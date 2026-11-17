L’Università degli Studi di Milano consolida la propria presenza nello scenario accademico internazionale e compie un significativo passo avanti sul fronte della sostenibilità. Nell’edizione 2027 del QS Sustainability Rankings, l’Ateneo raggiunge il 122° posto a livello mondiale e conquista la 4ª posizione in Italia, migliorando di 52 posizioni rispetto al 2026 e di ben 98 rispetto al 2025. Cresce anche il punteggio complessivo, che passa da 84,8 a 90,4. Un risultato che riflette i progressi compiuti dall’università nelle politiche ambientali, nella formazione e nella capacità di generare un impatto positivo sulla società. A trainare soprattutto la performance della Statale è l’area dell’impatto ambientale, nella quale l’Ateneo sale dal 224° al 149° posto mondiale, guadagnando 75 posizioni.

Particolarmente significativo il risultato ottenuto nell’ambito della formazione sulla sostenibilità, indicatore che misura la presenza di corsi e programmi dedicati alle tematiche ambientali. In questo settore l’università passa dalla 314ª alla 131ª posizione, con un balzo in avanti di 183 posti e un punteggio che cresce da 74,4 a 90,7. Segnali positivi arrivano anche dalle politiche di sostenibilità del campus e dalle iniziative per la riduzione delle emissioni: l’Ateneo guadagna 21 posizioni, raggiungendo il 243° posto, mentre il punteggio aumenta di oltre nove punti.

In crescita anche la dimensione sociale della sostenibilità. La Statale raggiunge il 125° posto mondiale, migliorando di 21 posizioni rispetto alla precedente edizione. Tra gli indicatori più dinamici spiccano l’occupabilità e le opportunità professionali per i laureati, valutate anche sulla base della reputazione dell’università presso i datori di lavoro, con un avanzamento di 49 posizioni. Progredisce inoltre lo scambio di conoscenze con le istituzioni internazionali, che passa dal 165° al 144° posto.

Migliorano anche l’impatto della formazione e le performance nell’ambito della salute e del benessere della comunità universitaria, dove l’Ateneo raggiunge un punteggio di 96,2 su 100.

Il QS Sustainability Rankings misura il contributo delle università alle principali sfide ambientali, sociali e di governance attraverso 18 indicatori. La valutazione prende in esame, tra gli altri aspetti, le strategie per la riduzione delle emissioni, la formazione e la ricerca sui temi della sostenibilità, le politiche per l’equità, il benessere della comunità accademica e la trasparenza dei processi di governance.

“Questo risultato ci restituisce il senso di un percorso che stiamo portando avanti in modo trasversale. La sostenibilità, per noi, non riguarda soltanto la gestione degli spazi e la riduzione dell’impatto ambientale, ma entra sempre più nella formazione, nella ricerca e nelle scelte strategiche dell’Ateneo. Il miglioramento ottenuto in questi due anni ci incoraggia a proseguire in questa direzione, con l’obiettivo di contribuire, come università, alla costruzione di modelli di sviluppo più sostenibili e responsabili“, ha commentato la Rettrice Marina Brambilla.

A completare il quadro dei risultati internazionali è il posizionamento nel UI GreenMetric 2026, il ranking dedicato specificamente alla sostenibilità dei campus universitari. In questa classifica la Statale si colloca al 229° posto mondiale su 1.745 università provenienti da 105 Paesi e al 13° in Italia, mantenendo sostanzialmente stabile la propria posizione.

Tra gli indicatori più significativi emerge la gestione dei rifiuti, ambito nel quale l’Ateneo ottiene il punteggio massimo di 1.700 su 1.700, classificandosi al 51° posto mondiale. Progressi rilevanti anche nella gestione delle risorse idriche: il punteggio passa dai 410 punti del 2024 ai 900 del 2026. Due classifiche diverse, dunque, ma un’indicazione comune: la sostenibilità si conferma una dimensione sempre più centrale nelle strategie dell’Università degli Studi di Milano, non soltanto nella gestione delle infrastrutture e dei servizi, ma anche nella missione formativa, nella ricerca e nel rapporto con la società.