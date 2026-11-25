Una vasta apertura si è formata nell’atmosfera del Sole e sta riversando un flusso di vento solare direttamente in direzione della Terra. Un fenomeno monitorato dagli esperti, che potrebbe avere conseguenze sul campo magnetico terrestre nei prossimi giorni. A catturare la struttura è stato il Solar Dynamics Observatory della NASA, che ha acquisito un’immagine nell’ultravioletto estremo, mostrando chiaramente la regione più scura sulla superficie apparente della nostra stella. Secondo le previsioni dello Space Weather Prediction della NOAA, il vento solare in arrivo potrebbe raggiungere la Terra il 27 novembre, provocando una tempesta geomagnetica classe G1, ovvero di intensità minore. Tra gli effetti potenzialmente osservabili ci sono le aurore polari, che potrebbero diventare visibili alle alte latitudini. Si tratta di uno degli spettacoli naturali più suggestivi legati all’attività solare.

Che cos’è un buco coronale?

Il fenomeno osservato dalla NASA è conosciuto come buco coronale. Si tratta di una vasta regione della corona solare, lo strato più esterno dell’atmosfera del Sole, caratterizzata da una particolare configurazione del campo magnetico. In queste aree le linee del campo magnetico solare si estendono nello Spazio interplanetario, anziché richiudersi sulla superficie della stella. Ciò permette al plasma di fuoriuscire più facilmente, generando flussi di vento solare più veloci rispetto a quelli normalmente osservati. I buchi coronali appaiono scuri nelle immagini ottenute nell’ultravioletto estremo perché presentano una densità e una temperatura del plasma inferiori rispetto alle regioni circostanti. Non si tratta, quindi, di vere e proprie aperture o cavità nel Sole, ma di regioni con caratteristiche magnetiche e fisiche differenti.

Che cos’è il vento solare?

Il vento solare è un flusso continuo di particelle cariche, o plasma, principalmente protoni ed elettroni, che viene emesso dalla corona solare e si propaga nello Spazio in tutte le direzioni. La sua intensità e la sua velocità possono variare in funzione dell’attività del Sole. In particolare, i buchi coronali sono spesso associati a flussi di vento solare ad alta velocità, capaci di raggiungere la Terra dopo aver attraversato lo spazio interplanetario. Quando questo flusso incontra il campo magnetico terrestre, può trasferire energia alla magnetosfera, cioè la regione dello Spazio dominata dal campo magnetico del nostro pianeta. È proprio questa interazione a rendere possibili le tempeste geomagnetiche e, in determinate condizioni, la comparsa delle aurore.

Che cos’è una tempesta geomagnetica?

Una tempesta geomagnetica è una perturbazione del campo magnetico terrestre provocata dall’interazione con il vento solare e con il campo magnetico trasportato dalle particelle provenienti dal Sole. Quando il flusso di particelle e le condizioni del campo magnetico interplanetario sono favorevoli, una maggiore quantità di energia può entrare nella magnetosfera, alterandone temporaneamente l’equilibrio.

Le tempeste geomagnetiche vengono classificate dalla NOAA su una scala che va da G1 a G5:

G1 – Minore: può provocare deboli fluttuazioni nelle reti elettriche e influenzare marginalmente le operazioni satellitari. Le aurore possono essere osservate a latitudini più basse del consueto;

può provocare deboli fluttuazioni nelle reti elettriche e influenzare marginalmente le operazioni satellitari. Le aurore possono essere osservate a latitudini più basse del consueto; G2 – Moderata: può causare effetti più evidenti sui sistemi elettrici e sulle operazioni dei satelliti;

può causare effetti più evidenti sui sistemi elettrici e sulle operazioni dei satelliti; G3 – Forte: può provocare disturbi ai sistemi di navigazione satellitare e alle comunicazioni radio;

può provocare disturbi ai sistemi di navigazione satellitare e alle comunicazioni radio; G4 – Severa: può determinare problemi più significativi alle infrastrutture tecnologiche e alle reti elettriche,

può determinare problemi più significativi alle infrastrutture tecnologiche e alle reti elettriche, G5 – Estrema: rappresenta il livello più intenso, con possibili conseguenze importanti sulle infrastrutture tecnologiche ed elettriche.

Nel caso attuale, le previsioni indicano una tempesta di classe G1. Si tratta quindi di un evento relativamente debole, che non rappresenta un motivo di particolare allarme per la popolazione.