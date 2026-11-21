La Florida è alle prese con una grave emergenza alluvionale. Nonostante l’attenuazione delle precipitazioni, i livelli dei corsi d’acqua continuano a salire, soprattutto nella parte centrale dello Stato, dove il fiume St. Johns ha già superato un record storico che resisteva dal 1953. Le autorità hanno invitato migliaia di residenti delle aree più vulnerabili a prepararsi a lasciare le proprie abitazioni, mentre il National Weather Service mantiene attivi numerosi avvisi e allerte per il rischio di inondazioni lungo la costa atlantica.

La situazione resta particolarmente delicata lungo il bacino del St. Johns, il fiume più lungo della Florida. A Rockledge, le autorità municipali hanno raccomandato agli abitanti della zona occidentale della città, particolarmente esposta agli allagamenti, di prepararsi a un’eventuale evacuazione finché le condizioni consentono ancora di mettersi in sicurezza. Secondo i meteorologi del National Weather Service, alcune migliaia di persone potrebbero essere interessate dalle esondazioni, mentre l’enorme quantità d’acqua accumulata nei giorni scorsi continua a defluire verso il fiume e i suoi laghi. La preoccupazione è elevata. Il livello del St. Johns, nei pressi di Cocoa, ha superato giovedì il precedente primato registrato nel 1953. Le previsioni indicano che la fase di piena potrebbe proseguire almeno fino all’inizio della prossima settimana.

Florida, attese altre piogge: fino a 30 cm entro sabato

L’emergenza non è ancora terminata. Sebbene il sistema perturbato stia progressivamente spostando le precipitazioni verso nord, nuove piogge sono attese lungo la costa orientale della Florida. Le stime del National Weather Service indicano ulteriori accumuli fino a 15 cm entro sabato, con punte localmente prossime ai 30 cm nelle aree maggiormente esposte. Gli avvisi e le allerte per possibili alluvioni interessano un’area di circa 320 km, da Sud di Melbourne fino alla zona di Jacksonville.

Dallo martedì, in alcune località della costa atlantica sono caduti oltre 430 mm di pioggia. Le precipitazioni eccezionali, sommate a quelle registrate nelle settimane precedenti, hanno già portato diverse località a vivere il novembre più piovoso mai osservato. Decine di interventi di soccorso sono stati effettuati nelle zone maggiormente colpite. A Edgewater, nel quartiere Florida Shores, gli agenti di polizia hanno attraversato strade sommerse da acqua fino alle ginocchia per portare in salvo alcune persone utilizzando una piccola imbarcazione. Nella contea di Brevard, invece, i soccorritori hanno impiegato mezzi anfibi per raggiungere le abitazioni isolate, dopo quasi cento interventi di salvataggio effettuati il giorno precedente.

Thanksgiving a rischio: case allagate e famiglie evacuate

L’ondata di maltempo sta compromettendo anche i preparativi per il Thanksgiving, la tradizionale festa americana del Ringraziamento. Numerose famiglie si sono ritrovate con le abitazioni invase dall’acqua proprio alla vigilia delle festività.

Maltempo verso Georgia e Carolina: nuove perturbazioni sull’Atlantico

L’evoluzione meteorologica potrebbe riservare ulteriori criticità anche ad altre zone degli Stati Uniti. Il sistema di bassa pressione responsabile delle precipitazioni più intense in Florida è destinato a spostarsi verso nord-est, interessando nel fine settimana le coste della Georgia e delle Caroline. Successivamente, un’altra perturbazione atlantica potrebbe raggiungere le regioni del Medio Atlantico e il New England tra domenica e lunedì, portando nuove piogge, venti sostenuti, mareggiate pericolose e possibili inondazioni costiere.

I meteorologi stanno inoltre monitorando la possibile formazione di un terzo sistema perturbato a metà della prossima settimana. Secondo le previsioni, potrebbe risultare particolarmente intenso e provocare ulteriori effetti tra mercoledì e il giorno del Ringraziamento. Non è esclusa, per il secondo sistema, un’evoluzione verso una tempesta subtropicale o tropicale.

El Niño e terreni saturi: il rischio alluvionale potrebbe durare fino al 2027

Alla base di questa particolare configurazione atmosferica ci sarebbe anche l’influenza di El Niño, il fenomeno climatico associato al riscaldamento delle acque superficiali dell’Oceano Pacifico equatoriale, capace di modificare la circolazione atmosferica su scala globale. La persistenza di un’area di alta pressione sulla Virginia, insieme a una depressione e a un fronte stazionario sul Golfo del Messico, ha favorito un continuo afflusso di aria umida verso la penisola della Florida, alimentando precipitazioni ripetute e particolarmente abbondanti.

Il problema è aggravato dalle condizioni del territorio. In Florida, infatti, il periodo generalmente più secco dell’anno va da ottobre a maggio, ma le piogge eccezionali hanno già saturato i terreni, riducendone la capacità di assorbire ulteriori precipitazioni. La situazione è ancora più complessa lungo il St. Johns, caratterizzato da un deflusso relativamente lento delle acque. Questo significa che le piene possono persistere a lungo anche dopo la fine delle precipitazioni più intense. Gli esperti del National Weather Service avvertono che gli effetti delle inondazioni potrebbero proseguire ben oltre le prossime settimane. Il rischio lungo il fiume potrebbe infatti estendersi fino al nuovo anno e, secondo le valutazioni meteorologiche riportate, arrivare addirittura al 2027.

California, piogge torrenziali e frane: 2 vittime

L’emergenza maltempo non riguarda soltanto la Florida. Anche la costa occidentale degli Stati Uniti è stata interessata da precipitazioni intense, con allagamenti improvvisi, frane e smottamenti tra Los Angeles e San Francisco. Numerosi automobilisti sono rimasti bloccati nei veicoli, mentre alcuni tratti della celebre Highway 1 sono stati chiusi a causa della caduta di massi e delle colate di fango.

Particolarmente grave quanto accaduto nella contea di San Bernardino, dove venerdì sono stati ritrovati i corpi senza vita di un uomo e di una donna. Quest’ultima era stata trascinata dalla corrente il giorno precedente, nonostante i tentativi dei soccorritori di raggiungerla. Il corpo dell’uomo è stato invece individuato durante le operazioni di ricerca.