USA, le inondazioni portano sollievo ai bacini idrici del Sud-Ovest: il livello del Lago Powell sale di oltre 6 metri

Le recenti inondazioni nel Sud-Ovest degli Stati Uniti stanno offrendo un raro sollievo ai bacini idrici, da tempo a secco e scesi a livelli minimi storici a causa di una “mega-siccità” che perdura da anni. Tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre, violente tempeste hanno riversato ingenti quantità d’acqua in corsi d’acqua solitamente piccoli o secchi; questi sono esondati, allagando le comunità locali. Centinaia di persone hanno ricevuto l’ordine di evacuare e le inondazioni hanno interrotto i collegamenti con alcune aree. Tuttavia, gran parte di quest’acqua finirà per alimentare i laghi svuotati e le falde acquifere sotterranee, spiega Martin Hoerling, climatologo e idrologo presso l’Università del Colorado a Boulder. “Si tratta di un contributo inaspettato da parte di Madre Natura“, afferma Hoerling.

Le scarse nevicate dello scorso inverno non hanno contribuito in modo significativo a ricaricare i bacini idrici durante il disgelo primaverile ed estivo, periodo in cui solitamente si registra l’aumento maggiore dei livelli d’acqua. A ciò si è aggiunto il fenomeno climatico noto come “El Niño“, che ha intensificato le forti piogge e le inondazioni. Secondo gli esperti, i suoi effetti si faranno sentire ancora per diversi mesi, potendo incrementare ulteriormente le riserve idriche in tutto l’Ovest degli Stati Uniti, dove l’acqua viene immagazzinata principalmente in laghi, falde acquifere e manti nevosi.

La situazione del Lago Powell

Il Lago Powell, il secondo bacino artificiale più grande degli Stati Uniti, ha visto il proprio livello salire di oltre 6,1 metri rispetto al minimo registrato a metà settembre: un incremento che supera di gran lunga quello ottenuto grazie al disgelo di quest’anno, sottolinea Hoerling. Ciononostante, il lago rimane pieno solo per poco più di un quarto e, a venerdì 6 novembre, 15 delle sue 17 rampe di varo per imbarcazioni risultavano ancora inutilizzabili. Le acque delle inondazioni e le ulteriori precipitazioni potrebbero far innalzare ulteriormente il livello del lago, situato al confine tra Arizona e Utah, per un volume complessivo superiore a 1,2 milioni di “acre-feet” (circa 1,48 miliardi di metri cubi): una quantità sufficiente a soddisfare il fabbisogno di circa 4 milioni di famiglie per un anno, stima Hoerling.

Record di piovosità per molte città

Alcune città della regione hanno registrato i livelli di piovosità più alti degli ultimi decenni. Prima che le tempeste portassero quasi 180mm di pioggia nell’area di Pagosa Springs, in Colorado, oltre 10.000 persone, tra gli abitanti della cittadina e delle comunità limitrofe, erano soggette a restrizioni nell’uso dell’acqua. Ai ristoranti, ad esempio, era stato chiesto di servire acqua solo su richiesta, racconta il responsabile comunale David Harris. Tali restrizioni sono state ora revocate. “Sebbene la tempesta sia stata distruttiva, credo ci sia un risvolto positivo“, ha affermato Harris. “Si è formato un buon manto nevoso iniziale per l’inverno, specialmente alle quote più elevate“.

La situazione in Arizona

Upper Lake Mary, che raccoglie l’acqua del disgelo primaverile nel nord dell’Arizona e fornisce a Flagstaff fino al 40% del suo fabbisogno idrico, ha ricevuto oltre 3 miliardi di galloni d’acqua dall’inizio di ottobre, ha dichiarato Brian Huntzinger, responsabile della produzione idrica di Flagstaff. Le tempeste dello scorso fine settimana hanno riversato nelle riserve idriche superficiali della città una quantità d’acqua equivalente a quella di oltre due anni, creando una riserva strategica per un sistema che dipende fortemente dalle falde acquifere sotterranee, ha spiegato Huntzinger. “È davvero una cosa fantastica da vedere“, ha aggiunto. “Di questo passo, potremmo arrivare al traboccamento prima ancora che inizi a nevicare“.

Nell’Arizona centrale, le ingenti masse d’acqua – che hanno intrappolato diverse persone nelle proprie abitazioni – si sono riversate nei corsi d’acqua che alimentano il fiume Verde. Ciò ha spinto i responsabili della gestione idrica a rilasciare acqua da due dighe quasi piene verso il tratto del fiume Verde che, nell’area metropolitana di Phoenix, solitamente rimane asciutto, ha riferito Bo Svoma, meteorologo capo presso il Salt River Project, ente che gestisce i bacini idrici sui fiumi Salt e Verde.

La situazione del fiume Colorado

Nonostante le piogge intense, la regione rimane in una condizione di siccità. Sono già state prese decisioni in merito alla ripartizione delle risorse idriche nel bacino del fiume Colorado. Secondo Jack Schmidt, docente presso la Utah State University ed esperto del fiume Colorado, è improbabile che il U.S. Bureau of Reclamation – l’agenzia federale che gestisce i bacini idrici nell’ovest degli Stati Uniti – modifichi i rilasci d’acqua dal Lago Powell o da altre aree prima di conoscere il picco del manto nevoso, che solitamente si registra intorno ad aprile. Mary Carlson, portavoce dell’agenzia, ha riconosciuto un miglioramento della situazione, precisando tuttavia che “permane una notevole incertezza“.

In base al piano federale per la gestione del bacino inferiore del fiume Colorado, la California, il Nevada e l’Arizona dovranno ridurre complessivamente il proprio consumo idrico di 1,25 milioni di “acre-feet” (circa 1,54 miliardi di metri cubi) all’anno per i prossimi due anni. Si tratta di un volume sufficiente a riempire oltre 600.000 piscine olimpioniche, con la possibilità di ulteriori tagli a seconda dell’evolversi delle condizioni. Il Nevada e l’Arizona hanno impugnato il piano in sede giudiziaria. Alcune città dell’Arizona hanno accettato di finanziare lavori preliminari volti a ridurre la dipendenza dal fiume Colorado, ampliando una diga esistente sul fiume Verde per raccogliere l’acqua piovana, ha affermato Svoma. “Dobbiamo capire come diventare resilienti in un futuro più arido. E non ci siamo ancora arrivati”, ha dichiarato Hoerling.