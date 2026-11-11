Vuoti d’aria sempre più violenti a quota di crociera: svelata la firma del Riscaldamento Globale sui cieli del pianeta

Stai volando a quota di crociera, il segnale luminoso delle cinture è spento e fuori dal finestrino il cielo si estende limpido, privo della minima nube minacciosa. Improvvisamente, l’aereo precipita per decine di metri nel vuoto, la carlinga scricchiola sotto uno scossone improvviso e gli oggetti non fissati fluttuano nella cabina. È il fenomeno della turbolenza in aria limpida, nota nel settore aeronautico come Clear-Air Turbulence. A differenza dei temporali convettivi, questa insidia non contiene goccioline d’acqua o grandine capaci di riflettere gli impulsi dei radar meteorologici di bordo, trasformando l’incontro con queste correnti invisibili in un evento tanto inaspettato quanto potenzialmente pericoloso. Negli ultimi anni gli incontri ravvicinati con correnti particolarmente aggressive si sono moltiplicati lungo le rotte più battute del globo.

Fino a oggi, tuttavia, stabilire con precisione matematica se un singolo episodio fosse il frutto del Riscaldamento Globale o della normale e capricciosa variabilità atmosferica rappresentava una delle sfide scientifiche più complesse della fisica dell’atmosfera. A colmare questo divario è uno studio condotto da un team internazionale di climatologi e fisici guidato da Tommaso Alberti, Davide Faranda e Paul D. Williams, che ha introdotto una metodologia pionieristica battezzata TurboMeter.

Il metodo degli analoghi: congelare la mappa per svelare l’invisibile

Il limite storico degli studi climatici applicati al volo risiedeva nella natura microscopica e intermittente della turbolenza, che si sviluppa su scale spaziali troppo ridotte per essere catturata dai modelli climatici convenzionali. I ricercatori hanno quindi ribaltato la prospettiva, ispirandosi al protocollo di attribuzione rapida ClimaMeter.

Il team ha preso in esame 3.123 segnalazioni oggettive di turbolenza moderata o severa rilevate nel corso dell’intero 2024 attraverso i sensori automatici installati sugli aerei di linea. Si tratta dell’indice EDR (Eddy Dissipation Rate), lo standard internazionale ICAO che misura il tasso di dissipazione dell’energia cinetica turbolenta in modo del tutto indipendente dalla stazza o dal modello del velivolo. Successivamente, interrogando il database della rianalisi europea ERA5 dal 1950 a oggi, gli scienziati hanno isolato le giornate storiche caratterizzate da una configurazione sinottica a 500 hPa (circa 5.500 metri di quota) geometricamente identica a quella degli eventi del 2024.

L’esperimento si basa su una domanda lineare: se mettiamo a confronto due giornate del passato e del presente che condividono la stessa identica traiettoria di una perturbazione, di una saccatura o di un anticiclone, l’aria che scorre tra i 10.000 e i 12.000 metri di quota reagisce nello stesso modo?

La risposta emersa dall’analisi statistica e dinamica è inequivocabile: a parità di assetto barico, l’atmosfera recente produce ambienti di volo significativamente più instabili e turbolenti rispetto al clima del trentennio 1950–1986.

La fisica del fenomeno: il vento termico e la cesura del getto

Per comprendere l’origine di questa accelerazione invisibile bisogna guardare alla struttura termica verticale del nostro pianeta. Il Riscaldamento Globale non scalda l’intera colonna d’aria in modo uniforme: mentre la troposfera, la fascia a diretto contatto con la superficie terrestre, immagazzina calore a causa dei gas serra, la stratosfera sovrastante va incontro a un progressivo raffreddamento radiativo.

Questa forbice termica esaspera il gradiente orizzontale di temperatura proprio nella fascia di transizione dove volano i jet commerciali, ovvero la tropopausa. Secondo la fondamentale legge fisica del vento termico, un contrasto termico orizzontale più marcato genera inevitabilmente una variazione più violenta della velocità del vento lungo la verticale. È il cosiddetto Vertical Wind Shear, o taglio verticale del vento. Quando una Corrente a Getto scorre a oltre 200 chilometri orari, il dislivello di velocità tra due strati d’aria sovrapposti anche di poche decine di metri si amplifica a dismisura. L’aereo, muovendosi a circa 900 chilometri orari, attraversa queste superfici di rottura dinamica subendo variazioni istantanee di portanza, che si traducono nei bruschi vuoti d’aria avvertiti dai passeggeri.

