Due foche vive ospitate a Palazzo Ducale nell’Ottocento, un modello anatomico scomponibile, centinaia di campioni di licheni e una singolare collezione di mattonelle di pietra. Sono alcune delle sorprendenti testimonianze della storia scientifica di Venezia riemerse grazie a un importante progetto di digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio storico-scientifico dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti e del Museo di Storia Naturale Giancarlo Ligabue – Fondazione Musei Civici di Venezia. L’iniziativa, cofinanziata dalla Fondazione di Venezia nell’ambito del Bando Cultura, ha consentito di ricostruire il legame tra documenti d’archivio e reperti museali, riportando alla luce vicende legate a naturalisti, collezionisti, studiosi, donazioni e acquisizioni scientifiche. Uno dei risultati più significativi del progetto è la realizzazione di 600 schede archivistiche, che saranno presto liberamente consultabili online sul sito dell’Istituto Veneto, rendendo accessibile un prezioso patrimonio documentario e aprendo nuove prospettive per lo studio delle collezioni naturalistiche veneziane.

Venezia, la presentazione del progetto di digitalizzazione delle collezioni scientifiche

I risultati del lavoro saranno presentati mercoledì 2 dicembre 2026, alle ore 17.30, a Palazzo Loredan, sede dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, in Campo Santo Stefano a Venezia. L’incontro, aperto al pubblico, avrà come titolo “Storie di reperti, collezioni e naturalisti tra archivio e museo”. Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Andrea Rinaldo, presidente dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Chiara Squarcina, direttrice scientifica della Fondazione Musei Civici di Venezia, e Giovanni Dell’Olivo, direttore generale della Fondazione di Venezia. La presentazione del progetto e delle scoperte emerse nel corso delle attività di ricerca sarà affidata ad Alessandro Minelli, dell’Istituto Veneto e dell’Università di Padova, e a Linda Seggi, del Museo di Storia Naturale Giancarlo Ligabue – Fondazione Musei Civici di Venezia.

Un patrimonio scientifico condiviso: il legame tra Istituto Veneto e Museo di Storia Naturale

Alle origini dell’iniziativa c’è una storia lunga oltre un secolo, che testimonia lo stretto rapporto tra due importanti istituzioni culturali veneziane. Il progetto affonda infatti le proprie radici nel trasferimento delle raccolte naturalistiche dell’allora Reale Istituto Veneto al Museo di Storia Naturale, avvenuto nel 1923. “L’iniziativa nasce per restituire al pubblico il lavoro svolto e mettere in luce le nuove possibilità di conoscenza e ricerca aperte dalla digitalizzazione – spiega Chiara Squarcina, direttrice scientifica di Fondazione Musei Civici. Al centro del progetto c’è il legame storico tra le due istituzioni, che risale al 1923, quando l’allora Reale Istituto Veneto destinò le proprie raccolte naturalistiche al Museo di Storia Naturale, perché fossero custodite, studiate e valorizzate nella sede del Fondaco dei Turchi”. Se da una parte i reperti entrarono a far parte delle collezioni del Museo di Storia Naturale, dall’altra una parte importante della documentazione relativa alla loro origine, alle modalità di acquisizione e alle vicende scientifiche rimase custodita nell’archivio dell’Istituto Veneto, tra fogli, buste e faldoni. La separazione fisica tra gli oggetti e le rispettive testimonianze documentarie ha reso progressivamente più complessa la ricostruzione della storia delle raccolte. Da questa circostanza è nata l’esigenza di avviare un percorso di ricerca capace di ristabilire il collegamento tra fonti archivistiche e reperti naturalistici, ricomponendo una memoria scientifica condivisa.

