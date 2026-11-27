Chi volgerà lo sguardo verso il cielo prima dell’alba nel corso di questa settimana potrà assistere a uno degli spettacoli astronomici più affascinanti della stagione, con Venere protagonista assoluta dell’orizzonte a Sud-Est. Il pianeta gemello della Terra raggiunge infatti il culmine della sua brillantezza proprio oggi, 27 novembre, alle 19:37 (le 18:37 GMT), secondo quanto riportato dal portale astronomico In-The-Sky. Nonostante il momento esatto del picco cada quando per l’Italia sarà già sera, gli osservatori potranno godere di una visione straordinaria nelle ore che precedono il sorgere del Sole per tutto il resto della settimana. Venere apparirà come un faro abbagliante basso sull’orizzonte, accompagnato poco più in basso dal guizzante Mercurio e affiancato dalla luminosa stella Spica, creando un allineamento di grande impatto visivo facilmente individuabile anche a occhio nudo da qualsiasi luogo privo di ostacoli verso Sud-Est.

Perché la luminosità di Venere cambia continuamente

A differenza dei pianeti esterni del Sistema Solare, come Marte e Giove, che durante la fase di opposizione restano visibili per tutta la notte brillando nella direzione opposta rispetto al Sole, Venere è un pianeta interno e non si allontana mai troppo dall’orizzonte terrestre. Questa particolare configurazione orbitale fa sì che il pianeta alterni ciclicamente apparizioni serali a periodi in cui diventa visibile esclusivamente al mattino. Durante questo continuo movimento attorno alla nostra stella, Venere attraversa delle vere e proprie fasi molto simili a quelle della Luna e varia costantemente la propria distanza dalla Terra, 2 fattori combinati che ne fanno aumentare e diminuire in modo ciclico la brillantezza apparente nel nostro cielo.

L’incontro ravvicinato con Spica e i segreti del sistema doppio

Prima dell’alba del 27 novembre, la brillante stella Spica risplenderà a meno di 5 gradi di distanza angolare da Venere, uno spazio apparente equivalente all’incirca alla larghezza di 3 dita centrali della mano tenute a braccio teso contro la volta celeste. Spica rappresenta in realtà un affascinante sistema binario composto da 2 stelle che orbitano l’una attorno all’altra completando un intero giro ogni 4 giorni. I 2 astri sono separati da una distanza di appena 18 milioni di km, una vicinanza talmente estrema da renderli impossibili da distinguere singolarmente persino utilizzando i più potenti strumenti amatoriali. Nonostante ciò, il sistema rimane un bersaglio celeste magnifico, mostrandosi come una splendida stella di colore bianco-azzurro attraverso l’oculare di un telescopio da 10 cm.