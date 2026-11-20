Un passo decisivo verso l’autonomia strategica e industriale del Vecchio Continente. La Commissione Industria, ricerca ed energia (Itre) del Parlamento europeo ha dato il via libera a larghissima maggioranza all’European Space Act, la prima legge quadro europea dedicata allo spazio. Un risultato che porta una forte impronta italiana, grazie al lavoro della relatrice Elena Donazzan (FdI-Ecr), e che punta a trasformare un settore finora frammentato in un motore di competitività globale per reggere la sfida geopolitica con Stati Uniti e Cina. Meno burocrazia, tempi dimezzati per le autorizzazioni e un mercato unico finalmente armonizzato per proteggere le filiere produttive europee. Con l’approvazione del nuovo European Space Act, l’Unione europea si dota per la prima volta di una normativa organica sullo spazio, pensata per sostenere le Pmi e trasformare l’eccellenza nella ricerca in concreto valore industriale. Donazzan rivendica anche la centralità strategica dell’Italia nella nuova corsa allo spazio.

Approvato lo ‘European Space Act’

La Commissione Industria, ricerca ed energia (Itre) del Parlamento europeo ha approvato con 72 voti favorevoli, 1 contrario e 2 astensioni il nuovo regolamento ‘European Space Act’, prima legge europea sullo spazio, di cui è relatrice l’eurodeputata di Fratelli d’Italia, Elena Donazzan. In un’intervista a margine dei lavori, l’eurodeputata ha dichiarato: “il Parlamento trasforma quindi l’European Space Act da regolamento di vigilanza a strumento di competitività: questo è quello che abbiamo voluto nella discussione in Commissione. Lo spazio non deve avere divisioni ideologiche, ma è un settore che rappresenta un’autonomia strategica per l’Unione europea. La posta in gioco è la competizione con Stati Uniti e Cina, e con la prima legge europea sullo spazio vogliamo che l’Europa resti al passo“.

Donazzan ha aggiunto: “la Commissione aveva annunciato all’inizio di questo mandato che sarebbe stata necessaria una normativa, perché i temi della sicurezza internazionale e del dominio spaziale stanno diventando sempre più importanti per il mondo intero. L’Europa non poteva rimanere indietro”. Secondo l’eurodeputata, “è stato fatto un grande lavoro: sono arrivati quasi 4mila emendamenti dai diversi gruppi politici, segno di una vivacità attorno a questo regolamento. Siamo riusciti però ad approdare a un finale molto più snello, frutto di un compromesso ampio”.

“L’Europa sia sempre di più indipendente e autonoma”

L’eurodeputata, con un occhio di riguardo per le imprese, ha aggiunto: “abbiamo bisogno di proteggere un mercato unico europeo e di aiutare il sistema economico che si dibatte con competizioni violente. I due soggetti che molto investono e molto agiscono sono certamente la Cina, di cui non conosciamo nulla, e gli Stati Uniti, di cui conosciamo molto, ma l’Europa deve trovare una propria via. Il regolamento sullo spazio ha una grande attenzione alle piccole e medie imprese, ha una sua tradizione di ricerca e di capacità di innovare che ha bisogno di avere un’autonomia tendenziale, per cui noi guardiamo a un’Europa che sia sempre di più indipendente e autonoma“.

Tre pilastri: sicurezza, resilienza e sostenibilità ambientale

“Con il lavoro svolto in questi mesi abbiamo cercato di mantenere i tre pilastri della proposta della Commissione europea: sicurezza, resilienza e sostenibilità ambientale“, ha evidenziato Donazzan, ricordando che “l’impostazione data dal Parlamento però è più semplice, capace di rispondere alle esigenze competitive dell’Ue e con regimi alleggeriti per le Pmi“. In merito alla posizione dell’Eurocamera, Donazzan ha poi spiegato: “abbiamo cercato di dimezzare i tempi per le autorizzazioni, eliminato il certificato ambientale e il marchio Ue al fine di evitare ridondanze nei confronti del mondo produttivo”. All’interno della proposta di regolamento, “tempi certi per le autorizzazioni, gli investimenti e i lanci” spaziali. “Sui Paesi terzi – ha proseguito l’esponente di FdI -, ci siamo concentrati sull’equivalenza: dobbiamo essere aperti nei confronti degli altri mercati, ma la reciprocità deve essere una condizione fondamentale”. Per quanto riguarda la cybersicurezza, infine, Donazzan ha concluso: “non volevamo una ‘lex specialis’ che creasse ripetizioni, perciò abbiamo scelto di lasciare l’approfondimento di questi temi alla direttiva Nis2“.

