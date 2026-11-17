Nelle ultime settimane i social network sono stati invasi da voci non verificate che preannunciano una vera e propria apocalisse digitale prevista proprio per la giornata di oggi, 17 novembre 2026. Secondo le versioni più catastrofiste che circolano in rete, un massiccio attacco informatico guidato dall’intelligenza artificiale sarebbe pronto a mettere in ginocchio l’intera infrastruttura globale, mandando in tilt le reti elettriche e spegnendo internet per almeno 3 mesi. Alcuni utenti si spingono addirittura a ipotizzare un azzeramento totale dei conti bancari e il conseguente collasso del commercio mondiale, ricalcando in chiave moderna le storiche paure legate al Millennium Bug del 2000 o alle profezie sul calendario Maya del 2012. Nonostante l’allarmismo virale, manca qualsiasi prova concreta a sostegno di un imminente disastro informatico, mentre emerge con chiarezza come questi timori nascano da una lettura distorta di eventi reali e del tutto innocui.

Perché proprio il 17 novembre

La scelta di una data così specifica non è frutto di una soffiata segreta sulle mosse di qualche élite globale, bensì il risultato dell’interpretazione errata di una procedura istituzionale programmata da tempo. Proprio oggi, intorno alle 14:20 ora della costa orientale degli Stati Uniti (le 20:20 in Italia), l’agenzia federale americana per la gestione delle emergenze (FEMA) e la commissione federale per le comunicazioni (FCC) effettueranno un test nazionale del sistema di allerta di emergenza.

Durante questa esercitazione di routine, le trasmissioni televisive e radiofoniche statunitensi verranno temporaneamente interrotte per diffondere un messaggio audio e testuale in inglese e in spagnolo. L’avviso informerà i cittadini che si tratta esclusivamente di una prova tecnica della durata di circa 30 minuti, fino alle 14:50 locali, e che non è richiesta alcuna azione da parte della popolazione. Il test non coinvolgerà in alcun modo computer o smartphone, ma la coincidenza temporale è bastata ad alimentare le fantasie più sfrenate sui social.

Il blackout di Microsoft e l’ombra dei cyberattacchi AI

A rendere il terreno particolarmente fertile per la diffusione di queste bufale ha contribuito un grave disservizio verificatosi appena pochi giorni fa. Microsoft ha infatti subito un’importante interruzione dei suoi sistemi che ha bloccato servizi fondamentali come Outlook e Teams in decine di Paesi. Sebbene l’azienda abbia chiarito che il problema è stato causato da errate configurazioni applicate ai server dopo un aggiornamento di routine, escludendo qualsiasi coinvolgimento di hacker o agenti AI, l’episodio ha riacceso l’ansia collettiva sulla fragilità delle nostre reti.

Va però evidenziato che la preoccupazione di fondo verso le minacce informatiche legate all’intelligenza artificiale ha basi reali: la rapida diffusione di strumenti AI sempre più economici e accessibili ha drasticamente abbassato le barriere tecniche necessarie per colpire le infrastrutture digitali. Se in passato organizzare un attacco informatico su larga scala richiedeva competenze avanzate e ingenti risorse economiche, oggi anche criminali con capacità limitate possono sfruttare questi algoritmi per lanciare offensive sofisticate, senza contare il rischio emergente di agenti AI autonomi capaci di agire in modo malevolo senza supervisione umana.

Perché i governi invitano i cittadini a fare scorte

A complicare ulteriormente il clima di incertezza tecnologica si aggiungono le recenti linee guida diffuse da diversi governi europei, tra cui Regno Unito, Francia, Irlanda e Paesi Bassi. Le autorità di questi Paesi hanno aggiornato le proprie raccomandazioni alla popolazione, invitando i cittadini a tenere in casa scorte di acqua, cibo non deperibile e prodotti per l’igiene personale sufficienti per affrontare eventuali interruzioni prolungate di corrente elettrica, rete idrica e connessioni internet.

Sebbene le istituzioni britanniche abbiano giustificato ufficialmente l’invito con la necessità di prepararsi a fenomeni meteorologici estremi, molti osservatori ritengono che il timore di possibili attacchi informatici alle infrastrutture critiche abbia avuto un peso determinante. Prepararsi agli imprevisti in una società fortemente dipendente dalla tecnologia rimane una scelta prudente, ma la giornata di oggi trascorrerà con ogni probabilità senza alcun blackout globale, lasciando ai posteri solo l’ennesima dimostrazione di quanto la rete sappia amplificare le nostre paure più profonde.