Visita a Sos Enattos: Governo, Sardegna e Sassonia insieme per l’Einstein Telescope

La partita per la candidatura dell’Einstein Telescope entra nel vivo all’insegna del lavoro di squadra e della cooperazione internazionale. Durante la visita alla miniera di Sos Enattos a Lula (Nuoro), il Presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde, il Ministro della Ricerca Anna Maria Bernini e il Ministro per la Scienza della Sassonia Sebastian Gemkow hanno ribadito l’importanza della diplomazia scientifica e del coinvolgimento del territorio. Un impegno corale che unisce l’alta tecnologia alla rigenerazione dei territori e dei comuni coinvolti. Tra infrastrutture in fase di sviluppo, progetti di rigenerazione urbana e una visione condivisa che travalica i confini nazionali, l’isola si prepara a cogliere un’opportunità unica di rilevanza globale.

Todde: “lavoro di squadra con governo porta risultati”

”La Regione ha dimostrato, insieme al Ministro Bernini e al Governo, che quando si fa lavoro di squadra i risultati arrivano”, ha detto il Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, in merito al valore della collaborazione istituzionale e scientifica per sostenere la candidatura dell’Einstein Telescope. ”Abbiamo dimostrato che, lavorando insieme e portando avanti questa candidatura, promuovendo la Regione, promuovendo il territorio, ma anche, giustamente, con la diplomazia governativa e scientifica che il MinistrO ha portato avanti, i risultati si possono raggiungere”, ha affermato Todde.

Il Presidente della Sardegna ha quindi ribadito l’importanza di superare le competizioni territoriali e rafforzare la cooperazione tra le comunità scientifiche. Sul ruolo della Regione, Todde ha indicato come priorità il coinvolgimento delle comunità locali e gli interventi necessari ad accompagnare il progetto. ”Siamo già partiti con la rigenerazione urbana”, ha ricordato, facendo riferimento ai quattro comuni vicini alla miniera di Sos Enattos, a Lula, agli interventi per aumentare la capacità di accoglienza e alle infrastrutture di collegamento, dalla strada alla diga. Tra gli investimenti anche il SUnLab, i cui lavori sono già in corso, destinato a valorizzare le attività scientifiche del sito e a renderle maggiormente accessibili al territorio. ”È un progetto della Sardegna insieme alla Sassonia, è un progetto europeo. E questa è una cosa che va compresa bene. È un’opportunità unica per noi”, ha concluso Todde.

Ministro tedesco: “azioni concrete sulla candidatura”

“Nelle ultime settimane, il progetto dell’Einstein Telescope ha compiuto importanti passi avanti, sono sviluppi incoraggianti e oggi è un’occasione preziosa per discutere delle prossime tappe e dalle nostra visione comune sul suo sviluppo“, ha detto il Ministro per la Scienza del Libero Stato di Sassonia, Sebastian Gemkow, questa mattina durante l’incontro. Gemkow ha sottolineato che “il dialogo costante con i partner e la collaborazione oltre i confini internazionali sono fondamentali per gli obiettivi comuni. La pubblicazione del rapporto sulla configurazione delle geometrie dell’infrastruttura ha aperto nuove e importanti prospettive – ha ricordato il Ministro del libero Stato di Sassonia – 200 scienziati hanno lavorato per capire quale configurazione fosse migliore e i risultati rafforzano la convinzione sui due interferometri, uno in Sardegna e uno in Lusazia. Così con la nostra candidatura congiunta abbiamo fornito il modello di riferimento e l’Europa ci ha seguito”. “Ora – ha concluso Gemkow – occorrono azioni concrete da Sardegna e Sassonia, dobbiamo dimostrare che la proposta funziona, che si tratta di un’impresa scientifica condivisa“.