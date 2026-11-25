La provincia di Quang Ngai, nel Vietnam centrale, è interessata da intense precipitazioni che hanno già provocato allagamenti in diverse aree del territorio. Le autorità meteorologiche hanno diramato un’allerta per il rischio di inondazioni localizzate, soprattutto lungo la rete stradale. Secondo la stazione meteorologica e idrologica di Quang Ngai, nelle ultime 2 ore si sono registrate forti piogge nelle zone orientali della provincia. La situazione maltempo potrebbe peggiorare nelle prossime 24 ore, quando sono attesi ulteriori accumuli compresi tra 60 e 120 mm, con picchi localmente superiori a 150 mm.

Il rischio di allagamenti riguarda 15 Comuni e quartieri, tra cui Cam Thanh, Nghia Lo, Truong Quang Trong, Tu Nghia, Nghia Hanh, Tra Giang e Binh Son. I livelli dell’acqua potrebbero raggiungere un’altezza compresa tra 50 e 70 cm, con valori anche superiori nelle zone più esposte. Il livello di rischio idraulico è attualmente classificato come grado 1.