Vortice polare, SSW e troposfera: ecco il passaggio decisivo per capire se ci sarà la propagazione verso il basso

Ad ogni autunno, quando il vortice polare stratosferico rallenta e i modelli intravedono la possibilità di un riscaldamento improvviso, la discussione si concentra spesso su una domanda: arriverà il grande freddo? È comprensibile che un indebolimento del vortice alimenti aspettative di irruzioni gelide, perché alcuni episodi di riscaldamento stratosferico hanno effettivamente preceduto periodi freddi in Europa e in altre aree dell’emisfero settentrionale. Ma tra un segnale che compare a decine di chilometri di quota e il tempo che si manifesta al suolo esistono diversi passaggi, e nessuno di essi è automatico.

La situazione descritta dagli aggiornamenti modellistici disponibili il 7 novembre va quindi letta con prudenza. I venti occidentali del vortice si sono indeboliti e alcune corse prospettano, intorno all’11-12 novembre, una breve inversione dei venti zonali a 10 hPa e 60°N. Nel frattempo, però, i modelli indicano un recupero della circolazione stratosferica e non mostrano, nel periodo considerato, un trasferimento chiaro e persistente dell’anomalia verso la troposfera. In questo quadro non emerge un segnale affidabile per una svolta immediata verso un’ondata di freddo in Europa; il possibile indebolimento della stratosfera e l’evoluzione del tempo al suolo sono due aspetti collegati, ma non intercambiabili.

Che cosa dicono davvero i grafici

Il grafico dei venti zonali a 10 hPa e 60°N mostra la media dei venti orientali o occidentali lungo il parallelo considerato, a circa 30 chilometri di quota. In condizioni invernali, la circolazione del vortice polare è normalmente occidentale: i valori sono positivi e indicano che i venti soffiano da ovest verso est. Quando questa corrente rallenta, il vortice si indebolisce; se la media giornaliera scende sotto lo zero, i venti diventano orientali e si verifica una inversione del vento zonale, uno dei criteri più utilizzati per identificare un major sudden stratospheric warming.

Le proiezioni mostrate individuano una possibile flessione sotto lo zero, ma di breve durata, seguita da una risalita dei venti. È un segnale da monitorare perché può essere significativo per la diagnosi della circolazione stratosferica, ma non equivale a una previsione di freddo al suolo. Il grafico della temperatura media a 10 hPa tra 60° e 90°N mostra inoltre un temporaneo aumento iniziale seguito da un calo nelle proiezioni successive: anche questa evoluzione va interpretata insieme ai venti, alla struttura del vortice e alla sua distribuzione in quota, senza trasformare un singolo indice in una previsione meteorologica per l’Europa.

La diagnosi di un major SSW si basa convenzionalmente sull’inversione della media giornaliera dei venti zonali a 10 hPa e 60°N. Un passaggio negativo anche breve può quindi soddisfare il criterio del vento adottato in molte classificazioni, mentre nei dataset climatologici si applicano ulteriori regole per distinguere eventi separati e verificare il successivo ripristino dei venti occidentali. Nel caso attuale, tuttavia, i valori osservati in una singola corsa operativa non sono una conferma: rappresentano una previsione, soggetta agli aggiornamenti e all’incertezza dei modelli. Per stabilire che cosa sia effettivamente accaduto serviranno le analisi successive, basate sui dati atmosferici disponibili una volta trascorse le date previste. La definizione maggiormente usata in climatologia si fonda proprio sull’inversione dei venti medi giornalieri a 10 hPa e 60°N.

Dallo strato stratosferico al tempo europeo non c’è un passaggio automatico

Il vortice polare stratosferico è una vasta circolazione di venti occidentali che si forma nella stagione fredda attorno all’Artico, sopra la troposfera, cioè lo strato atmosferico in cui si sviluppano le perturbazioni e si determina il tempo che viviamo. Quando il vortice si indebolisce o viene deformato, può aumentare la probabilità che alcune anomalie si propaghino verso il basso e influenzino la circolazione troposferica. Ma perché questo accada, e soprattutto perché il segnale produca un effetto riconoscibile sull’Europa, contano la durata dell’anomalia, la sua estensione verticale, la configurazione delle onde planetarie e lo stato della circolazione già presente in troposfera.

Anche dopo un SSW, dunque, non esiste un esito europeo univoco. Gli studi osservazionali rilevano che soltanto una parte degli eventi mostra una propagazione discendente ben riconoscibile e che la risposta può variare per intensità, posizione e durata. In particolare, la comparsa di condizioni fredde sull’Europa dipende anche dalla disposizione dei regimi di blocco e delle depressioni sull’Atlantico e sul continente: il segnale stratosferico può contribuire a modificare le probabilità, ma non determina da solo dove si formerà un anticiclone o lungo quale traiettoria scenderà l’aria fredda.

Le mappe allegate invitano proprio a tenere distinti i diversi livelli dell’atmosfera. La sezione verticale ECMWF per il 16 novembre mostra una struttura complessa dei venti, con aree di circolazione occidentale e orientale distribuite in modo diverso secondo latitudine e quota. Non si tratta di un semplice “segnale freddo” che scende compatto dalla stratosfera fino al suolo: per valutare un eventuale accoppiamento bisogna seguire nel tempo le anomalie di geopotenziale e di vento, verificando se persistono anche nella bassa stratosfera e nella troposfera. Al momento, nelle proiezioni descritte, questo collegamento non appare sufficientemente robusto da sostenere una previsione di freddo europeo attribuibile al vortice polare.

