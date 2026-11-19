Le forti raffiche di vento che da ieri stanno sferzando le Marche continuano a creare disagi e situazioni di pericolo. Le criticità maggiori si registrano nel Fermano, dove i vigili del fuoco hanno già effettuato oltre 70 interventi per fronteggiare le conseguenze del maltempo. Le squadre sono impegnate nella rimozione di alberi pericolanti, rami spezzati e piante abbattute, che in diversi casi hanno invaso la sede stradale, creando ostacoli alla circolazione. Numerose anche le operazioni per la messa in sicurezza di situazioni di dissesto statico, provocate dal distacco di elementi costruttivi. Per far fronte all’elevato numero di richieste di soccorso e garantire una risposta tempestiva alle emergenze, è stato potenziato il dispositivo di soccorso provinciale.

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