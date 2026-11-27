Il sistema italiano di sorveglianza del virus West Nile ha continuato a funzionare regolarmente per tutta la stagione 2026, garantendo la raccolta delle informazioni epidemiologiche e la collaborazione con le autorità europee. A chiarirlo sono i ricercatori dell’Istituto superiore di sanità (ISS) e le Regioni attraverso una lettera pubblicata sulla rivista scientifica Lancet Regional Health, in risposta a un precedente intervento apparso qualche settimana fa sulla stessa pubblicazione, nel quale erano stati sollevati dubbi sull’operatività della sorveglianza e sull’assenza di diffusione dei dati. “Il sistema di monitoraggio del virus West Nile è stato pienamente operativo nel 2026, senza nessuna interruzione del flusso di dati e in collaborazione con le autorità europee”, affermano i firmatari della lettera. Al centro del chiarimento c’è la distinzione tra le attività di raccolta e notifica delle informazioni epidemiologiche e le modalità attraverso cui questi dati vengono successivamente resi pubblici, interessate nel corso dell’anno da un adeguamento legato alla normativa sulla protezione dei dati personali.

Virus West Nile, come funziona il sistema di sorveglianza in Italia

La gestione delle informazioni relative alle infezioni da arbovirus in Italia si avvale di due distinti canali nazionali obbligatori, attraverso i quali le autorità sanitarie regionali e delle Province autonome comunicano i casi rilevati. Si tratta del sistema Premal, dedicato alla notifica delle malattie infettive, e del flusso di sorveglianza speciale coordinato dall’Istituto superiore di sanità. “Nel corso della stagione 2026 – si legge – le autorità sanitarie regionali e delle Province autonome hanno continuato a notificare, senza interruzioni, le infezioni da arbovirus rilevate, avvalendosi di entrambi i canali nazionali obbligatori: Premal, il sistema nazionale di notifica delle malattie infettive istituito con decreto ministeriale del 7 marzo 2022, che fornisce un quadro giuridico definito per il trattamento dei dati personali relativi alla salute; e il flusso di sorveglianza speciale dedicato agli arbovirus, coordinato dall’Iss come stabilito dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) del 2017″. I due sistemi operano dunque nell’ambito di specifici riferimenti normativi, assicurando la trasmissione delle informazioni sanitarie attraverso i canali previsti a livello nazionale. “Le attività di notifica non sono mai state sospese in nessuno dei due sistemi citati”, precisano i firmatari della lettera.

West Nile, perché sono cambiate le modalità di diffusione dei dati nel 2026

Le modifiche introdotte durante il 2026 hanno riguardato esclusivamente le modalità di divulgazione delle informazioni epidemiologiche. In particolare, l’intervento ha previsto la rimozione temporanea di alcuni identificativi individuali dai dati raccolti e successivamente pubblicati in forma aggregata, nel rispetto delle disposizioni europee e italiane in materia di tutela della riservatezza. “La modifica introdotta nel 2026 – si spiega – ha riguardato la rimozione temporanea di alcuni identificativi a livello individuale dai dati raccolti e poi resi pubblici in forma aggregata, misura adottata in conformità al Regolamento Ue 2016/679 e alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati, in attesa del completamento dell’iter normativo volto a integrare la sorveglianza speciale sugli arbovirus in un unico sistema. Tale adeguamento ha interessato esclusivamente le modalità di diffusione pubblica dei dati, senza incidere sul funzionamento della sorveglianza o sulla notifica dei casi”. La misura si inserisce quindi in una fase di transizione normativa finalizzata all’integrazione della sorveglianza speciale sugli arbovirus in un unico sistema. In attesa del completamento di questo percorso, l’adeguamento delle procedure di pubblicazione delle informazioni risponde alle disposizioni del Regolamento europeo 2016/679 e della normativa nazionale sulla protezione dei dati personali relativi alla salute.