secondo le previsioni, raggiungerà il massimo splendore tra il 18 e il 23 novembre. L’evento è particolarmente importante perché l’esplosione è stata individuata nelle sue fasi iniziali, quando la stella non aveva ancora raggiunto il picco di luminosità. Una circostanza che permette di seguire l’evoluzione della supernova quasi in tempo reale, raccogliendo informazioni fondamentali sui processi fisici che accompagnano la distruzione di una stella e sull’origine di alcuni dei fenomeni più energetici dell’Universo. Le nuove immagini ottenute dalla Dark Energy Camera (DECam) e dal telescopio Gemini South, appartenente all’International Gemini Observatory, mostrano chiaramente la supernova nel contesto della galassia che la ospita. Le osservazioni documentano un fenomeno in continua trasformazione, il cui aspetto cambia da una notte all’altra.

Scoperta la supernova SN 2026ahvu: la luminosità aumenta rapidamente

La scoperta risale al 2 novembre 2026, quando il sistema di osservazione astronomica Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) ha individuato un nuovo oggetto luminoso nella galassia NGC 1433. Inizialmente classificato con la designazione provvisoria AT 2026ahvu, il fenomeno è stato successivamente analizzato attraverso osservazioni spettroscopiche, che hanno permesso di identificarlo come una giovane supernova di tipo Ia. La conferma della sua natura ha portato all’assegnazione della denominazione definitiva SN 2026ahvu. Si tratta di un’esplosione associata a una nana bianca, un residuo stellare estremamente denso che, in uno dei possibili scenari di origine di queste supernove, accumula materia proveniente da una stella compagna vicina fino a innescare un processo termonucleare distruttivo. Al momento della scoperta, la supernova presentava una magnitudine apparente di circa 17. Nel giro di pochi giorni, le osservazioni hanno registrato un rapido aumento della luminosità, con valori che hanno raggiunto la magnitudine 13,5. La crescita è destinata a proseguire. Le stime indicano che SN 2026ahvu potrebbe raggiungere una magnitudine apparente compresa tra 10,5 e 12,1 nel periodo tra il 18 e il 23 novembre. Nella scala astronomica delle magnitudini, valori numerici inferiori corrispondono a oggetti più luminosi: il passaggio dalla magnitudine 17 ai livelli previsti per il massimo rappresenta quindi un aumento estremamente significativo della luce osservabile dalla Terra.

Una delle supernove di tipo Ia più vicine dal 2011

La posizione di SN 2026ahvu rende questa scoperta ancora più interessante. La supernova si trova nella galassia NGC 1433, una spirale barrata situata a circa 50 milioni di anni luce dal nostro pianeta, nella costellazione meridionale dell’Orologio (Horologium), il cui nome richiama l’orologio a pendolo. Nelle immagini astronomiche, l’esplosione appare come un nuovo punto luminoso collocato leggermente a destra e al di sotto del centro della galassia. La sua presenza modifica l’aspetto di NGC 1433, aggiungendo una sorgente di luce che non compariva nelle precedenti osservazioni. La relativa vicinanza dell’evento, unita alla sua individuazione molto prima del massimo di luminosità, ne accresce notevolmente il valore scientifico. SN 2026ahvu è infatti una delle supernove di tipo Ia più vicine osservate dalla scoperta di SN 2011fe, identificata nel 2011 nella Galassia Girandola, conosciuta anche come Messier 101. La possibilità di studiare una supernova così vicina durante le primissime fasi dell’esplosione permette di raccogliere indizi che potrebbero diventare rapidamente inaccessibili. Con il passare del tempo, infatti, il materiale espulso si espande e cambia le proprie caratteristiche osservabili, cancellando progressivamente alcune delle informazioni relative alle condizioni iniziali dell’evento.