Come muterà lo scenario con la prima legge europea sullo spazio

Spiegando come muterà lo scenario con la prima legge europea sullo spazio, Donazzan ha affermato che quella dell’approvazione è stata una giornata “storica perché noi abbiamo tradizioni spaziali nel senso letterale del termine, ma non le abbiamo mai messe a sistema. Ricordo che in occasione dell’inaugurazione del suo mandato, Ursula von der Leyen dichiarò di voler scrivere la prima legge sullo spazio. Il sottotitolo che lei esplicitava è: “siamo bravi nella prototipazione, nella ricerca ma non siamo mai riusciti a tradurlo in veri e propri processi di valore per l’industria europea”. Quindi questo Regolamento che abbiamo voluto fortemente, io in prima persona assieme al Commissario Kubilius, produce la capacità di generare valore industriale economico: aggiungo che qui c’è la prima legge del genere fatta da un mercato ricco”, ha dichiarato l’eurodeputata a Formiche.net.

“L’Europa è ancora un mercato ricco perché è molto pubblico ed è ancora nel cono di interesse per chi fa commercializzazione anche dello spazio: in Ue siamo 450 milioni di soggetti interessanti perché abbiamo un tessuto industriale fatto di imprese molto evolute che hanno bisogno di irrobustirsi. Quindi il secondo obiettivo è la difesa del nostro sistema europeo industriale produttivo accanto all’irrobustimento delle nostre filiere di produzione e di trasformazione. Nel caso specifico, osservo che ogni caratteristica industriale può essere applicata allo spazio: certamente questo regolamento pone l’accento sulla capacità di difesa del nostro sistema”, ha aggiunto Donazzan.

Perché è anche una vittoria italiana

“Lo spazio è il settore più economicamente rilevante in assoluto. Per noi lo spazio assume un valore politico strategico. Noi parliamo oggi di diplomazia nello spazio, parliamo di controllo dello spazio, di dominio spaziale che ha a che fare con il commercio, la difesa, l’economia. Quindi il fatto che gli italiani stiano a governarlo e abbiano avuto il relatore, con i conservatori di Ecr/FdI, è stata una scelta politica per cui abbiamo faticato. Come è noto, l’assegnazione dei files si batte all’asta e io dal primo giorno ho chiesto di avere quel file. Ci hanno creduto, ce l’hanno assegnato dentro i conservatori. Era scontato che fosse italiano il relatore, perché siamo stati i primi a metterlo sul piatto anche perché il nostro governo ha avuto sullo spazio una strategia molto chiara”, ha spiegato Donazzan.

“Dal primo momento ha definito questo come un dossier rilevante e Palazzo Chigi ha costituito un coordinamento tra Ministeri e Ministri assegnando la guida al Ministro Urso. Meloni ha tenuto in capo al suo consigliere militare, il generale Federici, il coordinamento tecnico, per cui Meloni ha voluto che il governo si caratterizzasse su questo settore, comprendendo l’assoluta rilevanza strategica, la storia italiana legata allo spazio, passaggio che ci è riconosciuto a livello europeo e mondiale. Abbiamo una storia di ricerca, una storia di istituti di ricerca, una storia di università e accademia, e una storia anche oggi molto rilevante di campioni nazionali come Leonardo e Telespazio, senza dimenticare un’altra peculiarità solo italiana: i 17 distretti aerospaziali, passando dal più ricco (Piemonte) fino a quello laziale. Ciò ci mette nelle condizioni di rivendicare che siamo la nazione che più ha titolo, quindi per me questa è stata una scelta strategica dall’inizio”, ha affermato l’eurodeputata.