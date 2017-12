Le 5 mete ideali per la settimana bianca in Italia

Quali sono gli ingredienti per una vacanza sulla neve con i fiocchi? La ricetta di HomeAway®, sito per l’affitto di case vacanze, è semplice: paesaggi da sogno, impianti di qualità, tante attività da svolgere quando si è lontani dalle piste e, naturalmente, una bella ed accogliente casa dove condividere momenti di spensieratezza in compagnia di familiari e amici. HomeAway® passa in rassegna alcune delle più importanti stazioni sciistiche dell’arco alpino, vere e proprie icone del turismo invernale, per invitarci a trascorrere una settimana tra le candide vette.

PROPOSTA #1: Pila (Valle d’Aosta)

Pila è un importante comprensorio sciistico nel cuore della Valle d’Aosta. Creato per gli appassionati della montagna e degli sport invernali, offre 4 piste nere, 21 rosse e 4 blu che, assieme ai tracciati percorribili sci ai piedi, raggiungono i 70 km, fino a 2700 metri di altitudine. Sci, snowboard, freestyle, telemark: questa è la neve per tutti, dai principianti che muovono i primi passi nella zona del Baby Gorraz e Grimod ai più esperti che cercano fra Chamolé, Couis e Platta de Grevon il loro regno di curve ed emozioni. Due sono i parchi sulla neve: Funpark Chacard per i più piccoli (e non solo) e Snow park e area freestyle Areaeffe, a quota 2200m, paradiso degli snowboarder animati dal desiderio di divertirsi e dal senso della sfida.

Dove alloggiare – A pochi passi dal centro storico dell’antica città romana di Aosta (a 600 metri dal centro pedonale e meno di 500 dall’ospedale regionale), questa casa su due livelli offre una splendida vista sulla città, le montagne e la stazione sciistica di Pila. Si accede dal livello superiore, dove si trovano la zona giorno con soggiorno e cucina, un posto auto privato sul lato nord e una grande terrazza esterna sul lato sud. Al livello inferiore si trova una camera matrimoniale, una cameretta a due letti e un bagno. Su richiesta si possono organizzare visite al Forte di Bard, alle Terme di Pré-Saint-Didier o allo SkyWay del Monte Bianco, alle cantine vinicole e alla scoperta del gusto e dei prodotti della Valle d’Aosta, anche con degustazione di prodotti, gite in montagna o giornate sulla neve. È possibile richiedere di trovare gli ski pass all’arrivo, se necessario.

105 € in media / notte* per 4 persone

PROPOSTA #2: Limone Piemonte (Piemonte)

La Regina delle Alpi Marittime, così è anche chiamata la stazione di Limone Piemonte, risulta tra le tra le più nevose d’Italia. Vanta una lunga tradizione, ponendosi tra le prime località sciistiche italiane e oggi è in prima linea per favorire il turismo sostenibile e la mobilità dolce. Il comprensorio “Riserva Bianca” vanta circa 100 km di piste, mentre gli impianti di risalita raggiungono la quota di 2.070 metri presso il Monte Alpetta, da dove (con una pista lunga 3,8 km ed un dislivello di oltre 1.000 metri) si può ridiscendere direttamente in paese.

Dove alloggiare – Spazioso monolocale a 10 minuti dal centro di Limone Piemonte (900 mt), raggiungibile a piedi tramite una comoda strada pedonale. Le piste distano 1,5 km e sono raggiungibili tramite una navetta comunale, con fermata a pochi passi dalla struttura. L’appartamento è arredato con gusto e dispone di un letto matrimoniale, separato dalla zona giorno, soggiorno con angolo cottura e divano letto. Può ospitare 4 persone. A disposizione una sala comune con TV e giochi da tavolo; inoltre, una reception e un centro benessere (a pagamento) con sauna, bagno turco, idromassaggio.

