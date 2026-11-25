Gli Stati Uniti fanno i conti con una fase di particolare criticità lungo le proprie coste, dove le eccezionali maree astronomiche, conosciute come king tides, stanno provocando allagamenti nelle zone più basse e minacciando diverse comunità. La situazione interessa soprattutto la California, ma condizioni potenzialmente problematiche sono attese anche lungo le coste del Pacifico nord-occidentale e nel sud della Florida, proprio mentre milioni di americani si preparano a mettersi in viaggio per le festività del Ringraziamento.

Nella Baia di San Francisco l’attenzione è massima: secondo le previsioni del National Weather Service, il livello della marea potrebbe raggiungere nelle prossime oreuna quota di circa 2,8 piedi, equivalenti a 0,9 metri, sopra il livello normale. Un valore molto vicino al record storico di 2,9 piedi, registrato il 27 gennaio 1983. Tra le aree maggiormente esposte figura l’Embarcadero, il celebre lungomare di San Francisco, già interessato da allagamenti durante le intense precipitazioni della scorsa settimana. Per fronteggiare il rischio, le squadre operative hanno provveduto a liberare le caditoie dai detriti e a installare barriere protettive lungo la strada, con l’obiettivo di impedire all’acqua di invadere marciapiedi e carreggiate.

La concomitanza tra maree eccezionalmente alte e precipitazioni potrebbe aggravare ulteriormente il quadro. Le piogge sono attese dalla serata, mentre per oggi è stata diramata un’allerta per mareggiate, con onde che potrebbero raggiungere i 6-9 metri. Il National Weather Service invita alla massima prudenza, sottolineando il pericolo rappresentato dalle onde, potenzialmente in grado di travolgere i bagnanti e trascinare le persone in mare.

Le prime conseguenze si sono già manifestate nella contea di Marin, a Nord di San Francisco, dove alcune località costiere sono state interessate da allagamenti nella mattinata di martedì. A Corte Madera, diverse abitazioni situate lungo la baia risultavano già invase dall’acqua nel pomeriggio di ieri. I residenti hanno iniziato a proteggere le proprietà con sacchi di sabbia, mentre cresce la preoccupazione per l’evoluzione dei prossimi giorni.

Situazione particolarmente delicata anche nella contea di Humboldt, vicino al confine con l’Oregon, dove le autorità hanno disposto evacuazioni in una piccola comunità costiera dopo gli allagamenti che hanno interessato alcuni edifici. A King Salmon, i commercianti stanno cercando di limitare i danni attraverso barriere di sacchi di sabbia e pompe per aspirare l’acqua.

Perché le maree sono così elevate?

Le king tides rappresentano le maree più alte dell’anno e si verificano quando l’allineamento gravitazionale di Sole e Luna determina un innalzamento significativo del livello marino. Quest’anno, secondo quanto riportato nel quadro meteorologico, il fenomeno sarebbe ulteriormente amplificato dalle condizioni oceaniche associate al super El Niño, che contribuiscono ad aumentare il volume dell’acqua marina attraverso il riscaldamento degli oceani.

L’emergenza non riguarda soltanto la California. Tra Washington e Oregon, il National Weather Service ha segnalato il rischio di inondazioni costiere almeno fino a venerdì. La fase più critica potrebbe concentrarsi il Giorno del Ringraziamento, quando diversi sistemi perturbati porteranno venti sostenuti e mareggiate in coincidenza con le alte maree. Le conseguenze potrebbero interessare anche i collegamenti marittimi: Washington State Ferries ha già cancellato alcune corse a causa dei livelli eccezionali dell’acqua. Nel fine settimana festivo sono attesi circa 300.000 passeggeri sui traghetti dello Stato, con possibili disagi alla mobilità.

A complicare ulteriormente gli spostamenti contribuiranno le nevicate intense previste sui rilievi, che potrebbero rallentare il traffico sui passi montani, soprattutto lungo l’Interstate 90, a Est di Seattle. Attenzione anche al vento: nella parte occidentale dello Stato di Washington sono previste raffiche comprese tra 40 e 64 km/h tra mercoledì notte e giovedì mattina. Le autorità e le società energetiche hanno predisposto squadre di intervento per fronteggiare eventuali cadute di alberi e interruzioni della rete elettrica. A North Bend, circa 48 km a Est di Seattle, oltre 5.400 utenze erano già rimaste senza corrente a causa di un’interruzione probabilmente legata alla vegetazione.

Anche la Florida meridionale si prepara a fare i conti con le maree eccezionali. Tra Palm Beach e Miami sono attesi allagamenti costieri, con livelli dell’acqua che potrebbero rimanere elevati per diverse ore prima e dopo l’alta marea, soprattutto nelle mattinate di mercoledì e giovedì. Il rischio potrebbe aumentare ulteriormente per l’arrivo di una perturbazione prevista dalla serata di martedì, qualora il sistema dovesse spostarsi sulla terraferma. Le comunità della Florida arrivano a questo nuovo peggioramento dopo una fase già particolarmente difficile: meno di una settimana fa, temporali persistenti avevano scaricato oltre 43 cm di pioggia in alcune aree, lasciando il territorio alle prese con estesi ristagni e allagamenti. Resta critica anche la situazione del fiume St. Johns, che nei pressi di Cocoa si trova sopra il livello di piena dal 2 novembre. La scorsa settimana il corso d’acqua ha superato un primato che resisteva dal 1953. Le previsioni indicano che il livello potrebbe mantenersi almeno 60 centimetri sopra la soglia di piena.