Come esplode una nana bianca: il mistero delle supernove di tipo Ia

Le supernove di tipo Ia sono prodotte dalla distruzione termonucleare delle nane bianche, oggetti stellari costituiti dai resti estremamente compatti di stelle simili al Sole. Nonostante decenni di osservazioni e studi, gli astronomi non hanno ancora chiarito completamente quali configurazioni stellari siano responsabili di queste esplosioni e quali processi ne determinino esattamente l’innesco. Uno degli scenari prevede che una nana bianca appartenga a un sistema stellare binario e accumuli progressivamente materia sottratta a una compagna. L’evoluzione di questo sistema può creare le condizioni necessarie a provocare una violenta esplosione termonucleare. Restano tuttavia importanti interrogativi sui sistemi che danno origine alle supernove di tipo Ia e sui meccanismi fisici che conducono alla loro distruzione. Proprio per questo, le osservazioni effettuate nelle prime fasi dell’esplosione assumono un’importanza decisiva. Analizzando il comportamento della luce subito dopo la comparsa della supernova, gli scienziati possono cercare segnali di una possibile interazione tra il materiale espulso e una stella compagna, oppure individuare tracce dell’interazione con la materia presente nell’ambiente circostante. Questi elementi potrebbero contribuire a distinguere tra i diversi scenari teorici proposti per spiegare l’origine delle supernove di tipo Ia, migliorando la conoscenza delle condizioni che precedono la distruzione di una nana bianca.

Le spettacolari immagini della Dark Energy Camera e del telescopio Gemini South

Le nuove osservazioni di SN 2026ahvu sono state realizzate attraverso due importanti strumenti astronomici operativi in Cile, entrambi nell’ambito delle infrastrutture gestite dal National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory (NSF NOIRLab). Il primo è la Dark Energy Camera (DECam), una fotocamera astronomica realizzata dal Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti e installata sul telescopio Víctor M. Blanco da quattro metri, una struttura della National Science Foundation statunitense situata presso il Cerro Tololo Inter-American Observatory (CTIO), in Cile. Il secondo è Gemini South, uno dei due telescopi che costituiscono l’International Gemini Observatory. L’osservatorio nasce da una collaborazione internazionale guidata dalla National Science Foundation, con la partecipazione di Canada, Cile, Brasile, Argentina e Repubblica di Corea, ed è gestito da NSF NOIRLab. Le immagini ottenute dai due strumenti permettono di osservare la supernova nella struttura della galassia NGC 1433, ma offrono anche informazioni scientifiche complementari. DECam consente di studiare il fenomeno nel suo contesto galattico, mentre le immagini più dettagliate di Gemini South permettono un’analisi approfondita del sistema. La combinazione di queste capacità osservative rappresenta un elemento fondamentale per ricostruire l’evoluzione di un fenomeno astronomico che cambia rapidamente nel corso delle notti.

Le immagini precedenti all’esplosione: un confronto prezioso per gli astronomi

Un aspetto particolarmente interessante riguarda l’esistenza di immagini della galassia NGC 1433 acquisite prima della comparsa della supernova. La Dark Energy Camera aveva infatti già osservato questa regione del cielo nell’ambito del Dark Energy Survey (DES), un programma scientifico condotto tra il 2013 e il 2019. Il progetto, guidato dal Fermi National Accelerator Laboratory del Dipartimento dell’Energia statunitense, era stato realizzato per approfondire la conoscenza dell’energia oscura, una delle componenti fondamentali utilizzate per descrivere l’evoluzione dell’Universo. Quelle osservazioni precedenti assumono oggi un nuovo valore. Disponendo di immagini della stessa galassia ottenute prima e dopo l’esplosione, gli astronomi possono confrontare direttamente l’ambiente in cui si è verificato l’evento, individuando le trasformazioni associate alla comparsa della supernova. Il confronto tra i dati storici di DECam e le nuove osservazioni, integrate con le immagini ad alta definizione di Gemini South, permette quindi di esaminare il fenomeno attraverso informazioni raccolte in momenti differenti.

Telescopi coordinati in Cile per seguire l’esplosione stellare

Per sfruttare al massimo questa opportunità scientifica, NSF NOIRLab sta coordinando una campagna di osservazioni dedicate a SN 2026ahvu, coinvolgendo diverse strutture astronomiche e collaborando con i propri partner internazionali. Tra gli strumenti impegnati figurano il telescopio Blanco con DECam, il sistema Gemini e il Southern Astrophysical Research Telescope (SOAR), situato sul Cerro Pachón, in Cile. L’obiettivo è seguire la supernova durante tutte le principali fasi della sua evoluzione, dalla crescita iniziale della luminosità fino al massimo splendore e al successivo, progressivo affievolimento. Le osservazioni ripetute consentiranno di misurare le variazioni di luminosità e colore dell’oggetto, costruendo una descrizione dettagliata del suo comportamento nel tempo. Accanto alle immagini, un ruolo centrale sarà svolto dalla spettroscopia, una tecnica che permette di analizzare la luce emessa dalla supernova per ricavare informazioni sulla composizione chimica del materiale espulso e sulla velocità con cui si sta allontanando dalla regione dell’esplosione. Integrando queste misurazioni, gli astronomi potranno raccogliere indizi sulle caratteristiche del sistema stellare prima della sua distruzione e sui meccanismi fisici responsabili dell’evento.

