Violenta alluvione in Arabia Saudita: piogge torrenziali e strade trasformate in fiumi alla Mecca | VIDEO

Una violenta ondata di maltempo ha colpito l’Arabia Saudita, provocando improvvise inondazioni nella località di Al Ju’ranah, nella regione della Mecca. Nella giornata di oggi, sabato 14 novembre 2026, precipitazioni particolarmente intense hanno dato origine a fenomeni di alluvione improvvisa, con grandi quantità d’acqua che si sono riversate sulle superfici stradali, trasformandole in veri e propri corsi d’acqua. Le immagini riprese durante l’evento mostrano uno scenario impressionante: torrenti di acqua marrone e fangosa scorrono rapidamente attraverso un’area illuminata da edifici e strutture commerciali, mentre la pioggia continua a cadere con intensità. La forza della corrente e la turbolenza dell’acqua testimoniano la violenza del fenomeno che ha interessato questa zona dell’Arabia Saudita.

Alluvione alla Mecca, le immagini delle strade invase dall’acqua

Il video documenta gli effetti delle forti precipitazioni ad Al Ju’ranah, mostrando un’enorme massa d’acqua che attraversa l’area ripresa durante le ore notturne. La superficie dell’acqua appare estremamente agitata, con onde, vortici e movimenti irregolari che evidenziano la presenza di una corrente sostenuta. La colorazione marrone dell’acqua è un elemento particolarmente evidente. Si tratta di un aspetto tipico dei deflussi superficiali carichi di sedimenti, che possono formarsi quando precipitazioni intense trascinano terreno e materiale depositato sulle superfici attraversate. Nel video si distinguono le luci degli edifici sullo sfondo, mentre in primo piano l’acqua occupa gran parte della scena. La pioggia, visibile sotto l’illuminazione artificiale, accompagna lo scorrimento della corrente, rendendo particolarmente suggestiva la documentazione di questo episodio di maltempo nella regione della Mecca.

Maltempo in Arabia Saudita, perché le piogge intense possono provocare alluvioni improvvise

Il fenomeno osservato ad Al Ju’ranah rientra nella categoria delle flash flood, espressione meteorologica inglese utilizzata per indicare le alluvioni improvvise che possono svilupparsi rapidamente in seguito a precipitazioni molto intense. Questi eventi si verificano quando l’acqua piovana si accumula e scorre in superficie con una rapidità superiore alla capacità del terreno e delle infrastrutture di assorbirla o smaltirla. Il risultato può essere la formazione, anche in tempi brevi, di correnti particolarmente energiche che attraversano strade, avvallamenti e aree urbanizzate. Il fenomeno assume caratteristiche particolarmente significative negli ambienti aridi e semiaridi, dove le precipitazioni possono essere poco frequenti ma occasionalmente molto concentrate. In queste condizioni, un temporale intenso può produrre grandi quantità di deflusso superficiale, soprattutto quando il terreno presenta una limitata capacità di infiltrazione. La rapidità con cui l’acqua si concentra nei punti più bassi del territorio rappresenta una delle caratteristiche fondamentali delle alluvioni improvvise. Anche aree normalmente asciutte possono quindi essere attraversate temporaneamente da flussi d’acqua molto consistenti.

Arabia Saudita, la violenza della corrente nelle immagini del 14 novembre

Uno degli elementi più significativi del filmato proveniente dalla regione della Mecca è il movimento dell’acqua. Non si osserva soltanto un accumulo dovuto alla pioggia, ma un vero e proprio deflusso torrentizio, caratterizzato da una superficie irregolare e da continue increspature. Le immagini mostrano come la corrente si sviluppi attraverso uno spazio urbanizzato, con il flusso che si estende per tutta la porzione visibile in primo piano. La presenza di strutture illuminate sullo sfondo permette di percepire l’estensione dell’area interessata dall’acqua. Il filmato costituisce una testimonianza visiva dell’intensità delle inondazioni improvvise registrate ad Al Ju’ranah il 14 novembre 2026, mostrando gli effetti diretti delle forti piogge sul territorio e la rapidità con cui una superficie stradale può assumere le caratteristiche di un corso d’acqua in piena.