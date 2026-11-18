Quanto incidono i motori delle imbarcazioni sull’inquinamento atmosferico nella laguna di Venezia? Qual è il contributo delle diverse categorie di mezzi nautici e quale impatto può avere il rinnovamento tecnologico dei motori sulla qualità ambientale della città? Sono questi gli interrogativi al centro di una nuova ricerca che, attraverso una sperimentazione sul campo, ha avviato per la prima volta una raccolta di dati finalizzata a quantificare le emissioni di particolato atmosferico prodotte dai motori nautici nella laguna veneziana. Lo studio, intitolato “Emissioni in laguna. Indagine esplorativa dell’impatto del trasporto di persone nei canali di Venezia”, è stato realizzato dalla Venice Sustainability Foundation (VSF) con il supporto scientifico, tecnico e operativo di AVL Italia, Sanlorenzo, PwC, Alilaguna e del Comune di Venezia, attraverso ACTV e AVM. La ricerca sarà presentata giovedì 19 novembre 2026, alle ore 10:00, nell’Aula Magna dell’Università Iuav di Venezia, nell’ambito dell’iniziativa promossa dal Comune di Venezia “Dalle sorgenti al mare”, dedicata alle interconnessioni tra acqua, energia e clima.

Inquinamento a Venezia, una prima raccolta di dati sulle emissioni dei motori nautici

L’elemento centrale dello studio è rappresentato dall’avvio di un’attività sperimentale dedicata alla misurazione dell’inquinamento da particolato atmosferico generato dai motori delle imbarcazioni che operano nella laguna di Venezia. Attraverso una sperimentazione condotta direttamente sul campo, la ricerca introduce un percorso di analisi quantitativa delle emissioni associate al trasporto di persone nei canali veneziani, con l’obiettivo di approfondire il contributo di questa componente della mobilità all’impatto ambientale complessivo della città. Il lavoro ha carattere esplorativo e pone le basi per arrivare a una stima complessiva delle emissioni su scala urbana. La raccolta dei dati costituisce dunque il punto di partenza per un’analisi più ampia del fenomeno, capace di considerare il contributo delle diverse tipologie di mezzi nautici che compongono il sistema di trasporto lagunare.

Trasporto in laguna, sotto esame le diverse categorie di imbarcazioni

Uno degli obiettivi dell’indagine riguarda la valutazione del contributo emissivo delle singole categorie di mezzi nautici. La ricerca punta infatti ad analizzare il peso delle diverse componenti del trasporto di persone nella produzione di particolato atmosferico, distinguendo l’impatto associato alle differenti tipologie di imbarcazioni. Questa impostazione consente di affrontare il tema dell’inquinamento legato alla mobilità acquea di Venezia attraverso un’analisi articolata, che non considera il traffico nautico come un insieme indistinto, ma ne approfondisce le singole componenti. Accanto alla valutazione delle emissioni delle diverse categorie di mezzi, lo studio prende in esame anche l’impatto aggregato del trasporto nautico sul sistema ambientale veneziano. L’intento è quindi quello di costruire una base conoscitiva utile a comprendere il fenomeno sia attraverso i contributi delle singole categorie sia nella sua dimensione complessiva.

Motori nautici e innovazione tecnologica, lo studio valuta gli effetti del rinnovamento

Un altro aspetto significativo della ricerca riguarda gli effetti del rinnovamento tecnologico dei motori nautici. L’indagine si propone di valutare come l’evoluzione delle tecnologie impiegate nelle imbarcazioni possa incidere sulle emissioni atmosferiche associate al trasporto di persone. Il tema dell’innovazione tecnologica viene quindi affrontato insieme a quello della quantificazione delle emissioni, inserendo la valutazione dei motori nel più ampio quadro dell’impatto ambientale della navigazione nei canali di Venezia. L’analisi delle differenti categorie di mezzi e degli effetti del rinnovamento tecnologico rappresenta una parte essenziale del percorso di ricerca, il cui obiettivo finale è contribuire alla comprensione dell’inquinamento atmosferico generato dalla mobilità nautica nel contesto urbano lagunare.

Venice Sustainability Foundation, la collaborazione con aziende e istituzioni

Il progetto è stato sviluppato dalla Venice Sustainability Foundation attraverso una collaborazione che coinvolge soggetti con competenze scientifiche, tecniche e operative differenti. Al lavoro hanno contribuito AVL Italia, Sanlorenzo, PwC e Alilaguna, insieme al Comune di Venezia, ACTV e AVM. Il coinvolgimento di questi soggetti ha accompagnato la realizzazione dell’indagine esplorativa e le attività necessarie ad avviare la sperimentazione sul campo. La collaborazione si inserisce nell’obiettivo della ricerca di approfondire, attraverso dati e valutazioni tecniche, il rapporto tra trasporto nautico, emissioni atmosferiche e sostenibilità ambientale della laguna.

La presentazione del 19 novembre all’Università Iuav di Venezia

Gli esiti della ricerca saranno illustrati pubblicamente il 19 novembre, alle ore 10:00, presso l’Aula Magna dell’Università Iuav di Venezia. A presentare i risultati sarà Silvia Oliva, coordinatrice delle attività progettuali della Venice Sustainability Foundation e tra gli autori dello studio insieme ai colleghi Roshan Borsato e Anna D’Este. La presentazione si svolgerà nell’ambito di “Dalle sorgenti al mare”, iniziativa del Comune di Venezia dedicata alle relazioni tra acqua, energia e clima. Un contesto nel quale l’indagine sulle emissioni dei motori nautici si collega al tema dell’interazione tra le attività di trasporto e il sistema ambientale della città. L’appuntamento rappresenterà l’occasione per rendere pubblici gli esiti della prima raccolta sperimentale di dati sul particolato atmosferico prodotto dai motori nautici nella laguna di Venezia e per illustrare le basi scientifiche e tecniche di un percorso di analisi finalizzato alla stima delle emissioni su scala urbana.