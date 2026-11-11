Venezia, la sfida della “doppia alluvione” arriva in Turchia: maree eccezionali e turismo di massa al centro del vertice ONU

Venezia porta ad Antalya, in Turchia, la sfida della gestione delle maree eccezionali e del turismo di massa, due fenomeni profondamente diversi che esercitano una pressione crescente sul sistema urbano e territoriale della città lagunare. Domani, giovedì 12 novembre 2026, il Padiglione Italia ospiterà il seminario internazionale “Venice: A Tale of Two Floodings”, un appuntamento dedicato alla capacità delle città di affrontare rischi climatici e pressioni antropiche attraverso strumenti scientifici, tecnologie di monitoraggio e nuove strategie di governo del territorio. L’iniziativa è organizzata dalla Venice Sustainability Foundation (VSF) insieme all’Università Iuav di Venezia, a CORILA e al Comune di Venezia. L’incontro, in programma dalle 10:15 alle 11:15, rappresenta il terzo appuntamento di un percorso internazionale dedicato alla resilienza di Venezia, avviato in occasione delle COP di Baku nel 2024 e Belém nel 2025. A concludere i lavori sarà Kamal Kishore, Rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di disastri e responsabile dell’United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR). La sua partecipazione porterà il confronto sulle esperienze di Venezia e della città brasiliana di Barcarena all’interno del dibattito internazionale sulla prevenzione dei disastri e sulla costruzione di sistemi urbani più resilienti.

Venezia tra acqua alta e turismo di massa: le due pressioni sulla città lagunare

Il titolo del seminario, “Venice: A Tale of Two Floodings”, richiama il concetto di una doppia alluvione che interessa la Venezia contemporanea. Da una parte ci sono le maree eccezionali, espressione della pressione climatica del mare e delle criticità che coinvolgono l’equilibrio della laguna. Dall’altra si collocano i flussi turistici, che rappresentano una forma di pressione antropica sulla città e sulla sua vivibilità. Si tratta di dinamiche differenti per origine, caratteristiche ed effetti, ma accomunate dalla necessità di essere misurate, previste e governate. Il tema non riguarda soltanto la capacità di osservare i fenomeni, ma anche quella di utilizzare le conoscenze disponibili per definire interventi e politiche in grado di contenere i rischi e gestire le trasformazioni del territorio. La questione centrale è dunque la governance della resilienza urbana: il passaggio dall’acquisizione dei dati e dalle analisi scientifiche alla loro applicazione nei processi decisionali. In questo quadro, Venezia rappresenta un caso di studio per affrontare contemporaneamente le criticità ambientali legate all’acqua e quelle derivanti dall’intensità della presenza turistica.

Dal MOSE alle soluzioni naturali: come Venezia affronta il rischio delle maree eccezionali

Una delle principali dimensioni affrontate nel seminario riguarda la protezione di Venezia dalle maree eccezionali. Nel tempo, la città ha sviluppato un articolato sistema di monitoraggio, difesa e adattamento, nel quale convivono infrastrutture tecnologiche e interventi di carattere ambientale. Tra gli strumenti più importanti figura il MOSE, il sistema di protezione progettato per difendere Venezia dagli eventi di acqua alta. Accanto a questa infrastruttura assumono rilievo le strategie che puntano a rafforzare le caratteristiche ambientali e la capacità di adattamento dell’ecosistema lagunare. In particolare, il percorso di resilienza comprende interventi di ripristino morfologico, pratiche di fitodepurazione e iniziative rivolte al rafforzamento delle reti ecologiche. Si tratta di approcci riconducibili alle cosiddette Nature-based Solutions, soluzioni basate sulla natura che integrano la gestione dei rischi ambientali con la valorizzazione dei processi ecologici. La combinazione tra sistemi di protezione, monitoraggio e interventi ambientali costituisce una delle dimensioni scientifiche e operative che saranno esaminate durante l’incontro, con particolare attenzione al rapporto tra capacità previsionali e scelte di gestione del territorio.

Turismo di massa a Venezia, il ruolo dei dati per governare i flussi

La seconda dimensione della doppia alluvione riguarda la pressione esercitata dal turismo sulla città di Venezia. In questo ambito, gli strumenti di raccolta, monitoraggio e analisi dei dati consentono di ricostruire con precisione crescente l’intensità dei flussi, la loro distribuzione e gli impatti sul sistema urbano. La disponibilità di queste informazioni offre un supporto alle decisioni amministrative e alla definizione delle politiche di gestione della città. La conoscenza delle dinamiche turistiche diventa così parte integrante delle strategie di resilienza urbana, al pari delle attività di osservazione e previsione dei fenomeni ambientali. Il confronto tra le due pressioni permetterà di approfondire il ruolo delle tecnologie di monitoraggio, delle competenze accademiche e degli strumenti di analisi nella costruzione di modelli di governo capaci di affrontare fenomeni complessi. La prima parte del panel sarà dedicata proprio all’esame delle maree eccezionali e dei flussi turistici, attraverso i contributi delle realtà scientifiche, universitarie e tecnologiche coinvolte nello studio della laguna, nella valutazione dei rischi climatici e nell’analisi della pressione antropica.

