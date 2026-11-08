Vento e pioggia a Gaza: accampamenti nel centro della Striscia i più colpiti dagli allagamenti

I media di Gaza pubblicano su X video e foto di alcune zone della Striscia dove si trovano i campi di tende degli sfollati completamente allagati a causa delle piogge di ieri e della notte scorsa. In particolare l’area centrale di Gaza sembra essere la più colpita. Attualmente la temperatura nella Striscia è di +22°C ma il vento e la pioggia hanno aggravato la già catastrofica situazione degli sfollati. Negli ultimi due mesi, stando alle informazioni ufficiali del Cogat, sono entrati a Gaza rifornimenti con migliaia di tende nuove e autopompe per drenare l’acqua ma non è chiaro se l’attrezzatura sia già in uso.