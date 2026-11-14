USA, con 5400 casi e 10 morti perdono lo stato di Paese libero dal morbillo

Dopo 26 anni, gli Stati Uniti non sono più liberi dal morbillo. Secondo quanto riferito dal Wall Street Journal, l’Organizzazione panamericana della Salute (Paho) ha revocato agli USA lo stato di Paese che ha debellato la malattia. Con gli ultimi decessi in Wisconsin e Pennsylvania ieri, il numero dei morti per morbillo è salito a 10 e i casi a 5.412 in 45 Stati da inizio anno, 230 in più di una settimana fa, secondo la statistica dell’agenzia per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC). Tra il 2000 e il 2024, c’era stata una media di 180 casi all’anno.

Gli Stati Uniti avevano ottenuto raggiunto lo status di eliminazione del morbillo nel 2000 dopo intense campagne di vaccinazione gratuita per milioni di bambini. Fino all’arrivo alla guida del Ministero della Salute di Robert F. Kennedy, no-vax dichiarato. Kennedy ha tagliato il programma di vaccinazioni infantili e i fondi alla ricerca, oltre a sostenere apertamente l’esistenza, più volte smentita dagli scienziati, di un nesso tra vaccini e autismo. “I focolai di morbillo in crescita negli Stati Uniti, così come le morti inutili, sono tutti dovuti alla bassa copertura della vaccinazione”, ha spiegato Noel Brewer, Presidente di un comitato indipendente che ha depositato alla Paho i dati sulla diffusione della malattia. “Abbiamo permesso che bambini morissero”, ha aggiunto.