Onde planetarie riflesse: un meccanismo possibile, non una garanzia di maltempo

Una parte dell’aggiornamento richiama la riflessione delle onde planetarie, o wave reflection. Le onde di Rossby, generate anche dai contrasti termici e dalle grandi strutture di alta e bassa pressione, possono propagarsi dalla troposfera verso la stratosfera e interagire con il vortice polare. In alcune configurazioni, le condizioni della circolazione stratosferica possono favorire la riflessione di parte dell’attività ondulatoria verso il basso, modificando la propagazione delle onde e la risposta della circolazione sottostante.

Questo processo è oggetto di studi scientifici, ma non va tradotto in una regola semplice del tipo “onde riflesse uguale getto più forte e novembre piovoso”. La riflessione è una modalità possibile di interazione tra i due strati, dipendente dalla struttura dei venti e dal modo in cui le onde si propagano; il suo effetto sul getto atlantico e sui regimi europei può cambiare da un caso all’altro. La letteratura descrive la riflessione delle onde come uno dei meccanismi attraverso i quali la stratosfera può influenzare la troposfera, non come un interruttore che garantisce una specifica configurazione meteorologica.

Perciò un ritorno a una circolazione più zonale, con correnti occidentali e perturbazioni in transito, resta uno scenario da valutare soprattutto attraverso le previsioni troposferiche. Se si concretizzerà, potrà favorire fasi instabili e precipitazioni su parte dell’Europa, interrompendo condizioni di blocco e contribuendo al recupero delle risorse idriche nelle aree che ne hanno bisogno. L’entità e la distribuzione delle piogge, però, dipenderanno dalla posizione del getto, dalla traiettoria delle depressioni e dalla presenza di eventuali promontori anticiclonici: la stratosfera, da sola, non permette di stabilire dove pioverà né quanto.

Un vortice che recupera non significa automaticamente mitezza ovunque

Le proiezioni del grafico dei venti indicano una ripresa dopo il minimo atteso e mostrano, verso la parte finale del periodo rappresentato, valori in aumento. Questo è compatibile con un recupero del vortice, ma va letto insieme alla dispersione dei membri ensemble: le linee individuali divergono, soprattutto all’aumentare della distanza temporale, segnalando che intensità e tempi della ripresa non sono ancora certi. Alcuni scenari possono vedere un rinforzo più deciso, altri un recupero più graduale.

Un vortice più forte tende a favorire una circolazione stratosferica occidentale più intensa, ma ciò non significa che l’Europa debba necessariamente vivere settimane uniformemente miti o piovose. Per le condizioni al suolo occorre guardare alla configurazione troposferica concreta: un flusso occidentale può trasportare aria marittima relativamente mite e perturbazioni, ma può anche essere ondulato e lasciare spazio a temporanee discese d’aria più fredda. Il punto è che queste oscillazioni saranno determinate dai sistemi di pressione e dalla posizione del getto, non dalla sola etichetta “vortice forte” o “vortice debole”.

Anche gli ensemble di temperatura allegati per i Paesi Bassi mostrano oscillazioni e una dispersione crescente nella parte più lontana della previsione. Sono utili per leggere la tendenza di quell’area e l’incertezza modellistica, ma non possono essere usati come misura diretta del tempo previsto per tutto il continente. Per estendere la previsione all’Europa servono le mappe sinottiche e gli ensemble riferiti alle diverse regioni, oltre a un aggiornamento costante dei modelli.

La previsione europea si gioca nei bassi strati

Nelle prossime settimane, il tempo europeo dipenderà soprattutto dalle strutture già presenti e dalla loro evoluzione: la posizione dei promontori anticiclonici, la profondità e la traiettoria delle saccature, la forza e l’orientamento del getto atlantico e l’eventuale formazione di blocchi alle alte latitudini. Sono questi elementi a stabilire se una regione si troverà sotto correnti miti e umide, in una fase più stabile oppure sul lato freddo di una perturbazione.

Un temporaneo calo termico, magari anche sensibile in alcune aree, rimane sempre possibile quando cambia la disposizione delle figure bariche. Ma al momento il segnale descritto non sostiene l’idea di un’imminente svolta verso una fase invernale estesa o una vera ondata di gelo legata alla stratosfera. Allo stesso modo, l’ipotesi di un periodo più perturbato può essere valutata attraverso l’evoluzione del flusso troposferico, senza attribuirla automaticamente alla riflessione delle onde o al possibile SSW.

La sintesi più prudente è quindi questa: la stratosfera sta attraversando una fase dinamica e i modelli prospettano un indebolimento dei venti con una possibile inversione breve, ma il segnale non mostra al momento una propagazione discendente organizzata e duratura. Non è una promessa di freddo, né una garanzia di mitezza e pioggia per ogni parte d’Europa. Per le previsioni a breve e medio termine, la risposta continua a trovarsi nelle mappe troposferiche e nell’evoluzione di getto, depressioni e blocchi; la stratosfera rimane un tassello importante del quadro, non una scorciatoia per stabilire in anticipo come sarà l’inverno.