Oggi, mercoledì 18 novembre 2026, l’esplorazione spaziale segna un confine mai varcato prima da alcun oggetto costruito dall’uomo. La leggendaria sonda Voyager 1 della NASA è ormai prossima a tagliare il traguardo storico di 1 giorno-luce di distanza dal nostro pianeta, un evento previsto con precisione millimetrica per le 10:16:07 GMT, ovvero le 11:16:07 ora italiana. Lanciata il 5 settembre 1977, la navicella ha impiegato oltre 49 anni di navigazione ininterrotta per coprire lo stesso tragitto che un raggio luminoso percorre in appena 24 ore. Mentre in Italia l’alba lascia spazio alla mattina, il veicolo sfreccia nello Spazio interstellare a una velocità di quasi 61mila km/h, portando la firma dell’ingegno umano in regioni remotissime al di là del Sistema Solare e dimostrando quanto sia immenso il vuoto cosmico che ci circonda.

Cos’è esattamente 1 giorno-luce e quanto è lontana la sonda

Nonostante il nome possa trarre in inganno facendo pensare a una misura temporale, il giorno-luce è a tutti gli effetti un’unità di distanza, esattamente come il più celebre anno-luce. Gli astronomi ricorrono a questi parametri basati sulla luce perché le unità convenzionali diventano rapidamente difficili da concepire quando si descrivono le abissali separazioni tra i corpi celesti. Poiché la luce viaggia nel vuoto a circa 300mila km al secondo, in un arco di 24 ore percorre una distanza colossale pari a circa 26 miliardi di km.

Per comprendere appieno l’impresa di Voyager 1 basta confrontare questo dato con le distanze a noi più familiari. La luce del Sole impiega circa 8 minuti e 20 secondi per raggiungere la Terra, il che significa che il nostro pianeta si trova a circa 8,3 minuti-luce dalla nostra stella. Anche le comunicazioni con Marte, che pure ci appare così distante, richiedono dai 3 ai 22 minuti a seconda delle rispettive posizioni orbitali, un’inezia rispetto all’abisso che ora ci separa dalla sonda della NASA.

La sfida delle comunicazioni nel buio interstellare

A partire da oggi, il traguardo raggiunto trasformerà radicalmente la percezione delle comunicazioni tra il centro di controllo a Terra e il veicolo spaziale. Qualsiasi segnale radio trasmesso da Voyager 1 impiegherà 24 ore esatte per arrivare alle antenne terrestri, e qualsiasi comando inviato dagli ingegneri necessiterà di un altro giorno intero per raggiungere la sonda. Un semplice scambio di informazioni richiede dunque ben 48 ore di attesa complessiva.

Questo ritardo estremo condiziona pesantemente il lavoro quotidiano dei tecnici della NASA. A differenza delle sonde operative nelle vicinanze della Terra, che ricevono istruzioni e restituiscono dati quasi in tempo reale, gestire Voyager 1 impone una pianificazione meticolosa. Ogni manovra, ogni tentativo di risolvere un’anomalia tecnica e ogni valutazione sull’esito dei comandi inviati devono tenere conto di questo muro temporale invalicabile.

Il viaggio infinito delle sonde gemelle

Sebbene Voyager 1 sfrecci a 61mila km/h, la sua velocità rimane estremamente ridotta se paragonata a quella dei fotoni, motivo per cui le sono serviti quasi 5 decenni per compiere ciò che la luce fa in un solo giorno. La sua gemella, Voyager 2, partita anch’essa nel 1977 ma lungo una traiettoria differente, sta proseguendo il suo cammino verso lo stesso confine cosmico, ma raggiungerà la distanza di 1 giorno-luce soltanto nel novembre del 2035. Entrambe le sonde continuano così a rappresentare la misura più concreta della portata dell’esplorazione umana e delle sfide tecnologiche legate all’invio di messaggi sempre più lontano nel cosmo.