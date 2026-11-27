Vienna si è svegliata sotto una coltre di neve, trasformando le sue strade, le piazze e i suoi palazzi eleganti in un suggestivo paesaggio d’inverno. Una magia inattesa, arrivata nel cuore di novembre, che ha regalato alla capitale austriaca un volto insolito, quasi sospeso nel tempo. Ieri la nevicata ha lasciato il segno: oltre 15 cm di manto bianco, con accumuli che hanno raggiunto i 18 cm in città. Un fenomeno tutt’altro che ordinario per questo periodo dell’anno. Per ritrovare una nevicata novembrina di simile intensità bisogna infatti tornare al 7 novembre 1995, quando Vienna registrò almeno 15 cm di neve fresca.

La perturbazione ha interessato gran parte dell’Austria, ricoprendo il Paese di bianco e provocando, soprattutto nelle regioni orientali, importanti disagi alla circolazione. Le precipitazioni, inizialmente intense anche nella capitale, si sono progressivamente attenuate, lasciando spazio a una città immersa in un’atmosfera ovattata.

Se la neve ha smesso di cadere, l’inverno non ha alcuna intenzione di concedere una tregua. Le previsioni indicano infatti un fine settimana ancora decisamente freddo, con cieli spesso grigi, possibili deboli nevicate isolate e temperature che resteranno vicine allo zero. La massima di appena +1°C è attesa domani , mentre il vento da Nord contribuirà ad accentuare la sensazione di gelo.

Il fascino della neve a Vienna