Virus Shamonda, primo rilevamento in Gran Bretagna: individuato in due allevamenti di bovini da latte, scatta il monitoraggio

Il virus Shamonda (Shav) è stato rilevato per la prima volta nel bestiame in Gran Bretagna. La scoperta riguarda due allevamenti di bovini da latte, uno situato nella contea di Powys, in Galles, e l’altro nello Shropshire, in Inghilterra. A confermare l’identificazione del virus è stata l’Animal and Plant Health Agency (Apha), l’agenzia governativa britannica responsabile della salute animale e vegetale. La presenza del patogeno rappresenta un nuovo elemento nell’attività di sorveglianza delle malattie emergenti negli allevamenti britannici. Le autorità hanno richiamato l’attenzione degli allevatori e dei veterinari sull’importanza di monitorare le condizioni di salute degli animali, mentre prosegue l’osservazione della situazione da parte degli organismi sanitari competenti.

Virus Shamonda in Gran Bretagna, i primi casi negli allevamenti di Galles e Inghilterra

Il primo rilevamento del virus Shamonda nel bestiame britannico interessa due aziende agricole specializzate nella produzione di latte, localizzate in territori distinti del Paese. La prima si trova nella contea gallese di Powys, mentre la seconda è situata nello Shropshire, nell’Inghilterra occidentale. L’identificazione è stata resa nota dall’Animal and Plant Health Agency, che ha inquadrato la scoperta nel contesto delle recenti segnalazioni della presenza del virus in Europa. Secondo l’agenzia, il rilevamento conferma anche la capacità dei sistemi britannici di individuare agenti patogeni nuovi o emergenti attraverso le attività di sorveglianza e diagnosi. “Questo rilevamento non è inaspettato, visti i recenti rapporti sul virus in Europa, e dimostra che i nostri sistemi di sorveglianza e diagnosi sono efficaci nell’individuare malattie nuove ed emergenti nel nostro bestiame”, indica l’agenzia governativa. Le autorità britanniche sottolineano dunque come l’individuazione dello Shav si inserisca in un quadro epidemiologico già oggetto di attenzione a livello europeo, rendendo particolarmente importante la capacità di riconoscere tempestivamente eventuali nuove infezioni negli animali da allevamento.

Virus Shamonda, le indicazioni agli allevatori e ai veterinari

Dopo la conferma della presenza del virus nei due allevamenti, l’attenzione si concentra sul monitoraggio sanitario del bestiame e sul riconoscimento di eventuali manifestazioni cliniche negli animali. L’Animal and Plant Health Agency invita gli operatori del settore zootecnico a mantenere alta l’attenzione sulle condizioni degli animali e a rivolgersi ai professionisti veterinari quando emergano dubbi sul loro stato di salute. “Gli allevatori – si spiega – devono continuare a monitorare i propri animali per individuare eventuali segni clinici e contattare il proprio veterinario di fiducia in caso di dubbi, trattando gli animali sulla base dei segni clinici il prima possibile. I veterinari devono familiarizzare con i segni clinici descritti per Shav”. Le indicazioni pongono quindi l’accento sulla vigilanza negli allevamenti, sul coinvolgimento tempestivo dei veterinari e sulla necessità che i professionisti conoscano i segni clinici associati al virus Shamonda. L’obiettivo è favorire il riconoscimento di eventuali problemi sanitari e consentire interventi appropriati sulla base delle condizioni manifestate dagli animali.

Virus Shamonda e salute pubblica, la situazione sotto osservazione nel Regno Unito

Il rilevamento del virus ha coinvolto anche le autorità britanniche competenti in materia di salute pubblica. La UK Health Security Agency (Ukhsa), l’agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito, “continua a monitorare attentamente la situazione”. Il monitoraggio sanitario si affianca così alle attività dell’Animal and Plant Health Agency, che ha confermato la presenza dello Shav nei due allevamenti da latte.

Virus Shamonda e sicurezza alimentare, cosa dice la Food Standards Agency

Un aspetto particolarmente rilevante della scoperta riguarda le possibili implicazioni per la sicurezza alimentare, considerando che il virus è stato individuato in due aziende dedicate alla produzione di latte. Su questo punto è intervenuta la Food Standards Agency (Fsa), l’autorità britannica competente per la sicurezza degli alimenti, che ha fornito una precisazione sulla base delle evidenze attualmente disponibili. L’agenzia ha confermato che “al momento non vi sono prove che il virus Shamonda rappresenti un rischio per la sicurezza alimentare”. La posizione della Food Standards Agency distingue quindi il rilevamento di un virus nel bestiame dall’esistenza di un rischio alimentare dimostrato. Allo stato attuale, secondo quanto dichiarato dall’autorità britannica, non sono disponibili prove che colleghino il virus Shamonda a un pericolo per la sicurezza degli alimenti. In Gran Bretagna resta intanto attiva la sorveglianza sanitaria, con l’Animal and Plant Health Agency impegnata sul fronte della salute animale e la UK Health Security Agency che continua a seguire l’evoluzione della situazione.