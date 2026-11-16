Via Lattea, scoperta straordinaria: stelle antiche 12,5 miliardi di anni hanno la stessa composizione chimica del Sole

La vita potrebbe aver trovato le condizioni necessarie per svilupparsi nella Via Lattea miliardi di anni prima della sua comparsa sulla Terra. È una delle implicazioni più affascinanti di una nuova scoperta astronomica che potrebbe contribuire a riscrivere la storia della nostra Galassia. Un gruppo internazionale di ricerca guidato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) ha individuato alcune stelle vecchie fino a 12,5 miliardi di anni che, nonostante la loro età estremamente avanzata, presentano una composizione chimica sorprendentemente simile a quella del Sole, formatosi circa 4,6 miliardi di anni fa. Una scoperta che suggerisce come alcuni dei processi fondamentali dell’evoluzione chimica galattica siano avvenuti molto prima di quanto generalmente ipotizzato.

Il risultato, ottenuto attraverso un’approfondita analisi delle caratteristiche chimiche, delle temperature e dei movimenti delle stelle, è stato accettato per la pubblicazione sulla rivista scientifica Astronomy & Astrophysics. Le nuove evidenze non riguardano soltanto la presenza di elementi chimici pesanti nelle epoche più remote della storia della Via Lattea, ma anche la formazione della sua struttura. Le stelle individuate mostrano infatti caratteristiche riconducibili al disco sottile della Galassia, la componente che ospita anche il Sistema solare e che viene generalmente associata a popolazioni stellari più giovani. La loro esistenza potrebbe quindi indicare che le origini di questa componente galattica siano molto più antiche di quanto previsto dai modelli tradizionali.

Scoperte stelle antiche 12,5 miliardi di anni con una composizione chimica simile al Sole

Per comprendere l’importanza della scoperta bisogna considerare che ogni stella conserva nella propria composizione chimica informazioni sul gas da cui ha avuto origine. Le stelle rappresentano quindi una sorta di archivio naturale dell’evoluzione dell’Universo, capace di testimoniare quali elementi fossero presenti nelle diverse epoche cosmiche. Nelle prime fasi della storia della Via Lattea, il materiale disponibile per la formazione stellare era relativamente povero di elementi più pesanti, come ferro, silicio e magnesio. Questi elementi vengono prodotti attraverso i processi di evoluzione delle stelle e successivamente restituiti all’ambiente interstellare, contribuendo ad arricchire il gas dal quale nasceranno nuove generazioni stellari. Con il trascorrere di miliardi di anni, l’accumulo di questi elementi ha progressivamente modificato la composizione chimica della Galassia, creando anche le condizioni necessarie alla formazione dei pianeti rocciosi. Il Sole, nato circa 4,6 miliardi di anni fa, appartiene a una popolazione stellare formatasi quando questo processo di arricchimento chimico aveva già avuto una lunga evoluzione. Proprio per questo, individuare stelle molto più antiche ma chimicamente simili alla nostra rappresenta un risultato particolarmente significativo: significa che alcune regioni della Via Lattea avevano raggiunto un notevole livello di arricchimento chimico già miliardi di anni prima della nascita del Sistema solare. Le stelle analizzate dimostrano dunque che la storia chimica della Galassia potrebbe essere stata caratterizzata, almeno in determinate regioni, da processi di arricchimento molto rapidi. Elementi fondamentali per la costruzione di corpi planetari solidi erano già disponibili in epoche estremamente remote, quando mancavano ancora molti miliardi di anni alla formazione della Terra.

La scoperta dell’INAF cambia le ipotesi sulla formazione della Via Lattea

Il significato scientifico della ricerca va oltre la presenza di elementi chimici pesanti nelle stelle più antiche. I risultati forniscono infatti informazioni importanti anche sull’origine e sull’evoluzione della struttura della Via Lattea. La nostra Galassia comprende due componenti stellari principali che vengono distinte in base alle loro caratteristiche: il disco spesso, popolato prevalentemente da stelle antiche, e il disco sottile, nel quale si trovano generalmente stelle più giovani, compreso il Sole. Secondo il quadro tradizionale, la formazione del disco spesso avrebbe preceduto quella del disco sottile. L’analisi condotta dal gruppo di ricerca introduce però un elemento che rende questa ricostruzione più complessa. Le stelle individuate possiedono infatti non soltanto una composizione chimica riconducibile al disco sottile, ma anche movimenti compatibili con quelli delle stelle appartenenti a questa componente galattica. La combinazione tra caratteristiche chimiche, dinamica stellare ed età suggerisce che le origini della popolazione del disco sottile possano risalire a una fase molto più remota della storia della Via Lattea, forse già durante le prime epoche di formazione del disco spesso.

