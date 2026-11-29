Chiunque si svegli prima del sorgere del Sole può assistere a uno degli spettacoli planetari più impressionanti dell’anno. Venere sta infatti dominando il cielo del primo mattino raggiungendo il suo picco massimo di luminosità proprio questo weekend, mentre brilla vicina alla stella Spica. Spesso soprannominato la “Stella del Mattino“, il pianeta splende con una magnitudine eccezionale di -4.4, risultando talmente intenso da surclassare ogni stella del firmamento, inclusa Sirio, e da rendersi perfettamente visibile ben prima dell’alba. A rendere l’osservazione ancora più affascinante contribuisce la presenza simultanea di altri giganti ed esploratori del Sistema Solare: Marte e Giove sono ben visibili alti nel cielo, mentre anche il timido Mercurio fa capolino poco prima del sorgere del Sole, regalando ai più mattinieri la rara opportunità di ammirare 4 pianeti in una sola mattina.

Quando e dove guardare Venere prima dell’alba

Per osservare Venere al massimo del suo splendore dall’emisfero boreale bisogna rivolgere lo sguardo verso Sud-Est circa 1 ora prima dell’alba, dato che il pianeta sorge all’incirca 3 ore e mezza prima del Sole. A seconda della propria posizione geografica, Venere appare come un punto bianco estremamente brillante situato a circa 25° sopra l’orizzonte. Nelle sue immediate vicinanze è possibile individuare Spica, la stella più luminosa della costellazione della Vergine, rispetto alla quale il pianeta si trova appena più in basso e a sinistra. Spostando lo sguardo molto più vicino all’orizzonte a Sud-Est, in un punto che richiede una visuale libera da ostacoli, si può scorgere anche Mercurio. Nonostante la sua magnitudine di -0.7 lo renda decisamente più debole rispetto a Venere, il piccolo pianeta rimane comunque abbastanza luminoso da poter essere individuato a occhio nudo.

Perché Venere è così luminoso in questo momento

L’eccezionale brillantezza di Venere dipende dalla combinazione tra la sua attuale vicinanza alla Terra e la presenza di una fitta atmosfera ricca di nubi altamente riflettenti. Proprio come accade per la Luna e per Mercurio, anche Venere mostra delle fasi se osservata attraverso un binocolo o un telescopio, apparendo attualmente come una sottile falce illuminata al 27%. Nonostante la porzione illuminata sia ridotta, la grande prossimità al nostro pianeta ne mantiene altissima la luminosità apparente. Nelle prossime settimane la parte visibile del disco venusiano crescerà progressivamente mentre il suo diametro apparente si ridurrà, portando il pianeta ad apparire illuminato quasi a metà ma sensibilmente più fioco entro la fine di dicembre.

Per quanto tempo resteranno visibili i pianeti

Sebbene questo fine settimana segni il momento della massima brillantezza, Venere continuerà a essere una protagonista indiscussa del cielo che precede l’alba anche nei prossimi mesi, pur perdendo gradualmente intensità. L’apparizione di Mercurio avrà invece una durata molto più fugace, poiché il pianeta scenderà sempre più verso l’orizzonte già nei primi giorni di dicembre. Con il progressivo allontanamento dalla Terra, Venere continuerà ad affievolirsi lentamente per tutto il 2027, prima di tornare a raggiungere un nuovo picco di massima luminosità soltanto nel 2028.