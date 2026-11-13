Viaggio tra le stelle a Mosca: Roscosmos porta i vincitori di un concorso alla scoperta del cielo con un cosmonauta | FOTO

Un viaggio attraverso Mosca trasformato in un’esperienza dedicata all’astronomia e all’esplorazione spaziale. La Roscosmos, agenzia spaziale russa, ha organizzato insieme ad Aeroexpress e all’hotel Cosmos Selection un’iniziativa speciale intitolata “Экскурсия по звёздам”, ovvero “Escursione tra le stelle”, che ha permesso ai partecipanti di approfondire la conoscenza del cielo notturno e incontrare un cosmonauta russo. Protagonisti dell’evento sono stati i vincitori di un concorso a premi promosso congiuntamente da Roscosmos e Aeroexpress, che hanno avuto l’opportunità di partecipare a un percorso tra osservazione astronomica, divulgazione scientifica e conoscenza delle attività spaziali russe. L’iniziativa si è svolta nella capitale russa, combinando un itinerario urbano con una lezione dedicata alle stelle e alle costellazioni. A guidare gli ospiti è stato Nikolaj Vdovin, autore e conduttore del programma “Astrograf”, che ha accompagnato i partecipanti durante l’esperienza astronomica.

Dalla stazione Belorusskij all’aeroporto Sheremetyevo: il percorso astronomico

Il percorso dell’escursione astronomica a Mosca ha avuto inizio presso la stazione ferroviaria Belorusskij, uno dei punti di partenza dei collegamenti Aeroexpress, per proseguire verso un ristorante panoramico situato nei pressi dell’aeroporto internazionale Sheremetyevo. La destinazione offriva una vista sulla pista di decollo e atterraggio dell’aeroporto, creando uno scenario particolare per un appuntamento dedicato all’osservazione del cielo. Durante l’incontro, sotto la guida dell’esperto, gli ospiti hanno imparato a riconoscere le costellazioni e a orientarsi utilizzando le stelle, approfondendo alcuni principi dell’astronomia osservativa. L’attività ha così unito la conoscenza teorica del cielo alla possibilità di individuare direttamente i riferimenti astronomici utilizzati per l’orientamento.

Il cosmonauta Kirill Peskov incontra i partecipanti

Uno dei momenti centrali dell’iniziativa è stato il coinvolgimento del cosmonauta di Roscosmos Kirill Peskov, al quale i partecipanti hanno potuto rivolgere direttamente le proprie domande. La presenza di Peskov ha aggiunto all’esperienza astronomica un collegamento con il mondo dell’esplorazione spaziale, permettendo agli ospiti di confrontarsi con un professionista del settore astronautico. L’incontro si è inserito nel programma dell’escursione, affiancando alle spiegazioni di Nikolaj Vdovin sulle stelle e sulle costellazioni un’occasione di dialogo con un rappresentante del corpo dei cosmonauti russi.

Roscosmos e Aeroexpress rafforzano la collaborazione per la divulgazione spaziale

L’evento di Mosca rappresenta un’ulteriore tappa della collaborazione tra Roscosmos e Aeroexpress, già protagoniste di precedenti iniziative congiunte. L’obiettivo delle attività è portare i temi dello spazio e dell’astronautica anche all’interno degli spostamenti quotidiani, utilizzando i collegamenti ferroviari aeroportuali come strumenti di divulgazione. La collaborazione proseguirà infatti con una nuova iniziativa destinata ai passeggeri dei treni e degli aeroporti della capitale russa. Prossimamente, sugli schermi multimediali dei treni Aeroexpress e nei terminal aeroportuali di Sheremetyevo e Domodedovo, saranno trasmessi video dedicati ad alcuni dei principali programmi e impianti dell’industria spaziale russa.

Dal razzo Soyuz-5 ai cosmodromi Baikonur e Vostochny: i nuovi video sui treni

Tra i protagonisti dei contenuti audiovisivi annunciati figurano il nuovo razzo russo Soyuz-5 e due importanti infrastrutture spaziali: il cosmodromo di Baikonur e il cosmodromo Vostochny. I filmati saranno diffusi attraverso gli schermi presenti sui convogli e nei terminal Aeroexpress dei due aeroporti moscoviti, consentendo ai passeggeri di conoscere meglio le attività e i risultati della cosmonautica russa. La scelta di dedicare spazio al Soyuz-5 e ai due cosmodromi inserisce nella programmazione informativa dei collegamenti aeroportuali temi legati sia ai sistemi di lancio sia alle infrastrutture da cui si svolgono le missioni spaziali. Con l’escursione astronomica e la prossima diffusione dei video, Roscosmos e Aeroexpress portano avanti una collaborazione che collega il settore dei trasporti alla divulgazione scientifica, affiancando agli spostamenti tra Mosca e i suoi aeroporti occasioni per approfondire la conoscenza dello spazio.