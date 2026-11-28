Disavventura per una pilota di parapendio di 34 anni in provincia di Vicenza. La donna, originaria di Recoaro Terme, ha perso il controllo della vela durante il volo, finendo tra gli alberi in località Castegnarola e rimanendo sospesa sui rami a una decina di metri da terra. Il tempestivo intervento del Soccorso alpino di Arsiero ha consentito di riportare al suolo la pilota, fortunatamente illesa. Attorno alle 13:10, la Centrale del 118 di Treviso ha attivato il Soccorso alpino di Arsiero per raggiungere la donna rimasta bloccata tra gli alberi. La posizione del pilota ha reso necessario un intervento tecnico da parte degli operatori, chiamati a raggiungere la vegetazione sulla quale era rimasta sospesa.

L’intervento del Soccorso alpino in località Castegnarola

Cinque soccorritori si sono avvicinati il più possibile al luogo dell’incidente utilizzando i mezzi lungo una strada silvopastorale. La squadra ha quindi proseguito a piedi, affrontando un dislivello di 200 metri prima di raggiungere il punto esatto in cui si trovava la 34enne di Recoaro Terme. Una volta raggiunto il luogo dell’incidente, gli operatori hanno utilizzato le tecniche di treeclimbing, che consentono di arrampicarsi sugli alberi mediante specifiche manovre su corda. I soccorritori sono così riusciti a raggiungere la donna, ad assicurarla e a calarla al suolo in sicurezza. Nonostante la perdita di controllo del parapendio e l’impatto con la vegetazione, la 34enne è uscita illesa dalla disavventura.