La scoperta apre così nuove prospettive sulla ricostruzione dei processi attraverso cui la Galassia ha assunto la configurazione che osserviamo oggi. Le due componenti del disco potrebbero avere una storia evolutiva più articolata di quanto generalmente ipotizzato, con popolazioni stellari dalle caratteristiche differenti già presenti nelle fasi più antiche della loro formazione. “Siamo abituati a pensare al Sole come a una stella con caratteristiche chimiche tipiche di una fase relativamente recente della storia della Via Lattea”, spiega Riano Giribaldi, ricercatore dell’INAF e primo autore dello studio. “I nostri risultati mostrano invece che stelle con una composizione chimica molto simile esistevano già miliardi di anni prima della nascita del Sistema solare. Questo ci suggerisce che l’evoluzione chimica della nostra Galassia potrebbe essere stata molto più rapida di quanto immaginassimo”.

Come sono state individuate le stelle più antiche: i dati di Gaia e GALAH DR4

La ricerca è stata realizzata combinando differenti strumenti di osservazione e metodi di analisi, con l’obiettivo di ricostruire nel modo più accurato possibile le proprietà delle stelle individuate. Il gruppo di ricerca ha utilizzato i dati spettroscopici della survey internazionale GALAH DR4, fondamentali per studiare la composizione chimica delle stelle, integrandoli con le misure delle distanze ottenute dal satellite Gaia dell’Agenzia spaziale europea (ESA). L’integrazione di queste informazioni ha consentito di esaminare le caratteristiche stellari e di inserirle nel contesto della struttura e dell’evoluzione della Via Lattea. Un aspetto decisivo dell’indagine è stato rappresentato dalla determinazione delle temperature stellari. Per ottenere misure particolarmente accurate, i ricercatori hanno impiegato l’Infrared Flux Method, una tecnica che permette di determinare la temperatura delle stelle con elevata precisione. Si tratta di un parametro fondamentale per ricostruirne l’età, soprattutto quando si analizzano oggetti che si sono formati nelle epoche più lontane della storia galattica. Stabilire con esattezza quando una stella sia nata costituisce infatti una delle difficoltà principali dell’astrofisica stellare. A differenza di altri oggetti astronomici, le stelle non possiedono un indicatore diretto della propria data di formazione. La loro età deve essere ricostruita attraverso l’analisi delle proprietà fisiche e il confronto con i modelli di evoluzione stellare. Quando vengono studiate stelle con più di dieci miliardi di anni, anche una piccola incertezza nella determinazione della temperatura può produrre differenze di miliardi di anni nella stima finale. Per questo motivo, il gruppo di ricerca ha dedicato particolare attenzione alla verifica dei risultati, confrontando campioni e metodologie differenti. L’obiettivo era accertare l’affidabilità delle età attribuite alle stelle e valutare la solidità delle conclusioni sulla loro appartenenza alle popolazioni galattiche più antiche. “Le stelle non hanno una carta d’identità che ci permetta di sapere quando sono nate”, spiega Giribaldi. “Per questo abbiamo confrontato diversi campioni e metodi di analisi, verificando più volte le nostre stime. Quando si studiano stelle così antiche, anche un piccolo errore può cambiare enormemente il risultato”.

Dalla Via Lattea al telescopio James Webb: le galassie si sono arricchite di elementi chimici molto presto

I risultati ottenuti dall’INAF si inseriscono in un quadro di osservazioni astronomiche che sta contribuendo ad approfondire la conoscenza delle prime fasi dell’evoluzione delle galassie. Un importante elemento di confronto arriva dal telescopio spaziale James Webb, le cui osservazioni hanno permesso di individuare galassie estremamente lontane che presentavano già un significativo arricchimento chimico quando l’Universo era ancora giovane. Queste osservazioni mostrano che, in alcune galassie, i processi responsabili della produzione e della diffusione degli elementi pesanti erano già avvenuti in epoche molto remote. Le stelle antichissime della Via Lattea individuate dalla nuova ricerca offrono un ulteriore elemento per approfondire questa ricostruzione, evidenziando come anche nella nostra Galassia siano presenti tracce di un’evoluzione chimica precoce. La possibilità di confrontare le informazioni ricavate dalle stelle della Via Lattea con quelle provenienti dalle galassie lontane assume particolare importanza per comprendere i tempi dell’evoluzione galattica. Da una parte, lo studio delle stelle più antiche permette di ricostruire le trasformazioni avvenute nel passato della nostra Galassia; dall’altra, le osservazioni del James Webb consentono di analizzare direttamente sistemi galattici appartenenti alle prime epoche cosmiche. Sono prospettive differenti che contribuiscono a chiarire quanto rapidamente gli elementi chimici prodotti dalle stelle possano essersi diffusi e accumulati nel corso della storia dell’Universo.

