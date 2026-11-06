Voyager 1 a un giorno luce dalla Terra: una serata speciale per celebrare uno dei traguardi più straordinari dell’esplorazione spaziale

Un viaggio iniziato nel 1977, quasi mezzo secolo di esplorazione e un traguardo che segna una nuova pagina nella storia dell’umanità: la sonda NASA Voyager 1 raggiunge la straordinaria distanza di un giorno luce dalla Terra, confermandosi l’oggetto costruito dall’uomo più lontano nello spazio. Per celebrare questo evento, l’Istituto Culturale Astrofili Spezzini organizza mercoledì 18 novembre, alle ore 21:00, presso la propria sede di via Pietro Beghi 21 alla Spezia, una conferenza scientifica dedicata alla leggendaria missione Voyager e alla sua incredibile eredità scientifica e culturale.

L’incontro vedrà la partecipazione di tre relatori:

Paolo Ferri , già responsabile delle operazioni spaziali dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), che interverrà in diretta streaming.

, già responsabile delle operazioni spaziali dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), che interverrà in diretta streaming. Lorenzo Moretti , astrofisico.

, astrofisico. Claudio Cosci, NASA STEM Gateway e autore del libro Un giorno luce, edito dall’Unione Astrofili Italiani.

La serata ripercorrerà le tappe fondamentali di una delle missioni più longeve e affascinanti della storia dell’esplorazione spaziale: dal lancio nel 1977 agli incontri ravvicinati con i pianeti giganti, fino all’ingresso nello spazio interstellare e al raggiungimento di distanze un tempo difficili persino da immaginare. Sarà inoltre l’occasione per approfondire il significato scientifico e simbolico di un’impresa che continua a rappresentare la capacità dell’umanità di superare i propri confini.

“Voyager 1 non rappresenta soltanto uno straordinario successo tecnologico e scientifico, ma anche il simbolo della curiosità umana e del nostro desiderio di conoscere l’Universo. Celebrare questo traguardo significa ricordare quanto lontano possa arrivare l’ingegno dell’uomo”, sottolinea la Presidenza dell’Istituto Culturale Astrofili Spezzini. L’iniziativa si inserisce nel programma di divulgazione scientifica dell’Istituto, impegnato da quasi cinquant’anni nella promozione della cultura astronomica, nella ricerca e nella valorizzazione delle scienze dello spazio.

Ingresso gratuito – posti limitati

La partecipazione alla conferenza è completamente gratuita, ma, considerata la capienza limitata della sala, è obbligatoria la prenotazione tramite Eventbrite. I biglietti gratuiti saranno disponibili esclusivamente fino a esaurimento dei posti.