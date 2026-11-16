Va in scena lo spettacolo delle Leonidi: le stelle cadenti di novembre accompagnate dalla congiunzione Marte-Giove

Lo sciame meteorico annuale delle Leonidi raggiunge il suo picco questa settimana, offrendo l’opportunità di osservare meravigliose meteore. Il fenomeno raggiungerà il picco dell’attività durante la notte tra il 17 e il 18 novembre ma le Leonidi rimarranno attive fino alla fine del mese. In condizioni ideali, gli osservatori potrebbero riuscire a vedere fino a 10-15 meteore all’ora. Ciò che manca in termini di quantità, viene compensato dalla loro brillantezza.

Figlie della cometa 55P/Tempel-Tuttle

Le Leonidi sono generate dalle polveri rilasciate dalla cometa 55P/Tempel-Tuttle, che orbita attorno al Sole ogni 33 anni. Quando la Terra attraversa questa scia di detriti, le particelle impattano contro la nostra atmosfera a una velocità di circa 71km/s, rendendole tra le meteore più veloci di tutti gli sciami annuali. Di conseguenza, lasciano spesso scie luminose e fugaci nel cielo. Le meteore sembrano irradiarsi dalla costellazione del Leone, che sorge a est dopo la mezzanotte. Le condizioni miglioreranno verso l’alba, man mano che il Leone salirà più in alto nel cielo. In alcuni anni, tale corrente diventa molto più densa del solito, ed ecco perché questo sciame meteorico è responsabile di alcune delle più impressionanti tempeste meteoriche mai documentate.

Oltre al picco ordinario, negli stessi giorni la Terra incrocerà anche scie più vecchie di particelle lasciate da passaggi precedenti della Tempel-Tuttle: il 17 è previsto un incontro con materiale espulso nel 1533, il 18 con quello del 1800 e il 19 con altro materiale risalente a 1600 e 1699.

La congiunzione Marte-Giove

Come ulteriore bonus, Marte e Giove formeranno una splendida coppia proprio davanti al “petto” del Leone, in un fenomeno noto come congiunzione. “In queste sere, Giove e Marte danno spettacolo al cospetto della costellazione del Leone”, afferma Gianluca Masi, astrofisico e direttore scientifico del Virtual Telescope Project. “Attualmente sono già distanti meno di un grado e mezzo, ma la massima vicinanza prospettica verrà raggiunta nelle prime ore del 16 novembre. Marte dista da noi circa 200 milioni di chilometri – aggiunge Masi – Giove quasi 800 milioni e Regulus 800mila miliardi di chilometri”.

Questo spettacolare fenomeno si verifica solo una volta ogni 2-2,5 anni, quando Marte raggiunge Giove lungo la sua orbita più esterna, facendo apparire i due pianeti uno accanto all’altro dal nostro punto di osservazione sulla Terra. I due pianeti non saranno più così vicini fino a luglio 2029. Sia Marte che Giove sono “pianeti superiori”, le cui orbite si trovano oltre quella terrestre. Di conseguenza, osservandoli attraverso l’oculare di un telescopio, i loro dischi appaiono sempre pieni, a differenza dei pianeti interni – Mercurio e Venere – che, nel loro moto attorno al Sole, mostrano fasi simili a quelle lunari.

Un telescopio da 6 pollici è in grado di rivelare le nature profondamente diverse di questi mondi del Sistema Solare. Puntando lo strumento verso Giove, è possibile scorgere le imponenti bande (e zone) nuvolose che circondano il gigante gassoso; esse sono costituite da masse di ammoniaca e acqua che si muovono in direzioni opposte all’interno dell’atmosfera di idrogeno ed elio del pianeta, sospinte da potenti correnti a getto. Marte, invece, appare come un disco color ocra-rossastro, caratterizzato da formazioni superficiali scure: si tratta di zone in cui la roccia basaltica è rimasta scoperta, libera dalla polvere ricca di ferro che invece ricopre gran parte della superficie del pianeta, secondo quanto riportato dalla NASA.