Il sistema universitario italiano accelera sul fronte della sostenibilità e registra il miglior risultato tra i 10 più rappresentati a livello mondiale. È quanto emerge dall’edizione 2027 dei QS Sustainability Rankings, la classifica internazionale che valuta le performance degli atenei in ambito ambientale, sociale e di governance. A guidare la graduatoria nazionale sono il Politecnico di Milano e l’Università di Padova, che condividono il 106° posto mondiale, migliorando sensibilmente rispetto alla precedente edizione: il primo sale dalla 133ª posizione, il secondo dalla 121ª. Un risultato significativo in una classifica che quest’anno comprende 2.003 università di 107 Paesi e territori.

Il miglioramento coinvolge praticamente tutto il vertice accademico italiano. Tutte le prime 6 università nazionali guadagnano posizioni: l’Alma Mater Studiorum di Bologna passa dal 150° al 110° posto, l’Università degli Studi di Milano sale dal 174° al 122°, la Sapienza di Roma avanza dal 188° al 155°, mentre l’Università di Torino compie il balzo più consistente tra i grandi atenei, passando dal 244° al 178° posto. Sono così 6 , una in più rispetto allo scorso anno, le università italiane presenti tra le prime 200 al mondo: complessivamente, gli atenei nazionali nella top 500 sono 22, contro i 20 della precedente edizione: si tratta del terzo risultato più alto in Europa, alle spalle del Regno Unito, con 65 università, e della Germania, con 24.

Particolarmente significativo il risultato del Politecnico di Milano, che raggiunge il 20° posto mondiale nella categoria della Sostenibilità ambientale. È l’unico ateneo italiano a conquistare una posizione tra le prime 50 al mondo in una delle categorie o degli indicatori considerati dalla classifica. Il quadro positivo, tuttavia, non cancella alcune criticità. Nessuna università italiana è ancora riuscita a entrare nella top 100 generale. Restano inoltre fuori dalle prime cento posizioni mondiali tutti gli atenei nazionali nelle categorie Scambio di conoscenze, Occupabilità e risultati, Uguaglianza, Salute e benessere, Ricerca ambientale e Governance.

“Tra i 10 sistemi universitari più rappresentati in questa classifica, l’Italia è quello che ha avuto l’anno migliore – ha sottolineato Ben Sowter, vicepresidente senior di QS – 27 atenei migliorano e tutti i primi 6 salgono: il progresso riguarda l’intero sistema e non una o due istituzioni. I punteggi medi sono nettamente superiori alla media mondiale per Salute e benessere e per Impatto dell’istruzione. Il prossimo traguardo è la top 100. I migliori risultati italiani per Scambio di conoscenze e per Occupabilità e risultati restano fuori dalle prime 100 posizioni al mondo, e il 20esimo posto del Politecnico di Milano per Sostenibilità ambientale dimostra che l’obiettivo è alla portata“.

Nel dettaglio, delle 58 università italiane presenti nella graduatoria, 27 migliorano la propria posizione, 18 arretrano e 11 rimangono stabili. Il saldo netto positivo, pari al 16%, rappresenta il migliore tra i dieci sistemi universitari più rappresentati a livello internazionale. Tra le performance individuali spicca quella dell’Università di Parma, protagonista del miglior avanzamento italiano: l’ateneo passa dalla fascia 1301-1400 al 592° posto. Notevole anche la crescita dell’Università di Bari, che guadagna 211 posizioni e raggiunge il 418° posto.

Non mancano, tuttavia, le flessioni. Tre università tra le prime dieci italiane perdono terreno: la Bocconi scende al 252° posto dal precedente 236°, l’Università di Firenze passa dal 248° al 257° e quella di Pavia arretra dal 240° al 272°. Il calo più marcato tra gli atenei italiani presenti nella top 1000 riguarda l’Università di Brescia, che perde 168 posizioni e si colloca al 692° posto. La sostenibilità, intanto, assume un peso sempre più rilevante nelle valutazioni del mondo accademico e dei suoi interlocutori. “Studenti, datori di lavoro e finanziatori chiedono sempre più spesso alle università di dimostrare con i fatti il proprio impegno per la sostenibilità. Questa classifica – ha aggiunto Ben Sowter – offre agli atenei un metro di confronto coerente sui fronti ambientale, sociale e di governance, e indica dove occorre fare di più“.

Sul piano internazionale, al vertice della classifica si conferma per il secondo anno consecutivo la Lund University, in Svezia. Al secondo posto sale l’ETH di Zurigo, mentre la University of Toronto, prima nel 2024 e nel 2025 e seconda nella precedente edizione, si colloca al terzo posto. Gli Stati Uniti sono il Paese con il maggior numero di università presenti nella graduatoria, 214, seguiti dalla Cina con 149 e dal Regno Unito con 105. Quest’ultimo domina invece la classifica per numero di atenei nella top 20, con sette rappresentanti, davanti all’Australia, che ne conta quattro, e al Canada, con tre.

La fotografia restituita dai QS Sustainability Rankings 2027 evidenzia dunque un’università italiana in crescita, capace di migliorare in modo diffuso e di consolidare la propria presenza nel panorama internazionale. La sfida per i prossimi anni sarà trasformare questi progressi in risultati di eccellenza anche negli ambiti in cui il sistema nazionale continua a mostrare ritardi, a partire dall’occupabilità, dalla governance e dallo scambio di conoscenze.