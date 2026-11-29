Un violento incendio ha destato grande preoccupazione in Vietnam, nella provincia di Bac Ninh, dove le fiamme hanno interessato un’attività commerciale specializzata nella vendita di apparecchiature e dispositivi per l’illuminazione. Il rogo ha assunto particolare intensità, provocando momenti di apprensione tra le persone che si trovavano nella zona. L’episodio si è verificato nell’area dell’incrocio di Minh Khai, nel quartiere di Bac Giang. A destare particolare inquietudine è stata la violenza con cui il fuoco è divampato all’interno dell’esercizio commerciale. Una situazione che ha suscitato inevitabilmente timore tra quanti hanno assistito all’incendio.

Domato il rogo nel negozio di apparecchiature per l’illuminazione

La situazione è successivamente tornata sotto controllo con il completo spegnimento delle fiamme. La notizia più rassicurante riguarda le conseguenze dell’accaduto per le persone: nonostante la notevole intensità dell’incendio, non si registrano fortunatamente vittime né feriti. Il bilancio sul fronte dell’incolumità delle persone è dunque positivo, dopo i momenti di forte preoccupazione vissuti nella zona.