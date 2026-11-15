USA, oggi cancellati altri 1.400 voli dopo i 6.700 di sabato: la situazione migliora

Allo stato, sono saliti a 1.421 i voli interni, in arrivo o in partenza dagli Stati Uniti cancellati oggi, quasi il doppio dei 760 ipotizzati sabato sera, secondo le rilevazioni di FlightAware, piattaforma che monitora il traffico aereo. Mentre le compagnie procedono a smaltire i ritardi accumulati per lo stop di quasi 5 ore dei voli a livello nazionale di venerdì 13 novembre su problemi alle comunicazioni, l’amministratore della FAA, Bryan Bedford, ha detto ieri di prevedere un ritorno alla piena operatività dei vettori entro la serata di domenica. I voli cancellati sabato si sono attestati a quota 6.692, dopo le 9.201 unità di venerdì.

Un aggiornamento di rete disastroso dietro il tilt delle comunicazioni

Circa le cause del collasso tecnologico, sono stati subito allontanati gli scenari più inquietanti. Il Segretario alla sicurezza interna, Markwayne Mullin, intervenendo in un briefing alla Casa Bianca, ha smentito categoricamente l’ipotesi di un cyberattacco o di un atto di terrorismo. Mullin ha inoltre escluso qualsiasi tipo di legame con i disservizi globali dei sistemi informatici Microsoft registrati nelle ore precedenti. A scatenare il blackout delle comunicazioni è stato un banale, quanto disastroso, problema tecnico. Secondo fonti confidenziali riportate dalla rete Cbs News, un aggiornamento di rete sulla piattaforma privata di comunicazione gestita dal provider L3Harris avrebbe innescato un sovraccarico fatale nei vecchi router dei centri di controllo regionali, provocando un crash generale del sistema e costringendo le macchine a un riavvio forzato.