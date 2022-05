MeteoWeb

I satelliti meteorologici sono uno degli strumenti principali per raccogliere le informazioni sulle condizioni meteo in atto sulla Terra, consentendo previsioni molto precise per il meteo in tempo reale, quello che in gergo meteorologico si chiama “nowcasting”.

Il primo satellite meteorologico fu il “Vanguard 2“, lanciato il 17 febbraio 1959 ma nel momento di entrare in orbita ci fu un problema con l’orientamento del satellite che non riuscì a misurare la copertura delle nubi come avrebbe dovuto fare. Il primo satellite meteorologico lanciato con pieno successo fu il TIROS-1 che il 1° aprile 1960 riuscì a trasmettere info utili per 78 ore e diede poi il via al programma “Nimbus” che ha portato negli anni successivi allo sviluppo dei satelliti meteorologici moderni lanciati dalla NASA.

In Europa, invece, i primi satelliti meteo sono stati i “Meteosat“: il “Meteosat 1” fu lanciato in orbita il 23 novembre 1977.

I Satelliti Meteo in tempo reale