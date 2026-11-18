Notte caratterizzata da forti raffiche di vento nei Paesi etnei. A catturare l’attenzione è stato anche uno spettacolo suggestivo nel cielo di Mascalucia: le nubi lenticolari, immortalate in 3 fotografie inviate alla nostra redazione dall’affezionata lettrice Antonella Infanta. Si tratta di formazioni nuvolose particolarmente caratteristiche, riconoscibili per la loro forma allungata e appiattita, simile a quella di una lente o di un disco volante. A differenza delle nuvole più comuni, le lenticolari presentano contorni ben definiti e possono assumere un aspetto quasi immobile, pur trovandosi in un’atmosfera attraversata da forti correnti.

Come si formano le nubi lenticolari?

Le nubi lenticolari si sviluppano soprattutto in presenza di venti intensi che incontrano un ostacolo naturale, come una montagna. Quando le correnti d’aria sono costrette a superare un rilievo, possono generare particolari onde atmosferiche sul lato sottovento. Durante il movimento ondulatorio, l’aria sale, si raffredda e, se raggiunge la saturazione, il vapore acqueo condensa formando una nube. Scendendo, invece, l’aria si riscalda e le goccioline evaporano. È proprio questo continuo processo a dare alle nubi lenticolari la loro caratteristica forma regolare. La loro presenza è spesso associata a venti forti in quota e a condizioni di turbolenza atmosferica, soprattutto nelle zone montuose. Non si tratta, dunque, di un fenomeno raro in prossimità dell’Etna, dove l’orografia del territorio può favorire la formazione di queste particolari strutture nuvolose.

Intanto, sul fronte meteorologico, la perturbazione atlantica in transito sull’Italia, continuerà a portare qualche fenomeno di instabilità al Sud nella giornata di oggi mercoledì 18 novembre, mentre il Centro-Nord sarà interessato da un parziale miglioramento. Già in serata, tuttavia, sono attese le prime avvisaglie di un nuovo peggioramento. Domani giovedì 19 novembre sono previste piogge diffuse, da Nord a Sud.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.