132 € in media / notte* per 4 persone

PROPOSTA #3: Pozza di Fassa (Trentino)

Sotto il maestoso sguardo della Marmolada – regina delle Dolomiti – del Catinaccio e del gruppo del Sella, la Val di Fassa d’inverno è il regno degli sportivi: impianti tra i più moderni collegano un immenso carosello di piste da sci e snowboard, su cui spicca il famoso Sella Ronda. Ma la Val di Fassa è molto di più: tradizione millenaria, specialità gastronomiche, divertimento per grandi e piccoli e soprattutto panorami che non possono lasciare indifferenti.

Dove alloggiare – Questa proprietà si trova in palazzina nuovissima, ultimata a dicembre 2014 e costruita utilizzando i migliori materiali ecologici. È vicinissima al centro del paese e a circa 200 metri dalla pista della Marcialonga. Appartamento panoramico con splendida vista, rifinitissimo e dotato di tutti i comfort e di tutti gli elettrodomestici (lavastoviglie, forno e microonde). Disponibile per i clienti la lavanderia completa di asciugatrice, deposito sci con scaldascarponi e accesso WI-FI. Disponibilità di un posto auto coperto in garage.

116 € in media / notte* per 4 persone

PROPOSTA #4: Ponte di Legno (Lombardia)

100 km di piste, 28 impianti di risalita, innevamento garantito su tutti i tracciati: queste le premesse per gli appassionati di sci. Ma c’è di più. Il divertimento qui non si esaurisce al tramonto. La tranquillità delle ore serali, il chiarore della luna e un’atmosfera suggestiva fanno dello sci notturno un’esperienza da non perdere. Nel comprensorio Pontedilegno-Tonale viene proposto quattro sere alla settimana, a Ponte di Legno e al Passo Tonale.

Dove alloggiare – Villetta in pietra degli anni trenta, a 5 minuti a piedi dalla via pedonale di Ponte di Legno e 5 minuti a piedi dagli impianti di risalita del comprensorio Adamello Ski. Completamente ristrutturata nel 2013, comprende tre appartamenti. Camera matrimoniale, cameretta con letto a castello, bagno grande con doccia e lavatrice, salotto spazioso con televisione e cucina open space, pavimento in parquet, soffitti legno a vista, riscaldamento a pavimento, predisposizione Wi-Fi, controllo impianto riscaldamento da remoto. È inoltre presente una grande terrazza con vista sulle montagne, ingresso indipendente, box auto doppio.

95€ in media / notte* per 4 persone

PROPOSTA #5: Cortina (Veneto)

La “Regina delle Dolomiti”, non per niente ha ospitato le Olimpiadi invernali del 1956, è in ogni stagione teatro di numerosi eventi sportivi di rilevanza internazionale legati alla montagna e alle discipline invernali. Nel 2021 Cortina sarà sede dei Campionati Mondiali di Sci Alpino. La bellezza della Valle d’Ampezzo, la conca ampia e soleggiata che ospita Cortina, attrae visitatori da tutto il mondo in qualsiasi periodo dell’anno e specialmente in inverno. È circondata dalle Dolomiti ed è patrimonio UNESCO.

Dove alloggiare – Questa incantevole proprietà, calda e accogliente, profuma di legno ed è situata nel pieno centro del paese. Accogliente appartamento lungo la zona pedonale di Cortina, al primo piano di una casa tipica ampezzana, comodissimo per avere tutto a portata di mano. Composto da ampia entrata, salotto, cucina e zona pranzo, camera matrimoniale, camera doppia, bagno con vasca/doccia, Wi-Fi gratuito. un posto auto riservato e gratuito si trova a circa 50 metri dalla casa.

214 € in media / notte* per 4 persone

*Prezzo medio rilevato il 27 dicembre 2017 – offerta soggetta a disponibilità. Le modalità di prenotazione sono diverse e definite da ogni singolo proprietario. Le prenotazioni si effettuano direttamente con i proprietari.