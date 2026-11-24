Il riscaldamento stratosferico improvviso che ha scosso il vortice polare all’inizio di novembre ha lasciato un segno profondo sull’architettura atmosferica dell’emisfero boreale, dimostrando ancora una volta come i disturbi della stratosfera possano riorganizzare la circolazione troposferica a distanza di qualche settimana quando l’accoppiamento verticale riesce a farsi strada fino alle quote più basse. Dopo una lunga sequenza di stagioni in cui le cronache del freddo invernale hanno spesso privilegiato l’Asia orientale o il Nord America lasciando l’Europa ai margini delle irruzioni più estese, con poche eccezioni come il tardo inverno del 2018, l’avvio della stagione fredda 2026/2027 si presenta con un copione ben diverso e potenzialmente molto più dinamico per il continente europeo.

Vortice Polare ancora disturbato dopo il riscaldamento stratosferico di novembre

L’episodio di inizio novembre ha già esaurito la sua fase più acuta e il vortice polare sta cercando di riorganizzarsi senza però ritrovare una forma compatta e circolare, restando esposto a stiramenti ripetuti e a una circolazione emisferica che favorisce l’ascesa dei geopotenziali verso le alte latitudini del Nord Atlantico e della Groenlandia.

Blocco groenlandese, AO e NAO negative: come potrebbe cambiare la circolazione europea

Il cuore della svolta attesa tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre risiede proprio nella progressiva evoluzione dei campi barici in quota e al suolo attorno alla Groenlandia, all’Islanda e ai settori settentrionali dell’Atlantico e dell’Artico, dove l’aumento dei geopotenziali e della pressione spinge sia l’indice artico sia l’indice nord-atlantico verso una fase negativa. Quando il blocco groenlandese si consolida e l’alta pressione si espande verso le alte latitudini, il flusso zonale teso tipico delle fasi di North Atlantic Oscillation positiva viene ostacolato e deviato, aprendo la strada a saccature più meridionali sull’Europa e a correnti settentrionali e nord-orientali capaci di convogliare aria più fredda verso il cuore del continente.

In una prima fase questa disposizione favorisce temperature nella norma o inferiori alla media soprattutto sull’Europa settentrionale e centrale, Regno Unito compreso, mentre sul settore meridionale e sul bacino del Mediterraneo si avvertono ancora influenze più miti o legate a un campo pressorio meno rigido, ma con il passare dei giorni l’architettura barica appare predisposta a spingere il raffreddamento più a sud verso l’inizio di dicembre.

Le conseguenze per l’Italia e il Mediterraneo: possibili irruzioni fredde e nuove nevicate

Per il bacino del Mediterraneo e per l’Italia il passaggio da una circolazione relativamente mite o di transizione a una fase più esposta a correnti fredde di origine settentrionale o nord-orientale rappresenta sempre un banco di prova delicato, perché la presenza del mare ancora ricco di calore accumulato durante l’estate e l’autunno interagisce in modo complesso con l’aria fredda in discesa dal resto d’Europa.

Nei primi giorni di questa evoluzione, mentre sulle Alpi e su parte del Nord Europa tornano condizioni propizie a nuove nevicate legate alle saccature e alle correnti più fresche, le aree mediterranee possono sperimentare fasi più variabili o miti prima che il raffreddamento riesca a penetrare con maggiore decisione, e anche nella seconda settimana della finestra considerata permangono sfumature regionali importanti tra il settore occidentale e quello centrale e orientale del continente.

I modelli indicano infatti che, mentre in una fase intermedia il freddo tende a estendersi ampiamente su gran parte d’Europa fatta eccezione per la penisola iberica dove può affacciarsi un promontorio, nella settimana successiva il baricentro del raffreddamento può spostarsi maggiormente verso l’Europa centrale e orientale e verso la Russia occidentale, lasciando l’Europa occidentale e il Regno Unito esposti a una possibile maggiore variabilità o a rimonte più miti, un dettaglio che impone estrema prudenza nel leggere il Mediterraneo come un blocco termico uniforme.

