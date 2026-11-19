Lo Spazio continua a regalare traguardi che sfidano la nostra intuizione quotidiana, e quanto accaduto alle celebri sonde gemelle della NASA ne è la dimostrazione più affascinante. Voyager 1, il primo oggetto costruito dall’uomo ad aver varcato i confini dello Spazio interstellare, ha ufficialmente raggiunto la distanza record di 1 giorno-luce dalla Terra, un evento celebrato in tutto il mondo dagli appassionati di astronomia. In questo contesto, va evidenziata una curiosa anomalia: Voyager 2 si trova molto più indietro rispetto alla sua gemella, nonostante sia stata lanciata per prima. La partenza di Voyager 2 risale infatti al 20 agosto 1977, mentre Voyager 1 ha lasciato la rampa di lancio soltanto 16 giorni dopo, il 5 settembre 1977. Dietro questa stranezza c’è una precisa strategia ingegneristica pensata per sfruttare un allineamento planetario rarissimo, e il nome assegnato alle 2 missioni dipendeva esclusivamente da quale sonda avrebbe raggiunto per prima il pianeta Giove.

Il Grand Tour del Sistema Solare e l’allineamento ogni 175 anni

Per comprendere perché 2 sonde partite a poche settimane di distanza viaggino a ritmi e su rotte così diverse, bisogna riavvolgere il nastro fino al 1964, più di 1 decennio prima dei lanci. All’epoca, l’ingegnere aerospaziale Gary Flandro del Jet Propulsion Laboratory della NASA intuì che verso la fine degli anni ’70 i pianeti esterni del Sistema Solare si sarebbero trovati in una configurazione geometrica eccezionale. Sfruttando l’effetto fionda gravitazionale, una singola sonda avrebbe potuto visitarli tutti in un unico viaggio. Un allineamento simile si verifica appena 1 volta ogni 175 anni circa, con la finestra successiva prevista solo per l’inizio del 2150, rendendo quella occasione irripetibile.

Questa ambiziosa traiettoria venne ribattezzata Grand Tour, in omaggio ai lunghi viaggi di formazione compiuti tra il XVII e il XIX secolo dagli artisti e dagli aristocratici europei. In origine il progetto prevedeva ben 4 sonde, divise in 2 coppie gemelle: la prima avrebbe dovuto esplorare Giove, Saturno e Plutone, all’epoca ancora classificato come pianeta, mentre la seconda avrebbe puntato verso Giove, Saturno, Urano e Nettuno. I tagli al bilancio costrinsero però la NASA a ridimensionare i piani, riducendo l’intera flotta a sole 2 navicelle.

Traiettorie diverse tra Giove, Saturno e i giganti di ghiaccio

Proprio per garantire il successo del Grand Tour completo, Voyager 2 fu inserita fin dall’inizio su una traiettoria più lunga e circolare rispetto a quella della compagna. Di conseguenza, quei 16 giorni di vantaggio accumulati al momento del decollo si rivelarono del tutto ininfluenti, tanto che già a metà dicembre del 1977 Voyager 1 aveva superato la gemella, guadagnando la testa della corsa cosmica e giustificando così la sua numerazione.

Mentre Voyager 1 proseguiva su una rotta più rapida e diretta, i pianificatori della missione decisero di rinunciare al sorvolo di Plutone per deviare la sonda verso Titano, la più grande luna di Saturno e l’unico satellite del Sistema Solare dotato di una densa atmosfera. Sebbene la spessa foschia di Titano impedì agli strumenti di bordo di osservare molti dettagli della superficie, quella scelta liberò Voyager 2 da ulteriori deviazioni, permettendole di proseguire verso Urano e Nettuno, 2 giganti ghiacciati che nessun’altra missione umana ha più visitato da allora. Se la storia fosse andata diversamente, forse non avremmo mai lanciato missioni fondamentali come Cassini e New Horizons, che decenni dopo hanno svelato i segreti di Saturno, Titano e Plutone con una precisione senza precedenti.

Quando Voyager 2 raggiungerà 1 giorno-luce dalla Terra

Il divario accumulato negli ultimi decenni tra le 2 esploratrici spaziali è ormai enorme, al punto che Voyager 2 impiegherà altri 9 anni per tagliare lo stesso traguardo appena raggiunto dalla gemella. Secondo la NASA, la sonda arriverà alla distanza di 1 giorno-luce dal nostro pianeta soltanto intorno al 25 ottobre 2035, con un margine di incertezza di circa 1 settimana. Resta l’incognita legata all’alimentazione di bordo, poiché i generatori nucleari delle 2 navicelle perdono costantemente potenza con il passare degli anni. Anche se per il 2035 i segnali radio dovessero spegnersi definitivamente, interrompendo ogni comunicazione con la Terra, entrambe le sonde continueranno comunque a navigare silenziose e prive di energia attiva tra le stelle per milioni di anni, restando per sempre le nostre ambasciatrici nello Spazio profondo.