Digitalizzazione degli archivi storici: 600 schede saranno disponibili online

Il progetto ha previsto un articolato lavoro di riordino, inventariazione e digitalizzazione della sezione del fondo storico dell’Istituto Veneto dedicata alle raccolte scientifiche. Le attività hanno consentito di organizzare e descrivere la documentazione, acquisire le immagini digitali dei materiali e ricostruire il contesto storico e scientifico delle acquisizioni museali. “Il lavoro, che ha previsto il riordino, l’inventariazione e la digitalizzazione di una sezione del fondo storico del nostro Istituto Veneto dedicata alle raccolte scientifiche – aggiunge Andrea Rinaldo, presidente Istituto Veneto – ha permesso di organizzare e descrivere i materiali archivistici, acquisirne le immagini digitali e pubblicare 600 schede, presto consultabili liberamente online sul sito web dell’Istituto. Un risultato che rende più accessibile un patrimonio documentario prezioso e consente di mettere in relazione le fonti d’archivio con le collezioni conservate al Museo, ricostruendo la storia dei reperti e il contesto in cui sono stati raccolti e acquisiti”. Lettere, cataloghi, atti di acquisizione e altri documenti storici diventano così strumenti fondamentali per approfondire la conoscenza delle collezioni, ripercorrere le vicende dei singoli reperti e riscoprire il contributo degli studiosi e dei collezionisti che hanno partecipato alla formazione del patrimonio naturalistico veneziano.

Le due foche di Palazzo Ducale e le sorprendenti scoperte della ricerca

Tra gli episodi più curiosi riemersi attraverso lo studio della documentazione storica figura quello dell’arrivo a Venezia di due foche vive provenienti da Amburgo, legato all’esperienza dell’acquario allestito nell’Ottocento all’interno di Palazzo Ducale. Particolarmente interessante è anche la vicenda dell’acquisizione di un modello anatomico realizzato dal medico francese Louis Auzoux, caratterizzato dalla possibilità di essere smontato pezzo per pezzo. Un oggetto che testimonia l’interesse per gli strumenti destinati allo studio e alla conoscenza dell’anatomia nell’Ottocento. Le ricerche hanno inoltre permesso di approfondire la storia della raccolta di licheni del naturalista Abramo Massalongo, composta da centinaia di campioni, e le vicende di una particolare collezione di campioni litologici, costituita da mattonelle di pietra accompagnate da singolari descrizioni e legata al territorio veneto. Attraverso queste testimonianze emerge un universo di interessi scientifici differenti, nel quale le attività dei naturalisti, le iniziative dei collezionisti e le acquisizioni delle istituzioni hanno contribuito alla costruzione di un patrimonio di conoscenze oggi custodito nelle raccolte museali.

Nuove opportunità di ricerca per lo studio della storia naturale

La disponibilità digitale delle fonti archivistiche rappresenta un’importante opportunità per ampliare le possibilità di studio del patrimonio storico e naturalistico. La consultazione online dei documenti permetterà infatti di superare i limiti legati alla collocazione fisica dei materiali, favorendo l’accesso alle informazioni da parte di studiosi, studenti e cittadini. “Grazie alla digitalizzazione e alla pubblicazione online – precisa Linda Seggi – si aprono nuove opportunità di ricerca; questi documenti infatti possono oggi essere esplorati e consultati da ricercatori, studenti e cittadini, superando i confini fisici degli archivi e dei musei”. La conferenza di Palazzo Loredan offrirà l’occasione per approfondire le attività svolte, conoscere alcune delle storie emerse durante la ricerca e riflettere sul valore della collaborazione tra l’Istituto Veneto e il Museo di Storia Naturale, due istituzioni fondamentali per la conservazione e la valorizzazione della memoria scientifica veneziana.

Museo di Storia Naturale di Venezia: il 13 dicembre una visita esclusiva alle collezioni

Alla presentazione del progetto seguirà un secondo appuntamento dedicato alla conoscenza diretta dei reperti. Domenica 13 dicembre 2026, alle ore 10.00 e alle 15.00, è previsto uno speciale “Dietro le quinte” dedicato all’Istituto Veneto, con una visita esclusiva alle collezioni naturalistiche del Museo di Storia Naturale Giancarlo Ligabue provenienti dall’Istituto. L’iniziativa permetterà di osservare da vicino le raccolte che nel 1923 trovarono una nuova collocazione nella sede del Fontego dei Turchi, approfondendo le vicende storiche e scientifiche ricostruite attraverso il progetto di digitalizzazione e il recupero delle testimonianze documentarie a esse associate.