Venezia e Barcarena, il confronto internazionale tra due città legate all’acqua

La seconda parte del seminario allargherà il confronto alla città di Barcarena, nello Stato brasiliano del Pará, in Amazzonia. Venezia e Barcarena appartengono a contesti geografici, ambientali e urbani molto differenti, ma condividono un riconoscimento internazionale nell’ambito delle politiche per la resilienza. Entrambe le città sono infatti riconosciute come Resilience Hub della rete Making Cities Resilient 2030 (MCR2030), promossa dall’UNDRR. La rete sostiene la condivisione di esperienze e la cooperazione tra città impegnate nella riduzione dei rischi e nel rafforzamento delle proprie capacità di adattamento. Barcarena si trova in un territorio profondamente caratterizzato dalla presenza dell’acqua e di importanti sistemi fluviali. In questo contesto, la città brasiliana ha sviluppato un approccio multistakeholder alla riduzione del rischio, fondato sul coinvolgimento di diversi soggetti, e sta rafforzando la propria pianificazione climatica urbana anche attraverso l’utilizzo di dati sui rischi e sulle emissioni. Il dialogo tra Venezia e Barcarena consentirà di esaminare strumenti di intervento, modalità decisionali e strategie di governo differenti, mettendo in evidenza gli elementi comuni che possono emergere da esperienze territoriali così distanti. Uno degli obiettivi del confronto sarà individuare soluzioni potenzialmente trasferibili ad altri contesti urbani, valorizzando le competenze sviluppate dalle due città nella gestione dei rischi e nella pianificazione della resilienza.

Il ruolo delle Nazioni Unite nella resilienza urbana: le conclusioni di Kamal Kishore

La riflessione conclusiva sarà affidata a Kamal Kishore, che ricopre l’incarico di Special Representative of the United Nations Secretary-General for Disaster Risk Reduction ed è alla guida dell’UNDRR. Il suo intervento collocherà le esperienze di Venezia e Barcarena nel quadro della sfida globale della riduzione del rischio di disastri, mettendo al centro il ruolo delle città nella prevenzione, nell’adattamento e nella gestione delle criticità ambientali e territoriali. Particolare attenzione sarà dedicata alla rete Making Cities Resilient 2030 e al contributo dei Resilience Hub come piattaforme di cooperazione internazionale, attraverso le quali le amministrazioni urbane possono condividere conoscenze, esperienze e strumenti utili alla costruzione di politiche di resilienza.

Il programma del seminario ad Antalya e gli interventi di VSF, Iuav, CORILA e Comune di Venezia

Il seminario del 12 novembre ad Antalya sarà moderato da Alessandro Costa, Direttore Generale della Venice Sustainability Foundation, e riunirà rappresentanti del mondo scientifico, accademico, tecnologico e istituzionale. Tra gli interventi è previsto quello di Pierpaolo Campostrini, Direttore di CORILA, realtà coinvolta nelle attività di osservazione e studio del sistema lagunare veneziano. Parteciperà inoltre Damiano De Marchi, project manager della Venice Sustainability Foundation e Tourism Data Team Coordinator di AlmavivA, nell’ambito del confronto sugli strumenti di analisi e gestione dei fenomeni che interessano la città. Per l’Università Iuav di Venezia interverranno Elena Ferraioli, PhD e Research Fellow, e Francesco Musco, Direttore della Ricerca dell’ateneo. Il contributo universitario si inserirà nell’approfondimento delle conoscenze scientifiche e delle strategie di adattamento e governo dei sistemi urbani. La partecipazione istituzionale del Comune di Venezia sarà rappresentata da Massimiliano De Martin, Consigliere comunale delegato per UNESCO, Organizzazioni internazionali e Politiche energetiche e dell’acqua. Per la città brasiliana di Barcarena prenderà parte al confronto Patrícia Miranda Menezes, MCR2030 Resilience Hub Technical Coordinator della Municipality of Barcarena, Brazil, portando l’esperienza maturata dall’amministrazione amazzonica nel campo della riduzione del rischio e della pianificazione climatica. Il seminario “Venice: A Tale of Two Floodings” proseguirà così il percorso internazionale avviato nelle precedenti COP, concentrando il dibattito su una questione fondamentale per le politiche urbane: trasformare la capacità di osservare e prevedere i fenomeni in decisioni e azioni concrete, attraverso il contributo congiunto delle istituzioni, della ricerca scientifica e delle tecnologie di analisi.