Perché le supernove di tipo Ia sono fondamentali per misurare l’Universo

L’importanza di SN 2026ahvu non riguarda soltanto lo studio delle esplosioni stellari. Le supernove di tipo Ia svolgono infatti un ruolo fondamentale anche nella determinazione delle distanze cosmiche e nello studio dell’espansione dell’Universo. Gli astronomi utilizzano queste esplosioni come strumenti per misurare distanze su scale extragalattiche. La loro luminosità, opportunamente analizzata e calibrata, consente di ricavare informazioni sulla distanza delle galassie in cui si verificano. Comprendere con maggiore precisione quali sistemi stellari producano le supernove di tipo Ia e come si sviluppino le loro esplosioni significa quindi perfezionare uno degli strumenti fondamentali della cosmologia osservativa. Le informazioni raccolte durante le prime fasi di SN 2026ahvu potranno contribuire proprio a questo obiettivo, permettendo di mettere alla prova i modelli teorici e migliorare l’interpretazione dei segnali luminosi utilizzati per misurare le distanze nell’Universo in espansione.

Osservatori di tutto il mondo coinvolti nello studio di SN 2026ahvu

L’interesse scientifico suscitato dalla nuova supernova ha già portato diversi telescopi terrestri e spaziali a rivolgere i propri strumenti verso NGC 1433. NSF NOIRLab ha inoltre invitato altri osservatori astronomici a partecipare alla campagna di studio, contribuendo con misurazioni complementari effettuate a differenti lunghezze d’onda e da diverse aree geografiche. Una rete internazionale di strumenti può infatti garantire una copertura temporale più estesa, sfruttando la distribuzione degli osservatori in differenti fusi orari. In questo modo diventa possibile documentare variazioni che potrebbero sfuggire a un singolo telescopio. L’integrazione di dati raccolti da strutture differenti permetterà di seguire con maggiore continuità l’evoluzione della supernova, aumentando la quantità e la qualità delle informazioni scientifiche disponibili.

SN 2026ahvu osservabile anche con telescopi amatoriali

La luminosità raggiunta dalla supernova rende il fenomeno accessibile anche agli strumenti di osservazione astronomica non professionali. Alle condizioni di luminosità riportate, SN 2026ahvu può già essere individuata con telescopi amatoriali di piccole e medie dimensioni, purché le condizioni osservative siano favorevoli. Le possibilità migliori si presentano soprattutto nelle località dell’emisfero australe, dove la galassia NGC 1433 raggiunge un’altezza maggiore sull’orizzonte. Attraverso il telescopio, la supernova appare come un debole punto luminoso all’interno di una galassia distante milioni di anni luce. Le successive osservazioni permettono di documentare il cambiamento della sua luminosità durante l’evoluzione dell’esplosione. Con il massimo splendore previsto tra il 18 e il 23 novembre, la supernova potrebbe diventare sensibilmente più luminosa rispetto alle condizioni registrate nei giorni immediatamente successivi alla scoperta.

Le prossime osservazioni fino al massimo splendore di novembre

Le settimane successive alla scoperta saranno particolarmente importanti per ricostruire le caratteristiche fisiche di SN 2026ahvu. La campagna osservativa seguirà l’evento durante l’avvicinamento al massimo di luminosità, nella fase di picco e nel successivo declino. La disponibilità di immagini precedenti all’esplosione, la relativa vicinanza della galassia ospite e il coordinamento tra diversi telescopi offrono condizioni favorevoli per ottenere una documentazione scientifica particolarmente completa. Le nuove immagini di DECam e Gemini South rappresentano soltanto una fase di un fenomeno ancora in piena evoluzione. Le osservazioni professionali e amatoriali previste nelle prossime settimane contribuiranno a ricostruire il comportamento della supernova, raccogliendo nuovi elementi sulla fisica delle esplosioni termonucleari stellari e sui processi che rendono questi eventi strumenti essenziali per misurare le dimensioni e l’espansione del cosmo.