La vita nella Via Lattea potrebbe essere comparsa miliardi di anni prima della Terra?

È proprio dalle implicazioni dell’arricchimento chimico precoce che emerge uno degli interrogativi più suggestivi della ricerca: le condizioni necessarie alla formazione di pianeti potenzialmente abitabili potrebbero essere esistite nella Via Lattea molto prima della nascita della Terra? La scoperta di stelle estremamente antiche, ma dotate di una composizione chimica simile a quella del Sole, suggerisce che alcuni degli elementi fondamentali per la formazione di pianeti rocciosi fossero già presenti nella Galassia in epoche molto lontane. La questione assume particolare interesse considerando che il Sistema solare si è formato circa 4,6 miliardi di anni fa e che le prime tracce della presenza della vita sulla Terra risalgono ad almeno 3,5 miliardi di anni fa. Le stelle individuate dai ricercatori, invece, possono avere fino a 12,5 miliardi di anni. Questa differenza temporale amplia considerevolmente l’intervallo della storia galattica nel quale potrebbero essersi create le condizioni chimiche favorevoli alla formazione di mondi rocciosi. La disponibilità degli elementi necessari alla costruzione di un pianeta, tuttavia, non equivale alla dimostrazione dell’esistenza di pianeti abitabili, né costituisce una prova della presenza di vita. Lo studio non identifica sistemi planetari abitabili attorno alle stelle analizzate e non dimostra che la vita sia effettivamente comparsa in quelle epoche. L’implicazione riguarda piuttosto la possibilità che i presupposti chimici necessari alla formazione di pianeti simili alla Terra fossero disponibili molto prima di quanto si potesse immaginare. “È forse una delle implicazioni più affascinanti del nostro lavoro”, osserva Laura Magrini, ricercatrice dell’INAF e coautrice dello studio. “Non possiamo affermare che attorno a queste stelle si siano formati pianeti abitabili, né tantomeno che abbiano ospitato forme di vita. Ma possiamo iniziare a chiederci se le condizioni chimiche necessarie fossero già presenti molto prima della nascita della Terra. In questo senso, la nostra ricerca amplia la finestra temporale entro cui la vita potrebbe essersi sviluppata nella Via Lattea”.

Le stelle della Via Lattea come archivio della storia dell’Universo

La scoperta conferma l’importanza della Via Lattea come laboratorio per lo studio dell’evoluzione delle galassie. La possibilità di analizzare individualmente le stelle, ricostruendone l’età, la composizione chimica e i movimenti, permette di ottenere informazioni dettagliate sui processi che hanno accompagnato la formazione delle diverse popolazioni stellari e delle strutture galattiche. In particolare, le stelle più antiche custodiscono informazioni sulle condizioni fisiche e chimiche presenti durante le prime fasi della storia della nostra Galassia. La loro analisi permette di approfondire la successione degli eventi che hanno determinato l’arricchimento del gas interstellare, la formazione delle nuove generazioni di stelle e la progressiva organizzazione delle componenti galattiche. È attraverso la combinazione di queste proprietà che gli astronomi possono ricostruire una storia iniziata miliardi di anni prima della formazione del Sole. Il lavoro guidato dall’INAF aggiunge così un nuovo elemento alla comprensione delle origini del disco sottile della Via Lattea e dei processi che hanno determinato la sua evoluzione chimica. Le caratteristiche delle stelle individuate indicano che una popolazione chimicamente simile a quella solare poteva già esistere nelle epoche più antiche della Galassia, mentre i loro movimenti suggeriscono un legame con una componente stellare le cui origini potrebbero essere molto più remote di quanto generalmente ipotizzato. La ricostruzione del passato della Via Lattea assume quindi un significato che va oltre la storia della nostra Galassia. Comprendere quando e con quale rapidità si siano formati gli elementi chimici necessari alla nascita dei pianeti significa acquisire nuove informazioni anche sui processi che hanno interessato le altre galassie. E proprio l’esistenza di stelle tanto antiche, ma chimicamente simili al Sole, apre una prospettiva scientifica particolarmente significativa: le condizioni materiali che hanno reso possibile la formazione della Terra potrebbero avere una storia molto più lunga di quella del nostro Sistema solare.