Per oltre due decenni è rimasta un fantasma elegante nei registri oceanografici della California, un piccolo barile cristallino osservato più volte mentre fluttuava nel buio degli abissi senza un’identità scientifica ufficiale. Oggi quella creatura ha finalmente un nome: Vitreosalpa gemini, ribattezzata comunemente salpa di vetro. La scoperta, che non riguarda soltanto una nuova specie marina ma addirittura un nuovo genere, è stata formalizzata dal biologo marino Larry Madin, affiliato alla Woods Hole Oceanographic Institution e al Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI), in uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Marine Biodiversity.

L’annuncio rappresenta un traguardo significativo per lo studio della biodiversità degli abissi. Le salpe sono tunicati pelagici dal corpo gelatinoso, lontani parenti dei vertebrati, noti soprattutto per formare immense colonie vicino alla superficie oceanica. Vitreosalpa gemini, tuttavia, riscrive le regole conosciute di questo gruppo animale, dimostrando come la vita riesca ad adattarsi con soluzioni sorprendenti anche negli ambienti più remoti e inospitali del pianeta.

Un mistero lungo vent’anni nelle profondità della baia di Monterey

La storia di questa scoperta si svolge nelle acque profonde della baia di Monterey, al largo della costa californiana, un vero e proprio laboratorio naturale esplorato da decenni grazie ai veicoli sottomarini telecomandati del MBARI. È proprio in questa fascia compresa tra i 280 e i 2.200 metri di profondità che gli scienziati avevano iniziato a documentare, già vent’anni fa, la presenza di una salpa dall’aspetto insolitamente fragile e diafano. Nonostante i ripetuti avvistamenti negli archivi dell’istituto, raccogliere esemplari intatti e analizzarne le caratteristiche anatomiche ha richiesto anni di pazienza e osservazioni mirate.

Le differenze rispetto a tutte le altre salpe catalogate fino a oggi si sono rivelate talmente marcate da spingere Larry Madin a istituire il nuovo genere Vitreosalpa. A differenza delle specie affini, che trascorrono la maggior parte della loro esistenza nelle acque superficiali illuminate dal sole, questo organismo è il primo della sua famiglia a essere stato riconosciuto come residente permanente delle profondità oceaniche.

Anatomia di una creatura di vetro tra trasparenze e bagliori ambrati

Osservata nel suo habitat naturale, Vitreosalpa gemini appare come una scultura vivente soffiata nel cristallo. Il suo corpo ha la forma di un cilindro trasparente e morbido, percorso da sottili fasce muscolari che si contraggono con lentezza per spingere l’acqua attraverso la cavità interna e consentire all’animale di avanzare nel buio. I bordi del corpo gelatinoso riflettono talvolta delicate sfumature bluastre, rendendo l’organismo quasi invisibile contro il nero dell’oceano profondo, una forma di mimetismo essenziale per sfuggire ai predatori.

L’unico elemento che tradisce immediatamente la presenza della salpa di vetro nell’oscurità è il suo nucleo interno, ovvero l’insieme dell’apparato digerente, che brilla di una vivida tonalità giallo-arancio o ambrata a un’estremità del corpo. Da questa regione si dirama una sottile struttura allungata che attraversa il centro del cilindro trasparente, mentre negli individui solitari dalla parte posteriore si estende una lunga e delicata coda punteggiata di piccoli bagliori chiari: si tratta dello stolone, la catena di cloni in via di sviluppo che l’animale trascina lentamente dietro di sé nell’acqua immobile.

La prima salpa che vive per sempre nel buio degli abissi

L’aspetto più straordinario dell’ecologia di Vitreosalpa gemini è la sua completa fedeltà alla zona crepuscolare e alla zona di mezzanotte dell’oceano, strati d’acqua dove la luce solare si affievolisce fino a scomparire del tutto. Sebbene alcune specie di salpe superficiali compiano migrazioni verticali spingendosi temporaneamente fino a circa 800 metri di profondità, nessuna prima d’ora era risultata capace di trascorrere l’intero ciclo vitale negli abissi.

Vivere in un ambiente freddo, sottoposto a pressioni elevate e povero di risorse ha plasmato profondamente la fisiologia di questo tunicato. Il suo corpo è estremamente acquoso e lento nei movimenti, sostenuto da un metabolismo ridotto rispetto a quello delle parenti che popolano le acque superficiali. Anche la dieta riflette questo adattamento estremo: invece di filtrare il fitoplancton vivo, assente nel buio totale, la salpa di vetro si nutre della cosiddetta neve marina, ovvero la pioggia costante di detriti organici che cade dagli strati superiori dell’oceano, integrando la propria alimentazione con protozoi unicellulari sospesi nella colonna d’acqua.

Il segreto del nome: trasparenza cristallina e strategia degli embrioni gemelli

La scelta del nome scientifico Vitreosalpa gemini racchiude i due tratti distintivi che rendono unico questo animale. Il termine Vitreosalpa richiama la sua trasparenza vitrea, mentre l’epiteto gemini celebra una caratteristica riproduttiva rarissima tra le salpe: la capacità di generare embrioni gemelli. Come altri membri del suo gruppo, la salpa di vetro alterna due generazioni molto diverse tra loro. Gli individui solitari si riproducono in modo asessuato, generando e trainando lunghe catene di cloni — ne sono state osservate fino a venti unità collegate tra loro — che una volta mature si staccano per fluttuare liberamente nell’oscurità. Queste formazioni coloniali appaiono come eleganti file diagonali di prismi trasparenti uniti fianco a fianco, ciascuno acceso dal proprio piccolo nucleo ambrato, che scivolano silenziosamente accanto ai piccoli pesci di profondità.

Ogni singolo individuo di queste catene si riproduce poi sessualmente, ma a differenza della stragrande maggioranza delle altre salpe, che danno alla luce un solo piccolo alla volta, ciascun membro della colonia di Vitreosalpa gemini produce due embrioni contemporaneamente. Secondo quanto evidenziato dai ricercatori nello studio pubblicato su Marine Biodiversity, questo ingegnoso meccanismo evolutivo permette di raddoppiare il successo riproduttivo in un ambiente vastissimo come l’oceano profondo, dove incontrare altri individui della stessa specie è un evento raro e prezioso.

Un nuovo tassello per comprendere la biodiversità degli abissi marini

La descrizione ufficiale di Vitreosalpa gemini da parte di Larry Madin, del MBARI e della Woods Hole Oceanographic Institution, conferma quanto sia ancora incompleta la nostra conoscenza degli ecosistemi profondi. Il fatto che una creatura così elegante sia rimasta senza nome per vent’anni in una delle aree marine più studiate al mondo, come la baia di Monterey, dimostra che la zona mesopelagica e quella batipelagica custodiscono ancora innumerevoli forme di vita sconosciute. Continuare a esplorare e proteggere queste profondità significa preservare equilibri ecologici delicatissimi e meccanismi evolutivi unici, come il silenzioso viaggio della salpa di vetro nel buio dell’oceano.