I quattro grandi corridoi mondiali: la doppia risposta del clima

L’indagine di TurboMeter ha analizzato l’intero spettro delle rotte commerciali del 2024, evidenziando due percorsi fisici distinti attraverso cui l’energia termica modifica i cieli del pianeta:

I corridoi oceanici (Nord Atlantico e Nord Pacifico): Su questi spazi aperti la forzante è prettamente dinamica. La Corrente a Getto mantiene intatta la propria collocazione geografica media, ma scorre al di sopra di un mare sistematicamente più caldo , con anomalie termiche superficiali comprese tra 1°C e oltre 2°C , e all’interno di una colonna atmosferica intrisa di vapore acqueo. Nel Nord Atlantico , il corridoio aereo più affollato del pianeta, ben il 79% degli eventi di turbolenza analizzati è risultato dominato in modo preponderante dal cambiamento climatico antropico . L’evento del 25 febbraio 2024 , che ha fatto registrare 88 allerte in 24 ore , ha mostrato un incremento vertiginoso dell’ indice di turbolenza di Ellrod (TI1) . Nel Nord Pacifico , invece, l’ 81% dei casi riflette un’azione combinata: pur in presenza di impennate del taglio del vento superiori al 50% , la risposta d’alta quota resta strettamente vincolata alle grandi oscillazioni oceaniche naturali, come ENSO e la Pacific Decadal Oscillation .

Su questi spazi aperti la forzante è prettamente dinamica. La mantiene intatta la propria collocazione geografica media, ma scorre al di sopra di un , con anomalie termiche superficiali comprese tra , e all’interno di una colonna atmosferica intrisa di vapore acqueo. Nel , il corridoio aereo più affollato del pianeta, ben il è risultato dominato in modo preponderante dal . L’evento del , che ha fatto registrare , ha mostrato un incremento vertiginoso dell’ . Nel , invece, l’ riflette un’azione combinata: pur in presenza di impennate del , la risposta d’alta quota resta strettamente vincolata alle grandi oscillazioni oceaniche naturali, come . I corridoi continentali (Stati Uniti e Asia Orientale): Sulla terraferma l’interazione tra dinamica e termodinamica raggiunge l’apice. Negli Stati Uniti continentali (CONUS), teatro di oltre 1.900 report nel solo 2024, il forte taglio del vento alle quote superiori non viaggia isolato. Il marcato riscaldamento del suolo e le acque calde del Golfo del Messico forniscono un surplus di vapore ed energia potenziale convettiva (CAPE), riducendo al contempo l’inibizione convettiva. La turbolenza d’alta quota non è più soltanto il frutto del getto laminare, ma viene alimentata dal basso verso l’alto tramite moti ascensionali e onde di gravità scatenate da celle temporalesche poderose. Negli Stati Uniti, circa il 75% dei casi registra una matrice climatica dominante. Un quadro simile emerge sull’Asia Orientale, dove il 73% delle turbolenze moderate o gravi risulta prevalentemente intensificato dalle emissioni antropiche.

Complessivamente, integrando i dati di tutti i bacini, circa il 68% delle violente turbolenze registrate nel 2024 è stato prevalentemente intensificato dall’alterazione climatica di origine umana. Nessun evento tra le migliaia analizzate ha mostrato di essere guidato unicamente da cicli naturali.

Cosa cambia per chi viaggia e per le compagnie aeree

I moderni aerei di linea sono capolavori di ingegneria aeronautica, progettati per flettersi e assorbire sollecitazioni strutturali ben superiori a quelle generate da una turbolenza severa. Non vi è dunque alcun rischio di cedimento meccanico per la fusoliera o le ali. Il pericolo concreto riguarda invece la vita all’interno della cabina. Gli scossoni improvvisi e non previsti dai radar provocano cadute, traumi da impatto contro le cappelliere e incidenti con i carrelli delle vivande, coinvolgendo soprattutto i passeggeri slacciati e il personale di bordo in servizio. A questo si sommano conseguenze logistiche rilevanti: le deviazioni continue per aggirare i settori d’aria più instabili comportano allungamenti delle rotte, ritardi a catena e un consumo extra di decine di migliaia di tonnellate di carburante ogni anno.

Il messaggio consegnato dallo studio alla comunità internazionale è netto: il Riscaldamento Globale non sta creando mostri sinottici sconosciuti, ma sta rendendo le perturbazioni di sempre molto più instabili, veloci e taglienti in quota. Tenere la cintura di sicurezza costantemente allacciata, anche quando il segnale luminoso è spento, non è più soltanto una prudente abitudine di viaggio, ma la prima forma di adattamento alla nuova fisica dei nostri cieli.