Il confronto con gli inverni 2009-2010 e il ruolo della North Atlantic Oscillation

Questo scenario ha riportato in primo piano il confronto con il dicembre del 2009 e con l’inverno successivo del 2010, periodi rimasti nella memoria climatica proprio per la marcata negatività della North Atlantic Oscillation e per il freddo diffuso su ampie porzioni dell’Eurasia settentrionale ed europea dopo un riscaldamento stratosferico autunnale. Il legame tra l’episodio di inizio novembre, la successiva comparsa del blocco groenlandese e l’estendersi del raffreddamento dall’Europa settentrionale verso la Siberia occidentale e le regioni centro-orientali europee rende comprensibile l’interesse verso quell’analogia emisferica, soprattutto se si guarda alla continuità di una fascia fredda che dalla Siberia si proietta verso l’Europa.

Tuttavia, un’analogia storica non va mai intesa come una fotocopia esatta del passato, perché l’atmosfera combina in ogni stagione condizioni iniziali differenti, dal deficit di ghiaccio marino nei settori atlantici dell’Artico e nei mari di Barents e Kara fino alla presenza di un El Niño molto intenso nel Pacifico equatoriale e a un pattern termico superficiale dell’Atlantico settentrionale che richiama una configurazione a tripode favorevole a una fase negativa della North Atlantic Oscillation.

Le differenze rispetto agli inverni 2012 e 2015: perché il blocco groenlandese può cambiare gli scenari

Anche il confronto con il dicembre del 2015, richiamato spesso quando si parla di episodi intensi di El Niño, mostra differenze sostanziali rispetto alla situazione attuale, poiché in quel mese il vortice polare si mantenne vigoroso e compatto con indici su valori positivi e con temperature miti su gran parte dell’Eurasia settentrionale, mentre oggi il quadro stratosferico e troposferico appare ben più disturbato e orientato verso un blocco alle alte latitudini. Allo stesso tempo, il raffronto con il dicembre del 2012, in cui il freddo risultò più circoscritto a Scandinavia e Paesi baltici, evidenzia quanto possa cambiare l’impatto europeo a seconda della posizione esatta delle onde planetarie e dell’estensione verso sud-ovest o sud delle saccature alimentate dal blocco groenlandese. Sul Mediterraneo, in particolare, il bilancio finale tra l’avanzata dell’aria fredda continentale e la resistenza delle correnti più temperate o delle rimonte anticicloniche dipenderà dalla traiettoria dei minimi depressionari in quota e dalla capacità del flusso freddo di superare gli ostacoli orografici delle catene montuose europee.

Le prospettive per dicembre 2026: Vortice Polare, Canadian Warming e affidabilità delle proiezioni stagionali

Guardando all’orizzonte più ampio verso la fine di novembre e le prime settimane di dicembre, la dinamica europea resta strettamente legata al comportamento del vortice polare, alle oscillazioni dell’attività d’onda tra troposfera e stratosfera e alla tensione tra fasi di vortice allungato e riscaldamenti localizzati come il Canadian Warming. Sebbene alcune proiezioni mensili come quelle del Climate Forecast System mostrino per dicembre un assetto con promontori tra Hudson Bay, Groenlandia, Scandinavia e mari di Barents e Kara e saccature sull’Europa e su parte dell’Eurasia settentrionale, l’affidabilità di queste medie mensili resta contenuta e non esclude cambi di passo anche marcati da una settimana all’altra.

Proprio per questo, seguire l’evoluzione del blocco groenlandese, la tenuta delle correnti fredde sull’Europa e il comportamento del bacino mediterraneo attraverso le analisi quotidiane e le ensemble modellistiche resta il modo più rigoroso per cogliere fino a che punto questo avvio d’inverno saprà lasciare un’impronta fredda duratura sul nostro continente.